Zgodovinska sramota Dinama v Münchnu, preobrat Liverpoola in veselje Reala

Liga prvakov je zaživela v novem tekmovalnem formatu , v katerem ni več skupinskega dela, nastopa pa kar 36 klubov. Prvi krog bo trajal vse do četrtka, vsak dan se bo predstavilo 12 udeležencev. Branilec naslova Real Madrid je ugnal Stuttgart (3:1), Liverpool je po preobratu v gosteh nadigral Milan (3:1), Bayern pa je mrežo zagrebškega Dinama zatresel kar devetkrat (9:2). Tako je hrvaški prvak postal prvi klub v ligi prvakov, ki je prejel na eni tekmi kar devet zadetkov. Do uvodnih zmag so prišli tudi Juventus, Aston Villa in Sporting, kot prvi strelec v prenovljenem tekmovanju pa se je v zgodovino zapisal 19-letni Turek pri Juventusu Kenan Yildiz.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Torek, 17. september:

Če se dan pozna po jutru, bo nova sezona lige prvakov zadetek v polno, saj je na uvodnih šestih tekmah padlo kar 28 zadetkov. Torej skoraj pet na dvoboj, kar je zagotovo zadovoljilo nogometne sladokusce. Ljubitelji zadetkov so najbolj prišli na svoj račun v Münchnu. Na Allianz Areni, kjer bo 31. maja 2025 finale lige prvakov, je Bayern prizadejal zagrebškemu Dinamu najtežji poraz v bogati in dolgoletni zgodovini kluba.

Bayern je proti zagrebškemu Dinamu kronal premoč s prvim zadetkom v 19. minuti. Z bele točke je bil uspešen Anglež Harry Kane. V 35. minuti je prednost Bavarcev podvojil Portugalec Raphaël Guerreiro, le nekaj minut pozneje pa je za 3:0 zadel Francoz Michael Olise. Takšen je bil tudi rezultat po prvem polčasu. Foto: Reuters

To je bilo srečanje, v katerem so Bavarci v prvem polčasu povsem nadigrali hrvaškega prvaka, dvoboj je potekal po enosmernem prometu, Bayern, ki ga je prvič v ligi prvakov vodil novi trener Vincent Kompany, pa je odšel na počitek z zanesljivim vodstvom 3:0. Ta pa se je v nadaljevanju presenetljivo hitro stopil.

Drugi polčas v Münchnu se je začel po notah zagrebškega Dinama, ki je v nekaj minutah znižal na 2:3, v polno sta zadela Bruno Petković in Takuya Ogiwara, nato je bil Marko Pjaca blizu izenačenju na 3:3. Foto: Reuters

Zagrebčani so ekspresno znižali na 2:3, zaigrali povsem drugače kot v prvem delu, rezervni vratar Sven Ulreich, ki je na začetku drugega dela zamenjal poškodovanega Manuela Neuerja, je nemočno krilil z rokami, nato pa še po obrambi strela Marke Pjaca preprečil izenačenje na 3:3. Dinamo je s tem razjezil Bavarce. Sledil je brutalen odgovor, saj je nemški velikan nato ponižal klub iz Zagreba do te mere, da mu je do konca dvoboja nasul še šest zadetkov. Tako je zmagal z neverjetnih 9:2.

Odgovor Bavarcev po znižanju Dinama na 2:3 je bil brutalen. Harry Kane in Michael Olise sta se hitro še drugič vpisala med strelce. Anglež je v 72. minuti z bele točke dosegel še tretji zadetek, le šest minut pozneje pa je ponovil vajo. Med strelce se je tako vpisal kar štikrat, Bayern pa je povedel s 7:2! Anglež je mrežo Dinama pred tem v drugem polčasu zatresel še enkrat, a je bil zadetek zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen. Rezervist Sadio Mane je povišal prednost na 8:2, njegov stanovski kolega Leon Goretzka pa je v sodnikovem podaljšku postavil končnih 9:2. Foto: Reuters

Dinamo je objokoval najvišji poraz v zgodovini kluba, pred tem mu je največjo zaušnico, tudi ta tekma se je igrala v ligi prvakov, a na stadionu Maksimir, prisolil Lyon. Prvi junak srečanja je bil štirikratni strelec Harry Kane. Anglež, ki še čaka na svojo prvo lovoriko, je bil kar trikrat uspešen z bele točke. Dvakrat se je med strelce vpisal še Francoz Michael Olise.

Bayern je tretjič v zgodovini zmagal v ligi prvakovz razliko sedmih golov. Leta 2012 je ugnal švicarski Basel z 7:0, z enakim rezultatom pa je tri leta pozneje odpravil še ukrajinski Šahtar.

Kraljevi klub se je znova rešil v zaključku srečanja

Branilec naslova Real Madrid, ki lahko v tej sezoni pod vodstvom Carla Ancelottija osvoji rekordnih sedem lovorik (evropski superpokal je že osvojil), je vstopil v novo sezono z zmago s 3:1 proti Stuttgartu. Nemški podprvak je dolgo povzročal težave kraljevemu klubu, za katerega je prvič v ligi prvakov zaigral Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe igra prvo tekmo v dresu Reala v ligi prvakov. Na začetku drugega polčasa se je vpisal med strelce. Deniz Undav je v 67. minuti izenačil na 1:1, nato pa je bele baletnike znova v vodstvo popeljal Antonio Rüdiger. Bil je najvišji v skoku, predložek s kota je prispeval 39-letni rezervist in kapetan Luka Modrić. Foto: Reuters

Francoski zvezdnik je na začetku drugega polčasa po 22 sekundah podajo Rodryga pretopil v vodstvo z 1:0, a je nato v 69. minuti za Stuttgart izenačil Deniz Undav. Real je tako kot že mnogokrat v prejšnjih sezonah do želenega rezultata prišel v zaključku srečanja.

Veselje nogometašev Reala po zadetku Antonia Rüdigerja, ki mu je skočil v objem njegov kapetan in podajalec Luka Modrić, ki je nedavno praznoval 39. rojstni dan. Foto: Reuters

Najprej je nemški branilec Antonio Rüdiger razžalostil rojake, ko je v 83. minuti po predložku Luke Modrića s kota zadel z glavo za 2:1, nato pa je v izdihljajih sodnikovega podaljška svoj prvenec v ligi prvakov atraktivno dosegel še 18-letni Brazilec Endrick. Pred dnevi se je poročil, zdaj pa je v največjem tekmovanju debitiral še z zmago in zadetkom, tako da sreči mladega Brazilca ni bilo videti konca.

Beli baletniki so v zadnjih 11 sezonah postali evropski prvaki kar šestkrat, Stuttgart, nemški podprvak, pa je nastopil prvič v elitnem tekmovanju po 14 letih.

Preobrat Liverpoola na San Siru

V derbiju večera je Liverpool na San Siru zasenčil Milančane. Rdeče-črni so povedli že v tretji minuti, ko je po podaji Alvara Morate zadel Američan hrvaških korenin Christian Pulišić, a so nato gostje iz Anglije poskrbeli za odmeven preobrat. Že do konca prvega polčasa sta zadela branilca Francoz Ibrahima Konte in Nizozemec Virgil van Dijk, premoč Liverpoola pa je bila tako očitna, da je razmerje strelov znašalo kar 12:1.

Nizozemec Virgil van Dijk je premoč Liverpoola pretopil v vodstvo z 2:1. Angleški velikan je po prejetem zadetku v 3. minuti zagospodaril na igrišču, razmerje strelov v prvem polčasu znaša kar 12:1 v korist Otočanov. Foto: Reuters

Prvi zvezdnik Mohamed Salah je dvakrat stresel prečko gostiteljev. V drugem delu je mrežo nemočnega Milana zatresel še Madžar Dominik Szoboszlai, novi trener rdečih Arne Slot pa je tako poglavje Liverpoola v Evropi, ki ga po dolgih letih ne vodi Jürgen Klopp, začel z odliko.

Sporting iz Lizbone je izkoristil prednost domačega igrišča in premagal Lille z 2:0. Gostitelje je v vodstvo popeljal Šved Viktor Gyökeres (38.), na 2:0 pa je s spektakularnim zadetkom povišal Belgijec Zeno Debast (65.). Francoska ekipa je od 40. minute imela igralca manj, potem ko je Anglež Angel Gomes prejel drugi rumeni karton.

Viktor Gyökeres je povedel Sporting v vodstvo proti Lillu, Zeno Debast pa je v 65. minuti povišal prednost Sportinga na 2:0. Foto: Reuters

Mladi Turek postal rekorder Juventusa

Himna lige prvakov, tudi ona je v skladu s prenovo tekmovanja doživela nekaj sprememb, je uvodni dan nove sezone najrepj odmevala v Torinu in Bernu. Juventus je razveselil svoje navijače z zmago proti PSV Eindhovnu (3:1). Že po prvem polčasu je vodil z 2:0, nato v nadaljevanju še povišal prednost, Nizozemcem pa kaj več od častnega zadetka, v sodnikovem podaljšku ga je dosegel rezervist iz Maroka Ismael Saibari, ni uspelo doseči.

Prvi zadetek v prenovljeni ligi prvakov, v kateri nastopa kar 36 klubov, je dosegel 19-letni Turek Kenan Yıldız. Mladenič, sicer rojen v Nemčiji, je povedel v vodstvo Juventus proti PSV Eindhovnu. Italijanski velikan je na koncu zmagal s 3:1. Foto: Reuters

Za zgodovinski zadetek je v 21. minuti poskrbel mladi Turek Kenan Yildiz, ki je postal strelec prvega zadetka v spremenjenem tekmovalnem formatu lige prvakov. Kmalu za njih je v polno zadel še Američan Weston McKennie, v drugem polčasu pa je rezultat na 3:0 povišal Španec Nico Gonzalez. Yildiz je z 19 leti in 136 dnevi postal najmlajši strelec Juventusa na tekmah lige prvakov. Popravil je rekord ikone torinskega kluba Alessandra del Piera, ki je 1995 dosegel gol proti Borussii iz Dortmunda pri 20 letih in 308 dneh.

The first-ever scorer in the #UCL league phase: Kenan Yıldız 🇹🇷 pic.twitter.com/WynKhBeY3a — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2024

Aston Villa je debi v ligi prvakov začinila s prepričljivo zmago s 3:0. Klub iz Birminghama, ki je pred dobrimi štirimi desetletji postal evropski prvak, v tekmovanju, odkar je liga prvakov nasledila pokal državnih prvakov, še ni nastopil.

Aston Villa, ki nastopa v ligi prvakov prvič, je v Bernu odpravil švicarskega prvaka Young Boys s prepričljivim rezultatom 3:0. Foto: Reuters

Pod vodstvom Unaija Emeryja so za goste iz Anglija zadeli v polno Youri Tielemans, Jacob Ramsey in Amadou Onana. Tako sta dosegla zadetke dva Belgijca in pa Anglež.

Več kot polovica klubov (7 od 12), ki je nastopila v torek, se lahko pohvali z naslovom evropskega prvaka. Največ jih je osvojil Real Madrid, kar 15, ki je tudi absolutni rekorder, Milan in Liverpool sta jih skupaj zbrala 13 (7 in 6), šest jih ima Bayern München. Tako so uvodni dan ligaškega dela lige prvakov zaznamovali nastopi štirih klubskih velikanov, ki prednjačijo na večni lestvici evropskih prvakov. Rezultatski uspeh je izostal le pri italijanskem velikanu, ki je moral priznati premoč Liverpoolu.

Bajrić v sredo, preostali Slovenci v četrtek

Kevin Kampl bo v četrtek z Leipzigom gostoval pri Oblakovem Atleticu. Foto: Reuters Kar zadeva slovenske nastope, bo treba nanje počakati do srede oziroma četrtka. Kenan Bajrić bo s Slovanom v sredo gostoval pri Celticu, dan pozneje bo Crvena zvezda s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem gostila Benfico, Jan Oblak bo z Atleticom na slovenskem derbiju pričakal Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla, graški Sturm z Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom pa bo gostoval pri francoskem Brestu.

Uvodni krog ligaškega dela lige Europa bo na sporedu prihodnji teden, 36 udeležencev konferenčne lige, med katerimi sta tudi Celje in Olimpija, pa se bo prvič potegovalo za točke v začetku oktobra.

Sreda, 18. september:

Četrtek, 19. september:

