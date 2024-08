Noro, kakšen preobrat Slovana! Elšnik, Drkušić in Bajrić v ligi prvakov.

V tej sezoni bo v ligi prvakov nastopilo kar osem slovenskih nogometašev. Prek kvalifikacij sta se s Crveno zvezdo med elito uvrstila Timi Max Elšnik (odigral vso tekmo in prispeval asistenco za drugi gol) in Vanja Drkušić (sedel na klopi), ki sta v Beogradu po zmagi z 2:0 izločila Bodo/Glimt, za katerega ni nastopal poškodovani Nino Žugelj, s Slovanom pa se je v ligo prvakov po razburljivi zmagi nad Midtjyllandom (3:2) uvrstil Kenan Bajrić (odigral vso tekmo). V sredo sta si vozovnice med elito, ki prinaša bajne milijone evrov, prislužila tudi zagrebški Dinamo in Lille. Žreb ligaškega dela bo v četrtek v Monaku.

Sreda, 28. avgust:

Liga prvakov bo to sezono zaživela v spremenjeni podobi. Foto: www.alesfevzer.com Bogate nagrade in nov tekmovalni ustroj Revolucionarna sezona 2024/25 prinaša v evropskih nogometnih tekmovanjih številne novosti. Skupinskega dela lige prvakov ne bo več. Nasledil ga bo ligaški del, ki ga bo zaznamovala enotna lestvica, in namesto 32 bo nastopilo kar 36 udeležencev. Obeta se več tekem, v ligaškem delu bo vsak udeleženec odigral osem dvobojev, zadnja bodo odigrali šele v začetku leta 2025, tako bo evropska sezona zelo dolga in izčrpna. Za še večjo motivacijo bo poskrbela izdatna denarna nagrada. Evropska nogometna zveza (Uefa) na čelu s predsednikom Aleksandrom Čeferinom namenja zgolj za udeležbo vsakemu izmed 36 nastopajočih bogato finančno nagrado, skoraj 19 milijonov evrov.

Med evropsko elito kar osem Slovencev

Jan Oblak je v ligi prvakov, v kateri nastopa vse od leta 2014, branil tudi že v velikem finalu. Foto: Guliverimage Privilegij, o katerem sanja vsak nogometaš v Evropi, to je nastop v sloviti ligi prvakov, si je zagotovilo osem Slovencev. Na neposredno udeležbo v ligi prvakov so lahko računali kapetan slovenske izbrane vrste Jan Oblak z Atleticom, Benjamin Šeško in Kevin Kampl z Leipzigom ter debitanta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat z graškim Sturmom. Teh pet Slovencev bo, če se do konca poletnega prestopnega roka ne bodo preselili kam drugam, zagotovo zaigralo v novi sezoni lige prvakov. Ne bodo pa edini Slovenci, ki bodo deležni tovrstne časti. Pred kvalifikacij so se jim pridružil še trije rojaki!

Elšnik in Drkušić izločila Žuglja

S Crveno zvezdo bosta med evropsko elito nastopila Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić. Donedavni kapetan Olimpije je tako doživel nov vrhunec v klubski karieri. Na povratni tekmi play-offa je na razprodani Marakani, stadionu Rajka Mitića, v Beogradu lovil zaostanek s prve tekme na Norveškem. Bodo/Glimt, ki tudi v Srbiji ni mogel računati na pomoč poškodovanega slovenskega napadalca Nina Žuglja, je na prvi tekmi na umetni travnati podlagi zmagal z 2:1.

Veselje trenerja Vladana Milojevića in nogometašev Crvene zvezde, med katerimi je tudi Vanja Drkušić, po zlata vredni zmagi nad norveškim prvakom z 2:0. Foto: Reuters

V Beogradu je naletel na vroče ozračje, navijači Crvene zvezde pa so gostiteljem pomagali do izjemne predstave, s katero so si priigrali zadostno zmago za napredovanje v ligo prvakov. Zmagali so z 2:0, pri drugem zadetku pa je podajo s kota prispeval Elšnik, ki se je v statistiko vpisal tudi z rumenim kartonom. Drkušić ni dočakal debija v dresu beograjskega velikana, najverjetneje bo prvič zaigral za Crveno zvezdo v nedeljo v domačem prvenstvu.

Bajrić uresničil sanje, veliki junak nekdanja vijolica

Marko Tolić je zablestel na povratni tekmi play-offa in mrežo danskih prvakov zatresel kar dvakrat. Foto: Guliverimage S Skandinavci je imel podobno kot slovenski dvojec pri Crveni zvezdi v sredo opravka tudi Kenan Bajrić. Nekdanji branilec Olimpije je s Slovanom v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil že veliko rojakov. Serijski slovaški prvak, ki je bil v drugem krogu kvalifikacij usoden za Celjane in jih na domačih tleh pomendral kar s 5:0, nato pa izločil še Apoel iz Nikozije, pri katerem brani novopečeni reprezentančni upokojenec Vid Belec, je nadaljeval imeniten niz in pokvaril načrte še danskemu prvaku.

Dvoboj je postregel s pravcato dramo. Marko Tolić, hrvaški nogometaš, ki se je k Slovanu preselil iz Maribora, je v 33. minuti povedel slovaškega prvaka v vodstvo. Midtjylland je hitro vrnil udarec, še do konca prvega polčasa izenačil na 1:1, v 50. minuti pa povedal z 2:1. Slovan se je znašel v težavah, iz katerih pa ga je najprej v 82. minuti še drugim zadetkom za izenačenje na 2:2 izvlekel Tolič, štiri minute pozneje pa je Armenec Tigran Barseghyan poskrbel za zadetek, vreden slabih 19 milijonov evrov, s katerim je Slovanu zagotovil zmago in napredovanje med najboljše, kar ponuja Evropa.

Dinamo Zagreb se je uvrstil v glavni del lige prvakov s skupnim rezultatom proti Qarabagu s kar 5:0. Foto: Guliverimage

Na uvodni sredini tekmi si je napredovanje v skupinski del najelitnejšega evropskega tekmovanja zagotovil tudi zagrebški Dinamo, z zmago z 2:0 nad Qarabagom je v Azerbajdžanu le še potrdil domačo zmago (3:0). V prvem polčasu je zadel Marko Pjaca, v drugem delu pa so si domači zabili sami, ko je avtogol dosegel Matheus Silva.

Na preostali tekmi si je napredovanje kljub porazu z 1:2 v Pragi priigral francoski Lille, saj je Slavio doma ugnal z 2:0. Za goste je bil v 77. minuti natančen Edon Zhegrova, za pirovo zmago praške ekipe pa sta zadela Christos Zafeiris (5.) in Ivan Schranz (84.).

Liga prvakov brez turških velikanov

V torek se je o treh udeležencih ligaškega dela lige prvakov, vsi so deležni lepe nagrade, skoraj 19 milijonov evrov, v novem tekmovalnem formatu pa jih čaka najmanj osem tekem, odločalo v Istanbulu, Pragi in Salzburgu. Najbolj pestro in izenačeno je bilo po pričakovanju v vročem turškem kotlu na stadionu Venue RAMS Park, kjer je Galatasaray lovil zaostanek proti švicarskemu prvaku Young Boys. Bogatemu turškemu klubu ni uspelo, gostje iz Berna so na koncu zmagali z 1:0. V 87. minuti je zadel Alan Virginius. Takoj zatem je bil pri Turkih izključen vratar Fernando Muslera.

Razočaranje nogometašev Galatasaraya po še drugem tesnem porazu proti Young Boys. Evropsko sezono bodo nadaljevali v ligaškem delu evropske lige. Foto: Reuters

Tako je poleg Mourinhovega in Zajčevega Fenerbahčeja, za katerega je bil usoden Lille, v kvalifikacijah za ligo prvakov izpadel tudi turški prvak Galatasaray. Liga prvakov bo tako minila brez turških predstavnikov, kar je velik udarec za največja turška kluba.

Praška Sparta si je na prvem obračunu v gosteh pri Malmöju priigrala lepo prednost z 2:0. Na povratni tekmi pa je slavila z enakim izidom, potem ko sta v drugem polčasu zadela Lukaš Haraslin z bele pike in Albion Rrahmani. Obe ekipi sta v prvem polčasu zapravili po eno enajstmetrovko.

Tako kot Sparta je tudi Salzburg z odliko opravil prvi del naloge in je v gosteh premagal Dinamo Kijev z 2:0. Na domači povratni tekmi pa je igral 1:1, kar je bilo dovolj za napredovanje. Povedli so domači z golom Adama Daghima v 12. minuti, Ukrajinci so izenačili z zadetkom Vladislava Vanata v 29.

Jakostni bobni na žrebu: Skupina 1: Real Madrid (Špa), Manchester City (Ang), Bayern München (Nem), PSG (Fra), Liverpool (Ang), Inter Milano (Ita), Borussia Dortmund (Nem), RB Leipzig (Nem), Barcelona (Špa) Skupina 2: Bayer Leverkusen (Nem), Atletico Madrid (Špa), Atalanta (Ita), Juventus (Ita), Benfica (Por), Arsenal (Ang), Club Brugge (Bel), Šahtar Doneck (Ukr), Milan (Ita) Skupina 3: Feyenoord (Niz), Sporting Lizbona (Por), PSV Eindhoven (Niz), Dinamo Zagreb (Hrv), Red Bull Salzburg (Avt), Lille (Fra), Crvena zvezda (Srb), Young Boys (Švi), Celtic (Ško) Skupina 4: Slovan Bratislava (Slk), Monaco (Fra), Sparta Praga (Češ), Aston Villa (Ang), Bologna (Ita), Girona (Špa), Stuttgart (Nem), Sturm Gradec (Avt), Brest (Fra)

Denarne nagrade lige prvakov: Nastop v play-offu kvalifikacij: 4.290.000 evrov

Nastop v ligaškem delu: 18.620.000

Zmaga v ligaškem delu: 2.100.000

Remi v ligaškem delu: 700.000

Uvrstitev med 8 v ligaškem delu: 2.000.000

Uvrstitev med 9 in 16 v ligaškem delu: 1.000.000

Nastop v play-offu za osmino finala: 1.000.000

Nastop v osmini finala: 11.000.000

Nastop v četrtfinalu: 12.500.000

Nastop v polfinalu: 15.000.000

Podprvak: 18.500.000

Prvak: 25.000.000

Žreb ligaškega dela lige prvakov bo v četrtek v Monaku. Poraženci v play-offu lige prvakov bodo zaigrali v ligaškem delu lige Europa.

