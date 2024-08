Koliko Slovencev bo v tej sezoni zaigralo v ligi prvakov? Za zdaj si jih je privilegij, o katerem sanja vsak nogometaš v Evropi, zagotovilo pet. Pridružil pa bi se jim lahko tudi Vanja Drkušić in s tem dodal piko na i izjemnemu letu 2024, v katerem je najprej opozoril nase na Euru, si dvignil vrednost in prepoznavnost v nogometnem svetu, zdaj pa oblekel še dres kluba, ki ga obožuje že od otroštva. O strasti, ki vlada med družino Drkušić in beograjskim velikanom, je spregovoril v intervjuju za klubsko televizijo.

Jan Oblak je že dolgoletni znanec in udeleženec lige prvakov. Bo v tej sezoni prvič nastopal v njej tudi njegov reprezentančni soigralec Vanja Drkušić? Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Slovenski kapetan Jan Oblak z Atleticom, Benjamin Šeško in Kevin Kampl z Leipzigom ter debitanta, Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, z graškim Sturmom. Teh pet Slovencev bo, če se do konca poletnega prestopnega roka ne bodo preselili kam drugam, zagotovo zaigralo v novi sezoni lige prvakov. Ne bodo pa edini Slovenci, ki bodo deležni tovrstne časti. Zagotovo se jim bo pridružil najmanj eden, lahko pa celo še trije.

V play-offu kvalifikacij za ligo prvakov se bosta namreč pomerila Crvena zvezda in Bodo/Glimt, na teh obračunih pa bo imel selektor Matjaž Kek kaj za videti. Rdeče-bela Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić bosta zaigrala za Beograjčane, samozavestni Dolenjec naj bi tako debitiral za Zvezdo že v torek, pri norveških prvakih pa igra Nino Žugelj. Mladi Korošec zaradi zdravstvenih težav še ni nared za nastop, nazadnje je nastopil 13. julija, morda pa pride v poštev za povratno tekmo v Beogradu. Ker pa slovenske barve v play-offu brani tudi branilec Kenan Bajrić s Slovanom iz Bratislave, bi se lahko število slovenskih udeležencev lige prvakov še konkretno povzdignilo.

Z Zenitom to ne bi bilo možno, s Crveno zvezdo se mu odpirajo vrata

Navijači Crvene zvezde verjamejo, da bodo tudi v tej sezoni spremljali svoje ljubljence v nogometni ligi prvakov. Foto: Reuters V zadnjih dneh je glavna nogometna novica v Beogradu Vanja Drkušić. Crvena zvezda je zelo zadovoljna, da ji je šel Zenit na roko in ji posodil 24-letnega branilca, najbolj pozitivnega slovenskega odkritja na Euru 2024, kjer je z Jako Bijolom sestavljal enega najbolj trdnih in suverenih obrambnih dvojcev na tekmovanju. V poletnem prestopnem roku se je spogledoval s številnimi ponudbami, izbral pa tisto, ki jo je ponudil največji in najbogatejši ruski klub Zenit.

Ko pa ga je ruski prvak posodil Crveni zvezdi, je Drkušiću, ki je v prejšnji sezoni s Sočijem izpadel iz ruskega elitnega prvenstva, naredil dvojno veselje. Ne le, da mu je s tem omogočil, da bi lahko prvič zaigral v ligi prvakov, kar mu z ruskim velikanom, ki do nadaljnjega ne sme nastopati v tekmovanjih pod okriljem Uefe, ne bi bilo omogočeno, ampak je oblekel tudi dres kluba, do katerega čuti velike simpatije že od otroštva. Tako je uresničil dolgoletne sanje. O tem, kako iskrene so bile, je spregovoril v intervjuju za klubsko televizijo, kjer je povedal marsikaj zanimivega.

Če bo izločil Žugljev Bodo/Glimt ...

Dres Crvene zvezde navdušeno nosi tudi donedavni kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. Na uvodnih dveh nastopih se je vselej vpisal med strelce. Foto: Global game media Slovenski reprezentant, za katerim je filmska zgodba, saj bi leta 2020 že skoraj končal nogometno kariero, a jo je po zaslugi vztrajnega očeta le nadaljeval in štiri leta pozneje zablestel na evropskem prvenstvu, kjer ga je na delu spremljalo na milijone nogometnih navdušencev, tako po novem nastopa v Srbiji. V slačilnici mu dela družbo reprezentančni soigralec Timi Max Elšnik, v torek pa ga čaka največja tekma v klubski karieri. Še nikoli se s klubom ni potegoval za naslov prvaka ali igral pomembnejšo vlogo v Evropi. Z Bravom, Heerenveenom, Sočijem ali Rendejem tega ni izkusil, pri Crveni zvezdi pa bo drugače. Vse kaj drugega kot naslov srbskega prvaka, Zvezda jih v zadnjih letih osvaja serijsko, bo razočaranje.

Podobno velja tudi za Evropo. Nekdanjega evropskega in svetovnega prvaka loči do bogatih evropskih sanj le en korak. Če bo izločil Žugljev Bodo/Glimt, bo zaigral v ligaškem delu lige prvakov, preizkusil nov tekmovalni ustroj največjega tekmovanja, zaslužil silne milijone evrov in odigral najmanj osem tekem! Vse to se ponuja Drkušiću, če bo boljši od norveškega prvaka.

Slaviša Stojanović je bil pred desetletjem ljubljenec navijačev Crvene zvezde. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Prva tekma bo v torek na severu Norveške. Na igrišču z umetno travo, na katerem bo debitiral za beograjskega velikana. In nadaljeval bogato tradicijo Crvene zvezde in slovenskih legionarjev, v kateri je med drugim izstopal tudi Slaviša Stojanović, ko jo je pred desetletjem s pomočjo Nejca Pečnika in Dejana Kelharja popeljal do naslova prvaka. zgodilo se je pred desetimi leti. Ravno takrat, ko je Vanja kot 14-letni deček obiskal stadion Crvene zvezde in se dokončno zaljubil v rdeče-belega srbskega velikana.

Vsega je "kriva" njegova družina

Ko je z družino pred desetimi leti obiskal Beograd, je z velikim navdušenjem stopil na Marakano. Foto: R. P. Kako pa je sploh prišlo do simpatij? Vsega je kriva njegova družina, zlasti oče Nikola, nekdanji vratar, ki je pred leti branil tudi v 1. SNL. "Moji starši so bili pred leti na poroki v Srbiji in mi prinesli dres Crvene zvezde. Tako se je začela ljubezen, v moji družini namreč vsi navijajo za Zvezdo," je zaupal Drkušić v intervjuju za klubsko televizijo in dodal, kako je bil prvi dres, ki ga je prejel v življenju, ravno dres nekdanjega asa Zvezde Dušana Baste.

"Pred desetimi leti smo se mudili v Beogradu, obiskali Marakano (stadion Rajka Mitića, op. p.) in pa klubski muzej Crvene zvezde. Ljubezen do Zvezde se je iz dneva v dan le še povečevala," se še dobro spominja obiska, ki je nanj napravil velik vtis. To je bilo ravno v obdobju, ko je bil junak src navijačev Crvene zvezde nekdanji slovenski selektor Stojanović.

Verjame, da bo dober odnos z navijači rdeče-belih vzpostavil tudi sam. da bodo prepoznali njegovo željo in trud. "Do zdaj nisem v karieri še nikoli igral v klubu, kjer bi bil pod tako velikim pritiskom. Igram zelo odgovorno in ne delam veliko napak. Če pa se že zgodijo, se trudim, da jih čimprej odpravim. Branilec Zvezde mora biti agresiven, igrati enostavno in pomagati soigralcem," se zaveda velike odgovornosti, ki ga čaka kot dirigenta obrambe takšnega kluba.

Zakaj je izbral številko 33?

Crvena zvezda je klub z bogato zgodovino. Leta 1991, takrat še kot predstavnik ranjke Jugoslavije, je postala evropski prvak. Foto: AP / Guliverimage "Odlično se počutim. Dolgo sem si želel zaigrati za Crveno zvezdo, končno sem uresničil željo. Upam, da se bomo uvrstili v ligo prvakov," želi poglavje pri srbskem prvaku, otroški simpatiji, začeti z uspehom v Evropi. "Klub sem dobro poznal že od prej. Tudi Elšnik mi je o njem, o pogojih, igralcih in vzdušju v klubu, govoril le v superlativih," je pojasnil Drkušić, ki bo na hrbtu nosil številko 33. Zakaj ravno ta številka? "V Sočiju sem imel številko 3, v reprezentanci pa 21. Dve plus ena je tri. In če dodam še trojko iz Sočija, dobimo 33. To je razlog."

Sanjsko leto 2024, v katerem je zablestel kot še nikoli v karieri, se tako zanj nadaljuje. Po odmevnem nastopu na Euru bi lahko okusil še slast igranja v tekmovanju, kjer je zbrala svetovna elita. V ligi prvakov.

Na Euru 2024 se je odlično kosal s portugalskim superzvezdnikom Cristianom Ronaldom, še vedno strelskim rekorderjem lige prvakov. Foto: Guliverimage

"Euro 2024 predstavlja nekaj najlepšega v moji karieri. Nisem pričakoval, da bom igral tako veliko, zlasti pa ne, da se bom tako dobro izkazal. Napravili smo uspeh, ko pa veš, kako blizu si bil, da bi izločil Portugalsko in se prebil v četrtfinale, si tudi malce žalosten," se je Drkušić, ki je nedavno predstavil svojo življenjsko zgodbo tudi v Sportalovem Sobotnem intervjuju, dotaknil tudi letošnjega Eura 2024.

Z izbrano vrsto se bo spet kmalu družil. Prihodnji mesec bo Kekova četa z domačima tekmama z Avstrijo in Kazahstanom (6. in 9. september) vstopil v ligo narodov. Bo takrat prispel Drkušić v domovino kot udeleženec lige prvakov?