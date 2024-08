Kaj se dogaja z Janom Oblakom?

Atletico Madrid že dolgo spada med največje španske klube. Sezono 2023/24 je končal brez lovorik, kar ni zadovoljilo visokih apetitov navijačev. Izbranci Diega Simeoneja se želijo v sezoni 2024/25 bolj približati vrhu, tako v Španiji kot tudi Evropi, k boljšim uspehom bi jih lahko približali tudi številni kakovostni poletni novinci. Največjega zanimanja je deležen Argentinec Julian Alvarez (Manchester City), ki je v Madridu že opravil zdravstveni pregled in bi lahko v kratkem sklenil pogodbo z Atleticom, po kateri bi Cityju pripadlo skoraj sto milijonov evrov. Atletico želi pripeljati tudi angleškega reprezentanta Conorja Gallagherja.

Julian Alvarez bo v kratkem postal soigralec Jana Oblaka:

🚨🇦🇷 Julián Álvarez arrives in the Metropolitano with a smile! 😁@elchiringuitotv pic.twitter.com/PIvnY9U64c — Atletico Universe (@atletiuniverse) August 12, 2024

Prišla sta že španski reprezentančni branilec Robin le Normand, ki je prejšnji mesec pomagal rdeči furiji do evropskega naslova, in drugi najboljši strelec la lige, Norvežan Alexander Sorloth, ki je zapustil Villarreal. Rumena podmornica bo ravno prvi tekmec Atletica v novi sezoni španskega prvenstva.

Bo Oblak sploh branil v Villarrealu?

Alvaro Morata se je iz Madrida preselil v Milano. Foto: Reuters Prihodnji ponedeljek bo Simeonejeva četa gostovala na stadionu Ceramica, na katerem bo ponudila bistveno drugačno zasedbo od tiste, s katero se je predstavila v prejšnji sezoni. Madrid so zapustili kapetan španske izbrane vrste Alvaro Morata (Milan) ter Nizozemec Memphis Depay, ki podobno kot Španca Mario Hermoso in Vitolo še išče novega delodajalca. Odšli so tudi Črnogorec Stefan Savić (Trabzonspor), Turek Caglar Soyuncu (Fenerbahče), Saul Niguez (Sevilla) in Brazilec Gabriel Paulista (Bešiktaš).

Vprašanje je tudi, ali bo v Madridu ostal Portugalec Joao Felix, ki se je vrnil iz Barcelone, a bi lahko nadaljeval kariero (kot del dogovora z Gallagherjem) pri Chelseaju. Sodeč po tem, kar se je dogajalo v pripravljalnem obdobju, je prihodnji ponedeljek v Villarrealu vprašljiv tudi nastop Jana Oblaka.

Slovenski čuvaj mreže, ki brani barve Atletica že deset let in je hitro postal ljubljenec navijačev, se že nekaj časa spogleduje z možnostjo, da bi lahko zapustil Španijo in se podal v drugo okolje. Zanj se že dolgo zanimajo bogati klubi iz Savdske Arabije, Atletico bi lahko ulovil še enega zadnjih vlakov, da bi igralca, ki ima s klubom sklenjeno pogodbo do leta 2028, a tudi eno najvišjih plač, prodal za višji znesek.

Jan Oblak je na Euru 2024 prejel le dva zadetka. To se je zgodilo na tekmah proti Danski in Srbiji. Foto: Guliverimage

O tem je bilo v Španiji veliko govora, a po koncu Eura, kjer je izkušeni Slovenec navduševal, na štirih tekmah je prejel le dva zadetka, obenem pa ubranil še kazenski strel Cristianu Ronaldu, govorice niso bile več tako glasne.

Oblak celil poškodbo, branil je Romun

Horaciu Moldovan je branil tudi na zadnji pripravljalni tekmi Atletica, v kateri so Madridčani premagali Juventus z 2:0. Foto: Reuters Atletico je v pripravljalno obdobje vstopil brez Škofjeločana. Španski AS poroča o tem, kako je bila to premišljena poteza vodstva kluba, saj naj bi Oblak igral na Euru v Nemčiji še z nezaceljeno poškodbo mišice. Zaradi nje se je predal počitku in nato začel ločene individualne treninge. Zato je izpustil pripravljalno obdobje, v katerem je Atletico odigral štiri prijateljske tekme, na katerih je osrednjo vlogo vratarja dobil Romun Horaciu Moldovan, sicer v prejšnji sezoni prvi rezervni vratar Atletov.

Enaintridesetletni Oblak se bo poskušal med tednom pripraviti do te mere, da bi že lahko branil na uvodni preizkušnji na prvenstvu. Če ne bo mogel, se bo končal njegov izjemni niz, saj je v prejšnji sezoni branil na vseh 54 tekmah Atletica. Na vratih je prebil kar 4590 minut. Še vedno spada med najboljše vratarje na svetu, zato si pri Madridčanih prizadevajo, da bi lahko stal na vratih tudi proti Villarrealu. To bi bil že njegov 447. nastop za Atletico, s čimer bi se na večni klubski lestvici le še utrdil na šestem mestu.

Za zdaj kaže, da Oblak ostaja v Madridu, klubski zdravniki pa bodo skušali napraviti vse, da bi branil za Atletico že na začetku sezone. V tem primeru bi se Moldovan preselil na klop.

Slovensko nogometno reprezentanco čakata prihodnji mesec dve domači tekmi lige narodov. Foto: www.alesfevzer.com

Dogajanje v Madridu pozorno spremlja tudi selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek, saj ga že prihodnji mesec čakata zelo pomembni tekmi v ligi narodov. Slovenija bo v Ljubljani gostila Avstrijo in Kazahstan, uspešen začetek pa bi zagotovo okrepil nogometno evforijo, nastalo že med Eurom 2024. Ta je Oblaka in druščino razveseljevala na nepozabnih dogodivščinah v Nemčiji.