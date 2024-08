Odmevne predstave slovenske nogometne reprezentance na letošnjem Euru, kjer je namučila Dansko, Srbijo, Anglijo in Portugalsko, so povzdignile zanimanje za Kekove izbrance. Poletni prestopni rok je poskrbel že za nekaj selitev ''na boljše'', za vrhunec dogajanja, kar se tiče slovenskih reprezentantov, lahko bi padel tudi rekordni nakup, kar se tiče dežele na sončni strani Alp, pa bi lahko poskrbel Jaka Bijol. Obrambni steber Udineseja ostaja tarča mnogih snubcev, prevladujejo bogati klubi iz Italije, Nemčije in Anglije. Tik pred uradno sklenitvijo dogovora o prestopu pa je že njegov tesni sodelavec v reprezentanci Vanja Drkušić. Dolenjec bo, kot kaže, ostal v Rusiji, a se bo iz Sočija preselil k najboljši ekipi, prvaku Zenitu iz Sankt Peterburga.

"Upam, da bo res tako. Če bo tako, bo Slovenija v prihodnosti prihajala na tekme z višjim statusom. Druge ekipe bodo videle, da igramo v boljših klubih kot prej, zato bi lahko imeli večji vpliv in bili deležni večjega strahospoštovanja. Moramo pa s svojo igro in pristopom še vedno temeljiti na srčnosti in borbenosti. Smo vendarle Slovenija. In ne smemo se ustaviti pri tem, kar je bilo na Euru," je prejšnji mesec v Sobotnem intervjuju za Sportal o tem, kako bi lahko nemalo slovenskih reprezentantov na račun odmevnih predstav na Euru to poletje zamenjalo delodajalca, razmišljal Vanja Drkušić.

Odhaja k najboljšemu

Na Euru 2024 se je imenitno kosal tudi s portugalskim superzvezdnikom Cristianom Ronaldom. Foto: Guliverimage Na Euru se je uveljavil kot član osrednjega obrambnega dvojca, v katerem je združil moči z Jako Bijolom. Za oba vlada po Euru ogromno povpraševanja, tako da bi lahko v poletnem prestopnem roku spremenila okolje. Glede Drkušića naj bi bilo že kaj kmalu konec neznank, saj je srbski agent Mladen Ratkovica, ki sodeluje s 24-letnim slovenskim branilcem, javno naznanil, kako bo eden izmed najbolj pozitivnih presenečenj Kekove čete na letošnjem Euru nadaljeval kariero v Rusiji.

Iz Sočija, ki se je preselil v drugo ligo, se bo preselil k najboljšemu klubu v največji državi na svetu. Zenit je ruski prvak, a zaradi sankcij, posledic ruskega vojaškega napada na Ukrajino, ne sme sodelovati na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem Uefe in Fife. Tako bo Drkušić ostal brez dokazovanj v Evropi, se bo pa že kmalu vrnil v slovensko reprezentanco, saj jo že prihodnji mesec čaka začetek nove izvedbe lige narodov, v kateri se bo Kekova četa za začetek v Ljubljani spopadla z Avstrijo in Kazahstanom. Na omenjenih tekmah bo Drkušić, kot kaže, že nastopil kot član Zenita, s katerim naj bi podpisal petletno pogodbo, Soči pa bo prejel v zameno tri milijone evrov. Italijanska Verona in španska Osasuna, ki sta se tudi zanimali za Slovenca, se bosta tako primorani obrisati pod nosom.

S slovensko reprezentanco bo znova na delu prihodnji mesec, ko bosta v Stožicah v ligi narodov gostovala Avstrija (6. september) in Kazahstan (9. september). Foto: Guliverimage

Ostaja še možnost, da bi Drkušić vendarle igral v ligi prvakov, saj se zanj še vedno zanima beograjska Crvena zvezda, ki bo nastopila v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov, tako da ima že zagotovljeno dolgo evropsko jesen, najmanj nastop v ligaškem delu evropske lige. Rdeče-beli upajo, da bi lahko Zenit po nakupu Drkušića posodil slovenskega reprezentanta srbskemu prvaku. Če bi se to zgodilo, bi Crvena zvezda nastopila v Evropi kar z dvema članoma udarne Kekove enajsterice, z Drkušićem in donedavnim kapetanom Olimpije Timijem Maxom Elšnikom, ki mu gre na srbskih zelenicah odlično, saj je na uvodnih dveh nastopih prispeval dva zadetka.

Kateri slovenski udeleženci Eura 2024 so to poletje že zamenjali klub? Timi Max Elšnik (iz Olimpije k Crveni zvezdi)

Žan Vipotnik (iz Bordeauxa k Swansea Cityju)

Žan Celar (iz Lugana k Queens Park Rangers)

S pomočjo Pavlina na Otok?

Slovenska obramba je na Euru prejela zelo malo zadetkov. Foto: Reuters Kakšna pa bo usoda Jake Bijola, ki je na Euru očaral nogometno javnost s tako zrelo in dovršeno igro v obrambi, da se je v številnih izborih znašel med najboljšimi branilci tekmovanja? V prejšnji sezoni je z Udinesejem v serie A naletel na številne ovire. Ogromno število remijev mu ni pomagalo do predčasne zagotovitve obstanka.

Zmag je bilo enostavno premalo, da bi lahko Videmčani zadihali bolj sproščeno. Napeto je bilo skoraj do konca, črno-beli pa so vendarle obstali med najboljšimi. V tej sezoni želijo poseči po višjih mestih, a tudi priznavajo, da bi lahko še pred koncem prestopnega roka ostali brez Bijola. 25-letni Korošec se že dlje časa nahaja v beležnicah številnih klubov iz Italije, Nemčije in Anglije, ki si lahko privoščijo tudi dražje nakupe.

Med kandidati, ki bi se želeli poleti okrepiti z Jako Bijolom, je tudi nekdanji evropski prvak Nottingham Forest. Foto: Reuters

Na Apeninskem polotoku so ga v preteklosti povezovali tudi z Bologno, Napolijem in Laziem, še vedno je aktualna zgodba o tem, ali bi se lahko preselil k prvaku Interju, v Nemčiji sta ga omenjala Stuttgart, ki ga čakajo nastopi v ligi prvakov, in Wolfsburg, na Otoku, kjer imajo klubi zelo debele denarnice, pa se že dolgo omenjata West Ham in Nottingham Forest. Pri slednjem po novem šteje veliko tudi mnenje Mirana Pavlina, nekdanjega direktorja reprezentanc Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki je sprejel mikaven izziv in se podal na Otok, kjer pri Nottinghamu, nekdanjem evropskem prvaku, opravlja vlogo tehničnega direktorja oziroma direktorja za razvoj. Ostaja želja portugalskega stratega Nuna Espirita Santa, ki ga Pavlin pozna že dolgo, saj je z njim za kratek čas sodeloval tudi pri Portu (2002).

Lahko pade slovenski rekord?

Pod največji prestop v zgodovini slovenskega nogometa se je lani podpisal Benjamin Šeško. Če bo v prihodnje zapustil Leipzig, bo zagotovo podrl nov mejnik. Foto: Guliverimage Otočani omenjajo, da bi lahko Forest pripeljal Bijola na City Ground za zajeten znesek v višini 23 milijonov evrov. Če bi se to uresničilo, bi nekdanji nogometaš velenjskega Rudarja poskrbel za drugi najvišji prestop v zgodovini slovenskega nogometa. Pod večjega se je podpisal le Benjamin Šeško, ko je RB Leipzig lani odštel rdečim bikom iz Salzburga 24 milijonov evrov. Pri Udineseju so kmalu po koncu Eura sporočili, da je Bijol na voljo za najmanj 17 milijonov evrov, nato pa bi se lahko znesek še višal, odvisno od povpraševanja in zanimanja najresnejših kandidatov.

Bijol za zdaj ostaja v Vidmu, kjer je v petek vstopil v sezono z zanesljivo in suvereno pokalno zmago nad Avellinom, v slačilnici pa je pozdravil zvenečega novinca, 35-letnega Čilenca Alexisa Sancheza, ki se tako vrača k Udineseju, kjer je igral že pred davnimi leti. Še takrat, ko je bil njegov soigralec Samir Handanović. Časa za sklenitev posla je še veliko, okna prestopnega roka se bodo v najmočnejših ligah v Evropi zaprla konec meseca, torej čez dobra dva tedna.