Neverjetno, kakšne zgodbe piše nogomet. O tem lahko več pove Jaka Bijol. Kot 11-letni deček je sanjal o tem, da bi nekoč zastopal barve Slovenije na velikem tekmovanju. Takrat je bil še dolgolasi napadalec Dravograda in se znašel na jumbo plakatih po vsej Sloveniji. 14 let pozneje je obrambni steber slovenske reprezentance, s katero je navdušil na Euru 2024 v Nemčiji, za nameček pa se mu nasmiha še mikavna selitev iz Vidma. Že pred tem se je spogledoval s kar nekaj ponudbami italijanskih velikanov, zdaj pa ga vabi v svoje vrste še nekdanji evropski prvak iz Anglije, Aston Villa.

Frazo, kako se ti z nastopom na velikem tekmovanju uresničijo otroške sanje, smo v zadnjih tednih, ko je beseda nanesla na varovance Matjaža Keka, poslušali zelo pogosto. Ni ga bilo slovenskega reprezentanta, ki z udeležbo na Euru 2024 ne bi izpolnil svojih največjih želja.

Malemu navijaču so se uresničile velike sanje

Nogometna zveza Slovenije je tako obudila spomin na leto 2010 in mladega Jako Bijola, ki je sanjal o velikih dosežkih. V primeru Jake Bijola pa je bilo vse še bolj čustveno, saj so na plano privreli spomini na leto 2010, ko se je kot svetlolasi deček predstavil na enem izmed številnih reklamnih oglasov. Na njih je Nogometna zveza Slovenija s pomočjo takratnega Mobitela Slovenije predstavljala mlade upe slovenskega nogometa. Med njimi je bil tudi Bijol, ponosni Korošec iz Vuzenice.

Takrat je bil star 11 let. Pri Dravogradu je igral še v napadu in sanjal o tem, da bi tudi on nekoč nastopal na velikem tekmovanju. Takrat je namreč Kekova četa zadnjič nastopala na svetovnem prvenstvu in na jugu Afrike pustila dober vtis, saj je bila po uvodni zmagi nad Alžirijo, remijem proti ZDA, pri katerem je zapravila vodstvo z 2:0, in tesnem porazu z Anglijo v igri za napredovanje do zadnjih minut, a ji je nesrečno pokvaril načrte pozen zadetek Američana Landona Donovana proti Alžiriji.

Mladi Bijol je takrat goreče navijal za Slovenijo, pri kateri je nosil kapetanski trak njegov koroški sosed Robert Koren, 14 let pozneje, toliko časa je namreč mlada država na sončni strani Alp čakala, da je ponovno nastopila na velikem tekmovanju, pa so bile vloge že bistveno drugačne. Bijol že dolgo več ni le mladi navijač, ki sanja o velikem dogodku, ampak že dirigent slovenske obrambe in sodeč po predstavah in ocenah eden najboljših branilcev na letošnjem Euru.

Velikani se zanimajo za Korošca Pri 25 letih je zbral že 53 nastopov za slovensko izbrano vrsto. Foto: Guliverimage

Bijol, zdaj je star 25 let in spada med najpomembnejše člene slovenske reprezentance, se je na Euru predstavil v imenitni luči. Sloveniji je pomagal do tega, da je na srečanjih proti štirim zelo močnim tekmecem (Danska 1:1, Srbija 1:1, Anglija 0:0 in Portugalska 0:0 po 120 minutah, nato pa 0:3 po izvajanju 11-metrovk) navdušila svetovno javnost, hkrati pa prikazala eno najboljših iger v obrambi. Kekovi izbranci so namreč v 390 minutah prejeli le dva zadetka.

Velik del zaslug gre ravno Jaki Bijolu, branilcu Udineseja, ki je v prejšnji sezoni stežka z Videmčani zadržal članstvo v serie A. Zanj so se že prej zanimali številni italijanski velikani, najpogosteje so se omenjali Inter, Atalanta, Napoli, Roma, Bologna in Lazio, tako da si pri Udineseju že manejo roke, saj bi si lahko na račun samozavestnega Korošca napolnili klubsko blagajno. Zaslužek pa bi lahko zlasti poletel v nebo, če bi Korošca v svoje vrste povabila Aston Villa. Eden najboljših angleških klubov se krepi pred novo sezono, v kateri bo zaigral tudi v ligi prvakov.

Bo Jaka Bijol v poletnem prestopnem roku podobno kot njegov tesni sodelavec Vanja Drkušić, za katerega se zanimajo številni snubci, zamenjal klubsko okolje? Foto: Reuters

V sredo je Tuttomercatoweb poročal o tem, kako so na Villa Parku opazili 53-kratnega slovenskega reprezentanta. Birmingham Mail resda danes poroča o tem, kako je resnica malce drugačna in se evropski prvak iz leta 1982 ne zanima za Bijola, a v vročici govoric, katerih med poletnim prestopnim rokom zagotovo ne bo manjkalo, ni izključeno, da bi se lahko saga o možnosti selitve Korošca na Otok tudi nadaljevala.

Nekdaj mladi napadalec, nato zvezni igralec, zdaj pa vrhunski branilec je tako po odmevnih nastopih pridobil na vrednosti in ugledu. Pred njim je še bleščeča kariera. Je eden redkih slovenskih nogometašev, ki so mu navijači posvetili samostojno pesem, to poletje pa bi bilo veliko presenečenje, če ne bi zapustil Vidma in se odpravil h kateremu izmed klubov, ki merijo višje. Tako v Italiji kot tudi Angliji. Da, to so zgodbe, ki jih lahko piše le nogomet.