‌"V zvezi s tekmo osmine finala Evropskega prvenstva UEFA 2024 med Avstrijo in Turčijo, ki je bila odigrana 2. julija 2024 v Leipzigu v Nemčiji, je bila uvedena preiskava v skladu s členom 31(4) Disciplinskega pravilnika UEFA v zvezi z domnevno neprimernim obnašanjem igralca turške nogometne zveze Meriha Demirala," so zapisali pri Uefi.

Demiral je po svojem drugem golu z obema rokama oblikoval znak in simbol Sivih volkov ob zmagi z 2:1 v osmini finala proti Avstriji. Podporniki desničarskega ekstremističnega gibanja Ülkücü, ki ga nadzoruje Zvezni urad za varstvo ustave v Nemčiji, so znani kot Sivi volkovi. V Turčiji je skrajna nacionalistična stranka MHP njen politični predstavnik in partner v zavezništvu z islamsko konservativno stranko AKP predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Demiralovo proslavljanje:

UEFA have opened an investigation against Turkey's Merih Demiral after he celebrated his second goal vs. Austria with the ultranationalist Grey Wolves salute.



German authorities characterize the group's ideology as nationalist-extremist, anti-Semitic and racist.#Euro2024 pic.twitter.com/gwVHjABPA7