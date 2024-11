Črnogorci šokirali Turke, Gyökeres prehitel Haalanda in Šeška

Zadnji večer skupinskega dela Uefine lige narodov so v ligi A odigrali le tekmi skupine 3, kjer pa je bil vrstni red odločen že po petem krogu: prva Nemčija, druga Nizozemska, tretja Madžarska in četrta BiH. Za konec je BiH doma z Nizozemsko igrala 1:1, Nemčija pa z enakih rezultatom v gosteh z Madžarsko. V skupini 1 je Ukrajina za drugo mesto z 2:1 zmagala v Albaniji, Češka pa doma za končno prvo mesto z 2:1 proti Gruziji. V skupini 4 je Črna Gora, ki ni imela niti točke, s 3:1 šokirala Turčijo, ki je tako ostala brez prvega mesta. Prehitel jo je Wales, ki je s 4:1 premagal Islandijo.

Že v ponedeljek je bilo jasno, da sta zadnja četrtfinalista lige narodov Hrvaška in Danska, ki sta se pridružila Franciji, Nemčiji, Italiji, Portugalski, Španiji in Nizozemski.

Znani so tudi možni tekmeci Slovenije v boju za obstanek v ligi B. To so druge reprezentance iz lige C: Slovaška, Armenija in Bolgarija, četrta ekipa pa bo znana do petka, ko bo Uefa za zeleno mizo določila razplet tekme med Romunijo in Kosovom. Nogometaši slednjega so v prejšnjem krogu zapustil igrišče v 93. minuti pri zaostanku 0:3. Žreb, ki bo Sloveniji namenil tekmeca v dodatnih bojih za obstanek v ligi B, bo v petek. Tekme za obstanek oziroma napredovanje ter četrtfinalni dvoboji bodo na vrsti marca naslednje leto.

Madžari v sodnikovem dodatku do remija z Nemčijo

Dominik Szoboszlai je v sodnikovem dodatku zadel za 1:1. Foto: Reuters Nemčija, ki je v prejšnjem krogu s 7:0 odpihnila Bosno in Hercegovino, je gostovala na Madžarskem. Madžari so prvo medsebojno tekmo z Nemci izgubili z 0:5, tokrat pa je bilo 1:1. Nemci so po izenačenem prvem delu v nadaljevanju najprej dosegli gol iz prepovedanega položaja, potem pa še regularnega Felix Nmecha v 76. minuti. Ko je že kazalo na minimalno zmago, je Robin Koch v sodnikovem dodatku v kazenskem prostoru igral z roko, po ogledu posnetka so Madžari dobili enajstmetrovko, ki jo je izkoristil Dominik Szoboszlai.

V skupini B1 je imela po petih odigranih tekmah Češka osem točk, Gruzija in Albanija po sedem, Ukrajina pa pet. Nobena reprezentanca ni zmagala na več kot dveh tekmah. Vse je bilo torej še odprto. Češka je doma z 2:1 premagala Gruzijo, Ukrajina pa z enakim izidom Albanijo v gosteh. Tako si je neposredno napredovanje v ligo A z 11 točkami zagotovila Češka, Ukrajina pa gre z osmimi točkami v dodatne kvalifikacije.

Foto: Reuters V skupini B4 je bilo jasno, da bo izpadla Črna gora, saj ni imela niti točke. Vodila je Turčija z 11 točkami, Wales jih je imel devet, Islandija pa sedem. Turki bi morali osvojiti prvo mesto in neposredno napredovanje v ligo A, saj so igrali s Črno goro, a se je jim je zgodil boleč poraz. Nikola Krstović je dosegel hat-trick in Črnogorci so za prve tri točke zmagali s 3:1. Turki so tako zdrsnili na drugo mesto v skupini. Wales je namreč doma s 4:1 premagal Islandijo in s točko prednosti pred Turčijo skočil na prvo mesto.

Najboljši strelci lige narodov:



9 - Gyökeres (Švedska),

7 - Haaland (Norveška),

6 - Marin (Romunija),

5 - Ronaldo (Portugalska), Šeško (Slovenija),

4 - Isak (Švedska), Aktürkoglu (Turčija), Price (Anglija), Strelec (Slovaška), Wilson (Wales)

Viktor Gyökeres Foto: Reuters V ligi C1 je imela Švedska že zagotovljeno napredovanje v ligo B, njen golgeter Viktor Gyökeres pa je skušal proti Azerbajdžanu zabiti še kakšen gol, da bi bil prvi strelec tekmovanja. Pred tekmo je bil pri petih golih, V vseh treh ligah narodov je s sedmimi zadetki vodil Norvežan Erling Haaland, Benjamin Šeško jih je dal pet. In kaj je storil Šved madžarskih korenin? Dal je štiri gole! Zmagali so s 6:0.

