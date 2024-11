Slovenija potrebuje podvig, ki ji ni uspel že 25 let

Od nedelje do torka bodo odigrane tekme zadnjega, šestega kroga skupinskega dela četrte izvedbe Uefine lige narodov. To nedeljo se igrajo tekme v ligi A2, kjer se bosta pomerila velikana Italija in Francija (20.45), ter v ligah B2 in B3, kjer bo naša pozornost usmerjena na Dunaj, saj Slovenija gostuje pri Avstrijcih (18.00).

Liga narodov, 5. krog (četrtek, petek, sobota)

Liga narodov, 4. krog (nedelja, ponedeljek, torek)

Liga narodov, 3. krog (četrtek, petek, sobota)

Liga narodov, 2. krog (nedelja, ponedeljek, torek)

Liga narodov, 1. krog (četrtek, petek, sobota)

Liga narodov, 6. krog:

Nedelja, 17. november:

Slovenski gol za remi je z bele točke dosegel Benjamin Šeško. Foto: www.alesfevzer.com V "slovenski" skupini lige narodov B3 so prve tri ekipe v razmaku treh točk, tako o končnem vrstnem redu odloča zadnji, šesti krog. Slovenija ima s tremi točkami zaostanka za Avstrijo in Norveško najtežje delo. Za drugo mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije za napredovanje v ligo A, morajo varovanci Matjaža Keka zmagati. Ob tem pa Norveška doma proti Kazahstanu ne sme izgubiti. Tako bi vse tri ekipe imele enako število točk, Slovenija pa najslabšo gol razliko. V tem primeru bi morala zmagati za pet golov, kar pa se zdi misija nemogoče.

Stožice so bile na zadnjih tekmah razprodane, a ob četrtkovem porazu proti Norveški z 1:4 so številni navijači domov odšli predčasno. Ker Slovenija nima več možnosti za prvo mesto, jih bo gotovo nekaj manj odpotovalo na Dunaj. Vemo, da razvajene slovenske navijače zanimajo samo zmage. Foto: www.alesfevzer.com A to je zgolj teorija, v praksi je zmaga Kazahstana malo verjetna. Težko dosegljiva pa bo tudi zmaga Slovenije, ki je na zadnjih petih tekmah premagala samo Kazahstan, proti Norveški je dvakrat visoko izgubila, z Avstrijo pa igrala neodločeno 1:1. Podobno kot je za Slovence neugodna Norveška, je tudi Avstrija. Premagali je niso že od leta 1999.

V ligi B2 sta si Anglija in Grčija s po 12 točkami že zagotovili prvo ali drugo mesto. Angleži bodo imeli proti Ircem težje delo za zmago in prvo mesto, ki vodi v četrtfinale, kot pa Grki proti Fincem. Zadnji so namreč izgubili vseh pet tekem.

V ligi A2 Italija in Francija na prijateljskem derbiju

Na prvi tekmi je Italija premagala Francijo s 3:1. Foto: Reuters Na najvišji ravni, v ligi A, se v nedeljo dogaja samo v ligi A2. V velikem derbiju se bosta pomerila Italija in Francija, a tekma ne odloča več o ničemer in bo torej prijateljske narave. Pravzaprav je bila liga narodov pred šestimi leti ustanovljena kot zamenjava za prijateljske oziroma pripravljalne tekme. Italija je s 13 točkami že prva, Francija (deset točk) bo ostala druga. Belgija in Izrael se bosta na drugi tekmi udarila za tretje mesto, ki prinaša dodatno tekmo za obstanek v ligi B. Belgijcem zadošča točka.

Liga narodov, 6. krog:

Nedelja, 17. november:

Ponedeljek, 18. november:

Torek, 19. november:

Lestvice: