Jan Oblak po polomu Slovenije: Ni razloga za paniko in težke besede

Slovenskemu kapetanu Janu Oblaku po neuspehu v Stožicah proti Norveški (1:4), po katerem Kekova četa ne more več osvojiti prvega mesta v skupini, ni bilo lahko. Ker pa je Škofjeločan v karieri izkusil že marsikaj in se dobro zaveda, kako krut in nepredvidljiv, na trenutke pa tudi nepravičen, zna biti nogomet, mu je po najvišjem domačem porazu, odkar brani za izbrano vrsto, šlo že kar malce na smeh. Smatra, da rezultat ni pravičen in ne izraža tistega, kar je bilo videti na igrišču. Tam pa so Norvežani spretno kaznovali vsako napako Slovenije. Teh pa na žalost polnih Stožic ni bilo malo.

Slovenskim reprezentantom je bilo žal, da so s tako visokim porazom (1:4) pokvarili učinek v letu, v katerem je Kekova četa naredila toliko dobrega in pisala zgodovino na Euru 2024. O tem, kako lepo leto se izteka za slovenski nogomet, je pričal tudi aplavz občinstva, ko so pred srečanjem na zelenico stopili mladi junaki Milenka Ačimovića, ki so se uvrstili na evropsko prvenstvo.

"Nepotreben zadetek, žogo sem slabo izbil"

Ko pa se je začel dvoboj, na katerem ni manjkalo zvezdnikov v obeh reprezentancah, med njimi ni bilo malo takšnih, ki igrajo pomembne vloge tudi v ligi prvakov, pa se je hitro videlo, da bi to lahko eden izmed tistih večerov, ko ti gre skoraj vse narobe. Norvežani so potrebovali le dobre tri minute, da je mladi Antonio Nusa izkoristil nezbranost v slovenski obrambi in matiral presenetljivo nemočnega Jana Oblaka. Slovenija je nazadnje tako zgodaj prejela zadetek pred petimi leti na gostovanju na Poljskem. ''Prejeli smo nepotreben zadetek. Žogo sem pred tem slabo izbil, vsi z mano na čelu bi morali bolje odreagirati. A se take stvari pač zgodijo,'' je bil samokritičen slovenski kapetan.

Dvoboj v Stožicah si je ogledal tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Foto: Aleš Fevžer

To je bil šok, po katerem ni bilo slutiti nič dobrega. A se je dogajanje na zelenici vendarle spremenilo. Napadi Kekove čete so postajali vse nevarnejši in dovršeni, po imenitnem predložku Erika Janže in strelu Jana Mlakarja, ki je končal v prečki, a je nato sodnik Michael Oliver zaradi oviranja Ljubljančana pokazal na belo točko, pa je Benjamin Šeško, še drugi nogometaš Leipziga, ki se je na četrtkovi tekmi v Ljubljani vpisal med strelce, izenačil na 1:1. S petimi zadetki je znova prevzel vodstvo na lestvici najboljših strelcev lige narodov, a je bila to kaj slaba tolažba.

Haaland zablestel pred koncem polčasa

Vikingi so še pred koncem prvega dela, Slovenija je do takrat zapravila kar nekaj priložnosti za vodstvo z 2:1, znova udarili. Mojstrsko so izkoristili luknjo v slovenski obrambi, Erling Haaland se je neovirano pognal proti slovenskim vratom in zanesljivo premagal Oblaka. Kako velik udarec je bil to za domačo zasedbo, pričajo tudi besede kapetana: ''V ključnih trenutkih, ko smo bili blizu tega, da bi stvari prelevili na našo stran, se nam ni izšlo,'' je nogomet slovenski reprezentanci še enkrat več pokazal svojo bolj kruto plat.

Erling Haaland je letos na dveh tekmah proti Sloveniji dosegel kar tri zadetke. Foto: Filip Barbalić

''Vedno, ko dobiš gol v zadnjih minutah prvega polčasa in greš na odmor z negativnim rezultatom, ti je nato veliko težje. Sploh, če je nasproti tebe ekipa kot je Norveška. Če se proti njej malce odpreš, ti v protinapadih dela, kar ji paše. Ima namreč zelo hitre igralce,'' je s slovenskih vrat podobno kot v Oslu tudi v Ljubljani opazoval veliko kakovost, ki jo premore norveška zasedba.

Igrišče? Kdo smo mi, da bi se pritoževali?

Jan Oblak bi si podobno kot soigralci v Stožicah želel boljše igralne površine. Foto: Aleš Fevžer V drugem delu so gostje le še povečevali prednost. Na pomoč jim je priskočila tudi sreča, ki je v prvem delu, ko je Haaland po izjemnem strelu zatresel vratnico, niso imeli. Tokrat je obdarovala Nuso, z dvema zadetkoma tudi prvo ime srečanja.

Prednost Skandinavcev se je višala in višala, na koncu pa ustavila pri 4:1. Zakaj je sledil tak padec Slovenije? Oblak je kot enega izmed razlogov, ki pa ne bi smel biti izgovor, omenil tudi slabšo pripravljenost in načetost igralne površine v Stožicah.

''Norveška je fizično zelo močna ekipa. Na dolge žoge je težko igrati proti njej. Danes igrišče ni dopuščalo veliko igre. Norvežani so močnejši in večji. Igrišče je bilo za obe ekipi isto, a so Norvežani pri dolgih žogah zagotovo bolj spretni. To so izkoristili. To je tudi vplivalo na rezultat. Ni lahko igrati, ko se zaveš, da tekmec kaznuje vsako tvojo malo napako. Tudi zaradi tega smo se v drugem polčasu ustavili,'' bi si tako kot vsa slovenska javnost želel boljših igralnih pogojev v Stožicah, a je pri tem tudi izpostavil: ''To bi si želeli vsi. Smo pa v življenju igrali od majhnih nog na veliko slabših terenih. Kdo smo mi, da bi se pritoževali?,'' se je vprašal 31-letni Slovenec in si tudi za dobro svojega nekdanjega kluba Olimpije, ki se ji v konferenčni ligi nasmiha napredovanje v izločilni del, zaželel, da bi uredili igrišče v Stožicah. ''Potem bi bile tekme lepše, saj ne bi bilo toliko dolgih žog.''

V slačilnici ni bilo treba veliko pametovati

Slovenija je tako prvič po poltretjem letu izgubila domačo tekmo v Stožicah, Norvežani pa so zmagali prvič v gosteh po dobrem letu in prekinili niz, po katerem so začeli njihovi navijači, teh v Stožicah začuda ni bilo veliko, že dvomiti o njihovih dometih.

Jan Oblak pozna odlično klubskega soigralca Alexandra Sorlotha, Benjamin Šeško pa Antonia Nuso. Foto: Aleš Fevžer

''Po dvoboju nismo veliko govorili v slačilnici, niti ni bilo treba veliko pametovati. Vsi se zavedamo, da se nam danes na žalost ni izšlo. Norveška je bila boljša. Rezultat je Norveško prikazal, kot da je bila veliko boljša od nas, a so se zgodili določeni trenutki na tekmi, ko se zaroti proti tebi, in se hitro zgodi rezultat 4:1. Zato moramo dati glave gor. Vsi fantje so si želeli najboljše, a se ni izšlo. Ni razloga za paniko in neke težke besede,'' kot kapetan ocenjuje, da iz tako visokega poraza, že drugega v tem ciklusu proti Norveški, ni potrebno delati drame.

Oblak: Haalandu lahko samo čestitam

Erling Haaland in druščina, Oblak pozna odlično zlasti klubskega soigralca Alexandra Sorlotha, ki je s svojo telesno močjo povzročal preglavice slovenski obrambni vrsti, so dokazali, kako so v tem trenutku boljši od Slovenije. Dve prepričljivi zmagi nista naključje. V Oslu je bilo 3:0, tokrat pa 4:1. ''V Oslu smo bili totalno nemočni, v Ljubljani pa niti ne, a je bilo rezultatsko slabo, saj so Norvežani izkoristili vsako priložnost, mi pa svojih ne,'' je čuvaj mreže Atletica, ki je v tej sezoni enkrat že prejel štiri zadetke, to se mu je pripetilo v ligi prvakov na gostovanju pri ''njegovi'' Benfici, primerjal jesenska poraza z vikingi.

Erling Haaland in soigralci so po tekmi prejemali čestitke s strani slovenskih nogometašev. Foto: Aleš Fevžer

Če je moral Oblak na celotnem Euru v 390 minutah po žogo v svojo mrežo le dvakrat, pa je v 180 minutah proti izrazito neugodnim Norvežanom, ki so za nameček na obeh tekmah pogrešali kapetana Arsenala Martina Odegaarda, prejel kar sedem zadetkov! Kar tri je dosegel Haaland. ''Haaland je pokazal, kako dobro se znajde. Zadeti zna iz vsake najmanjše priložnosti. Je odličen napadalec, ki redno zabija. Na žalost nam ga ni uspelo zaustaviti, lahko mu samo čestitam,'' je pohvalil stanovskega kolega pri Norveški, ki podobno kot oktobra tudi v tem mesecu zaradi odsotnosti Odegaarda nosi kapetanski trak.

Verjame v pozitiven rezultat na Dunaju

Po tekmi si nista privoščila kakšnega posebnega kapetanskega pogovora. Haaland je izmenjal nekaj besed z Benjaminom Šeškom, za razliko do zadnjega gostovanja v Avstriji (1:5), ko je po tekmi zbegano in razočarano odvihral mimo novinarskih diktafonov, pa je bil tokrat veliko bolj sproščen. Zmaga Norveške namreč ohranja vikinge v boju za prvo mesto in preboj v elitno skupino A, Slovenijo pa na drugo mesto, ki zagotavlja dodatne kvalifikacije za najmočnejšo skupino, pelje le še nedeljska zmaga na Dunaju. In če vprašate Oblaka, Slovenija tam vsekakor ne bo brez možnosti.

Benjamin Šeško je zadel v polno na vseh treh domačih tekmah lige narodov. Prav na vsaki tekmi je zadel tudi z bele točke. Foto: Aleš Fevžer

''Zavedamo se, da ti ne more iti vsak dan po načrtih. Verjamem in upam pa, da lahko v nedeljo pokažemo bistveno več. Norveška in Avstrija sta reprezentanci, ki po mojem mnenju sodita v A skupino. Po kvaliteti sta veliko pred nami, a v nogometu ne zmaga vedno tisti, ki je kvalitetnejši, ampak tisti, ki prikaže več na igrišču. V Avstriji ne bo lahko, saj tudi Avstrijci potrebujejo tri točke za prvo mesto, a se ne predajamo. Verjamem, da bomo šli odločno v tekmo. Verjamem v pozitiven rezultat,'' je prepričan, da bodo njegovi soigralci dali vse od sebe, da skupinski del lige narodov sklenejo z uspehom. Tako, kot bi se za zadnje dejanje uspešnega leta 2024 tudi spodobilo.

''Ne skrbi, bodi srečen''

Da pa po polomu Slovenije v Stožicah ne bi bilo vse tako črno in turobno, je skušal poskrbeti tudi uradni opremljevalec glasbe na stadionu. Iz zvočnikov sta namreč zadoneli zimzeleni ''optimistični'' skladbi ''Don't worry, be happy'' ter ''Always look on the bright side of life''. Kot da bi hotel zajeti posrečeno primerjavo Jake Bijola, ki je po porazu v Oslu smelo odvrnil, da nogomet vendarle ni vse v življenju in da posamezen poraz že ne bi smel toliko boleti, kot da bi te denimo pustilo dekle.

Norveški navijači so si lahko po prepričljivi zmagi v Stožicah dali duška. Foto: Filip Barbalić

Tudi zaradi takšne miselnosti na licih slovenskih reprezentantov ni bilo zaznati pretirane zaskrbljenosti. Še vedno zaupajo v svoje sposobnosti, že nedelja pa bo dala nov odgovor na to, ali je sposobna pokvariti načrte prvemu favoritu skupine, Avstriji. In na zelenici storiti bistveno manj napak kot si jih je privoščila proti Norveški.