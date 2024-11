Matjaž Kek se je po zgodovinski klofuti opravičil gledalcem

Evforije, ki je spremljala slovensko reprezentanco na Euru 2024, nato pa se v obronkih pojavljala tudi jeseni, je dokončno konec. Podoba izbrane vrste na domači tekmi proti Norveški (1:4) ni spominjala na tisto, s katero so varovanci Matjaža Keka navduševali poleti na nemških zelenicah.

Slovenija je na Euru 2024 prejela le dva zadetka. Norveška jih je toliko dala v vsakem polčasu dvoboja v Stožicah. Foto: Reuters

Manjkalo je marsikaj. O tem je po bolečem porazu, po katerem je Slovenija dokončno ostala brez možnosti za osvojitev prvega mesta v skupini B3, v nedeljo pa jo lahko na drugo mesto popelje le zmaga nad v zadnjem obdobju zelo razigrano Avstrijo, spregovoril 63-letni Mariborčan.

Sledil je razpad sistema

"Čestitke Norveški za zasluženo zmago. Ta tekma je dobra klofuta vsem nam. Tekmo smo začeli slabo, se nato nekako vrnili in imeli do tiste zadnje minute prvega polčasa celo nekaj priložnosti za vodstvo, potem pa je sledil razpad sistema. Namesto da bi izenačili na 2:2, je Norveška povedla s 3:1, potem pa so sledile reakcije igralcev, ki mi absolutno niso bile všeč. Njihova drža telesa, pogledi v tla … Res je, pride tak dan v športu, ko spredaj nič ne daš, zadaj pa dobiš vse, kar ponudiš takšnemu tekmecu. Stvari, ki smo jih pokazali v določenih trenutkih proti Norveški, niso dobre. Pa ne le, kar se tiče fizike, tehnike in taktike, tudi mentalno nismo bili na pravi ravni, ki je potrebna za takšnega tekmeca, kot je agresivna, živa in željna Norveška. Kot da nam je manjkala odločilna iskrica, da gremo na glavo, da gremo do konca. Tako sem videl tekmo," je selektor Kek spregovoril o tem, kaj je najbolj pogrešal pri varovancih.

Norvežani so povzročali Slovencem številne preglavice in kaznovali večino napak. Foto: Aleš Fevžer

Če jih je na Euru 2024, kjer so na štirih tekmah, na katerih so odigrali 390 minut, prejeli zgolj dva zadetka, občudoval, je tokrat opazil, da niso dali vsega, kar bi lahko. "Če ti da Norveška na dveh tekmah sedem zadetkov, proti Portugalski pa ne dobiš niti enega, je potem popolnoma jasno, kje ne 'štima'. Nismo se več pripravljeni žrtvovati do konca v defenzivnem delu. Ko izgubimo žogo, ne reagiramo več na takšen način, kot bi morali. Linije so postavljene preširoko, predaleč stojimo drug od drugega, ni neke pomoči med igralci," je Kek konkretno spregovoril o stvareh, ki so ga najbolj zmotile ob zgodovinskem porazu proti Norveški.

Slovenija ni česa takega doživela še nikoli

Slovenija v dobrih treh desetletjih namreč na tekmah, ki štejejo za točke (kvalifikacijske tekme za evropsko oziroma svetovno prvenstvo ter liga narodov), na domačih tleh še nikoli ni prejela štirih zadetkov. In izgubila z 1:4. S tremi goli razlike je na takšnih dvobojih že izgubljala, a ne v Stožicah.

Več kot 15 tisoč gledalcev, ki se je v četrtek zbralo v Stožicah, je spremljalo zgodovinski poraz Slovenije. Prvič je v Stožicah prejela štiri zadetke, to pa se ji je zgodilo prvič tudi na domačih tekmah, ki se igrajo za točke. Foto: Aleš Fevžer

V Mariboru je leta 1999 izgubila proti Grčiji z 0:3, a to je bil dvoboj, ki ni več nosil rezultatskega imperativa, saj si je Katančeva četa zagotovila drugo mesto v skupini in je na zelenico poslala prevetreno postavo. V Celju je leta 2005, ko je že ostala brez možnosti za nastop na SP 2006, doživela visok poraz proti Škotski (0:3). Zdaj je s tremi zadetki razlike izgubila še v Stožicah, hkrati pa prvič prejela štiri zadetke.

Pred tem se je vsaj tolikokrat zatresla slovenska mreža na domačih tekmah le takrat, ko je bil dvoboj prijateljskega značaja. Denimo leta 2008 v Ljudskem vrtu, ko je Bosna in Hercegovina pod vodstvom legendarnega Ćira Blaževića premagala Kekovo Slovenijo s 4:3, negativni rekord v tem pogledu pa je bil postavljen pred 21 leti v Novi Gorici, ko je bila Švica boljša od takratne Prašnikarjeve čete kar s 5:1.

Primanjkovalo je energije in odločnosti

V četrtek ni veliko manjkalo, pa bi lahko s takšnim rezultatom zmagali tudi Norvežani. Vendarle je ostalo pri zmagi Skandinavcev s 4:1, razočaranje več kot 15-tisočglave množice v razprodanih Stožicah pa je bilo tako veliko, da so se začele tribune prazniti že krepko pred zaključnim sodniškim piskom.

"Pri preveč igralcih je šla krivulja po Euru 2024 prej dol kot gor. Zmanjkalo je energije, prepričanosti," sporoča Matjaž Kek. Foto: Filip Barbalić

"Glavni vzrok za tak poraz je ta, da nekateri igralci niso v formi. Pri preveč igralcih je šla krivulja po Euru 2024 prej dol kot gor. Zmanjkalo je energije, prepričanosti. Zmanjkalo je odločnosti, ki nas je pripeljala do tega, da razprodamo Stožice. Če si kdo danes zasluži opravičilo, si to zaslužijo gledalci, ki so napolnili Stožice. To ni taka Slovenija, kot bi si jo vsi želeli," se je izkušeni strateg opravičil gledalcem, podpornikom slovenske izbrane vrste, ki jo že v nedeljo čaka nov izpit. To bo tudi sklepno dejanje v letu 2024.

"Moramo hitro odreagirati in zaključiti ligo narodov na najboljši možni način, čeprav nas na Dunaju čaka še odločnejši tekmec od Norveške," napoveduje Kek pred gostovanjem pri vodilni Avstriji in se tolaži z mislijo, da je bil razlog za poraz proti Norveški v Stožicah le en slab dan.

Na tribunah se je zbralo tudi veliko mladih slovenskih ljubiteljev nogometa. Foto: Filip Barbalić

Po koncu skupinskega dela lige narodov napoveduje določene spremembe, po odhodu Boštjana Cesarja, ki je spremljal dvoboj v Stožicah v živo, bo moral poiskati in izbrati tudi novega pomočnika. "Morali bomo na več segmentih poiskati energijo. Če je treba, bomo poiskali tudi novo energijo, da se vrnemo k tistim osnovam, ki so nas pripeljale do prejšnjih uspehov. To pa je brezkompromisna borba," je dal vedeti, kako je pri svojih igralcih pogrešal odločnost. Ravno tisto, česar je bilo v večji meri opaziti pri Norvežanih.

Solbakken: Dvoboj bi se lahko končal tudi drugače

Stale Solbakken v pogovoru s kapetanom Erlingom Haalandom, ki je na dveh jesenskih tekmah trikrat premagal Jana Oblaka. Foto: Aleš Fevžer Kako pa je dvoboj doživel selektor vikingov Stale Solbakken? Čeprav so Norvežani zmagali kar s 4:1, ni bil v popolnosti zadovoljen z izvedbo.

"Zelo zadovoljni smo z začetkom tekme. Prvi polčas je bil dober, a smo ob koncu malce viseli in izgubili nekaj žog. Slovenci so imeli nekaj protinapadov in izenačili na 1:1. Ko pa smo dali gol tik pred koncem prvega polčasom, smo spet bili bolj sproščeni. Prevladovali smo v drugem polčasu, je pa res, da smo naredili veliko napako pri 1:2, ki bi nas lahko stala izenačenja. Slovenija je imela podporo navijačev, igralo se je na zahtevnem igrišču, načrt Slovenije pa je bil, da nam, ker imajo hitre igralce, ukradejo žogo in nas spravijo v težave. Po 3:1 smo dobro nadzirali potek srečanja, še enkrat zadeli, tako da smo lahko zadovoljni. Bilo je dobro, a se moramo zavedati, da je imela svoje trenutke tudi Slovenija, tako da bi se lahko dvoboj končal drugače," je dejal 56-letni Skandinavec, ki je v karieri sodeloval s številnimi slovenskimi nogometaši oziroma trenerji.

Ko je Stale Solbakken pred dobrim desetletjem vodil Köln, sta bila njegova varovanca tudi Mišo Brečko in Milivoje Novaković. Drugi, ki zdaj sestavlja strokovno vodstvo Slovenije, mu je v četrtek po tekmi čestital za zmago. Ko je Solbakken vodil Köbenhavn, je treniral tudi Benjamina Verbiča, večkrat pa se mu je za sodelovanje in izpopolnjevanje trenerskega znanja javno zahvalil mladi slovenski trener Simon Rožman. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija bo zadnjo tekmo skupinskega dela lige narodov, po kateri bo jasno, ali bo končala tekmovanje v skupini B3 na drugem oziroma tretjem mestu, sklenila v nedeljo na Dunaju. Sosedski obračun se bo začel ob 18. uri, takrat pa bo Norveška v Oslu gostila zadnjeuvrščeni Kazahstan in držala pesti, da Kekova četa ostane neporažena na Dunaju. V tem primeru bi namreč imela še večje možnosti, da osvoji prvo mesto v skupini in se neposredno uvrsti v elitno druščino A. Tja, kjer bi mnogi ljubitelji nogometa tudi želeli spremljati ase takšnega kova, kot sta denimo Erling Haaland oziroma Martin Odegaard.