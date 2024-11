Slovenska družina, ki prekipeva od ponosa

Ni ga lepšega za očeta, čigar srce strastno utripa za nogomet, kot da zaploska sinu ob debiju za člansko reprezentanco. Če pa se lahko oba pohvalita z nastopom za domovino, je zadovoljstvo še toliko večje. Takšno čast so v obdobju državne samostojnosti do zdaj doživeli le trije velikani slovenskega nogometa. To so Marko Elsner, Amir Karić in Zlatko Zahović.

Žal že pokojni Marko Elsner (1960–2020), nepozabni dirigent obrambe, eden najboljših slovenskih nogometašev vseh časov, je podobno kot Srečko Katanec, s katerim sta leta 1984 osvojila bronasto medaljo na olimpijskem turnirju v Los Angelesu, v karieri nastopil tako v dresu Jugoslavije kot tudi Slovenije. Za Jugoslavijo je zbral 14, za Slovenijo pa dva nastopa. Njegov najstarejši sin Luka Elsner, danes trener francoskega prvoligaša Reims, je edini nastop za Slovenijo zbral leta 2008. Foto: Aleš Fevžer

Amir Karić je za slovensko reprezentanco odigral 64 tekem in dosegel en zadetek, njegov sin Sven Šoštarič Karić pa je debitiral za Slovenijo leta 2021 proti Gibraltarju. To je njegov edini nastop. Oktobra ga je selektor Kek vpoklical v reprezentanco, zdaj brani barve ruskega kluba Pari Nižji Novgorod, tokrat pa ga ni na seznamu. Foto: Guliverimage, Aleš Fevžer

Zlatko Zahović je strelski rekorder slovenske reprezentance. Na 80 tekmah je dosegel 35 zadetkov. Njegov sin Luka Zahović je za izbrano vrsto A zbral 15 nastopov, a še čaka na prvi gol. Nazadnje je sodeloval v reprezentančnih akcijah pred začetkom Eura 2024. Foto: Guliverimage, Aleš Fevžer

V bližnji prihodnosti bi se lahko tako Elsnerju, Kariću in Zahoviću na veličastnem seznamu pridružil še Simon Sešlar. Morda že danes, ko bo Slovenija na dvoboju lige narodov v razprodanih Stožicah gostila Norveško. Če bo selektor Matjaž Kek, ki ima na voljo pet menjav, ocenil, da je nastopil primeren trenutek za vstop v igro Svita Sešlarja, bo njegov oče, ki si je v preteklosti ustvaril legendarni status zlasti pri Celju in Mariboru, za slovensko izbrano vrsto pa odigral 19 tekem, poln ponosa.

Že tako je navdušen ob vseh zdajšnjih uspehih, ko je njegov sin pomagal Olimpiji do dvojne krone, si prislužil večmilijonski prestop v Turčijo, bil pomemben člen mlade reprezentance do 21 let, s katero se je prek kvalifikacij uvrstil na evropsko prvenstvo, zdaj pa kaže odlične predstave še za Celjane. Manjkala je le pika na i, prvenec v dresu članske reprezentance.

Kek ga je javno pohvalil

Kakor je priznal selektor Matjaž Kek, bi lahko v primeru 22-letnega Celjana in dve leti mlajšega kapetana zmajev Marcela Ratnika slovesen trenutek nastopil že prej, denimo prejšnji mesec v ligi narodov, a se je v dogovoru s selektorjem mlade izbrane vrste do 21 let Milenkom Ačimovićem raje odločil, da dragulja slovenskega nogometa, ki sta si v šampionski sezoni 2022/23 delila slačilnico v Ljubljani, takrat pomagata mlajši reprezentanci. In imel prav, slovenski upi so osvojili zlata vredno točko v Avstriji in dosegli zgodovinski uspeh, saj so v skupini prehiteli vse, tudi Francijo in Avstrijo, ter se prvič na veliko tekmovanje uvrstili prek kvalifikacij.

Tako je Svit Sešlar, ko je bil še otrok, poziral v naročju očeta Simona pred poldrugim desetletjem ob ogledu tekme rokometašev Celja PL v dvorani Zlatorog. Danes bi lahko ponosni oče zaploskal sinu za debi v članski nogometni reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar

Bi lahko Svit (in Marcel) danes debitirala za A-reprezentanco? Selektor ima o njima zelo visoko mnenje. "Tudi trening in pol je pokazal neko kakovost, zakaj sta z nami, in pa možnosti, ki se odpirajo, da bosta s talentom ter ob dobrem in zavzetem delu postala pomembna v slovenskem reprezentančnem nogometu. Tako kot sta zdaj že v klubskem," ju je v sredo na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju pohvalil selektor Kek.

Treba je omeniti tudi Branka in Roberta Oblaka. Prvi spada med najboljše slovenske nogometaše vseh časov, za jugoslovansko reprezentanco je med letoma 1970 in 1977 zbral 46 nastopov ter dosegel šest zadetkov, v času državne samostojnosti je bil tudi selektor Slovenije. Njegov sin Robert je za slovensko izbrano vrsto nastopil trikrat. Foto: Vid Ponikvar

Dodal je, da je zdaj odvisno od njiju ter ljudi, ki jima zaupata, kakšna bo njuna usoda v reprezentanci. In da je zelo vesel, ker izžarevala dodatno energijo, ta pa lahko spodbudi katerega iz prejšnje skupine igralcev, ki znajo hitro tudi zaspati. Pred selektorjem so tako sladke težave, po najboljših močeh pa bo poskušal najti najprimernejšo mešanico mladostne energije z izkušnjami.

Dvoboj med Slovenijo in Norveško se bo v razprodanih Stožicah začel ob 20.45.