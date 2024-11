"Nisem popoln, nihče ni, tudi vi ne. Vem, da me bodo do konca življenja kritizirali za vse, kar bom naredil narobe. Danes se zavedam, da bi moral stopiti pred vas (medije, op. a.), a sem sprejel drugačno odločitev. Svet se ni sesul," je med novinarsko konferenco v Stožicah sedmi sili dejal norveški zvezdnik Erling Haaland, ki se je zadnji mesec soočal s številnimi kritikam zaradi molka po hudem porazu z Avstrijci.

Norveški mediji so v zadnjem mesecu namenili kar nekaj kritik prvemu zvezdniku reprezentance Erlingu Haalandu, ki se bo z rojaki ob 20.45 v Stožicah pomeril z izbrano vrsto Matjaža Keka. Po hudem porazu v ligi narodov pred mesecem dni, ko so Vikingi z Avstrijci izgubili s kar 1:5, ni stopil pred sedmo silo in se zavil v molk. Med drugim so ga obtožili neprofesionalnega vedenja, ki ne pritiče takšnemu igralcu, sploh pa ne nekomu, ki so mu zaupali kapetansko vlogo.

Na sredini novinarski konferenci v Stožicah, kjer je občutil slabo ljubljansko zelenico, se je 24-letnik odzval na kritike. "Nisem popoln, nihče ni, tudi vi ne. Vem, da me bodo do konca življenja kritizirali za vse, kar bom naredil narobe. Danes se zavedam, da bi moral stopiti pred vas (medije, op. a.) in odgovoriti na vprašanja, a sem sprejel drugačno odločitev. Svet se ni sesul. Obstajajo pomembnejše stvari," so ga povzeli pri NRK.

V sredo je preizkusil stožensko zelenico, nad katero ni bil navdušen. Foto: Guliverimage

Ob tem je dodal, da mu je vseeno, kaj ljudje govorijo o njem. "V resnici mi je vseeno, kaj govorijo ali pišejo o meni. Če bi me zanimali vsi komentarji o meni, ne bi bil tukaj, kjer sem v svoji karieri," je dal vedeti, da ostaja samozavesten in osredotočen na svojo kariero.

Srečanje v Stožicah se bo začelo ob 20.45. Tako Slovenci kot Norvežani, ki se bodo morali znajti brez siceršnjega kapetan Martin Oedegaarda, so po štirih tekmah pri dveh zmagah, remiju, porazu in sedmih točkah, a Skandinavci so na prvem mestu z boljšo gol razliko. Na prvem medsebojnem dvoboju so Kekovo četo premagali s 3:0. Kako bo tokrat?