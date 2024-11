Večer, ko je Šeško zasenčil Haalanda

Ko sta se Slovenija in Norveška nazadnje pomerili v Stožicah, se je pisalo leto 2022. To je bil dvoboj, na katerem je "slovenski Haaland" zasenčil norveškega vzornika, pravega Erlinga Haalanda. Kekova četa je zmagala z 2:1, takrat komaj 19-letni Benjamin Šeško je zablestel z zadetkom in podajo, superzvezdnik Manchester Cityja, ki je sicer vikinge v Ljubljani po veliki napaki slovenske obrambe povedel v vodstvo, pa je Stožice zapuščal s sklonjeno glavo. Bi se lahko vse ponovilo?

Takrat je bilo marsikaj drugače. Tekma je bila odigrana 24. septembra 2022, v dokaj prijetno toplem obdobju leta, ko se je poletje prelivalo v jesen. Takrat so v Ljubljani vladale prijaznejše temperature od tistih, ki bodo v četrtek, ko bo večer postregel z zimskimi razmerami, živo srebro pa bo že nevarno blizu ničli. Morda se pridruži še zloglasna ljubljanska megla, ki je pokazala svoj turoben izraz že na nedeljskem večnem derbiju. To pa ne bo edina razlika.

Erling Haaland na sredinem treningu v Stožicah, na katerem je zaradi mraza nosil tudi kapo in rokavice, ni skrival dobre volje. Foto: Aleš Fevžer

Ko je Slovenija leta 2022 v ligi narodov doma premagala Norveško, je bila zelenica v Ljubljani v boljšem stanju kot zdaj. Ali je to bolje ali slabše za slovensko reprezentanco, je vprašanje posebne vrste. Selektor Matjaž Kek pojasnjuje, da so pogoji enaki za oba, da pa je Slovenija že večkrat dokazala, kako je vajena dobro igrati na najboljše pripravljenih zelenicah. Kar je tudi dokazala letos v Nemčiji. Tokrat, ko bo zelenica bistveno slabša, o njej je imel v nedeljo marsikaj neprijetnega povedati strateg Olimpije Victor Sanchez, ne bodo prišli na račun tisti, ki prisegajo na hitro in kombinatorno igro, polno podaj. Tako bi bila lahko igra tudi bolj raztrgana, morda bo o zmagovalcu odločala že (naj)manjša napaka.

Tribune polne do zadnjega mesta zaradi Haalanda?

Leta 2022 pa je bilo prisotno še nekaj. Podobno kot jutri je bil tudi takrat stadion Stožice razprodan. A s pomembno razliko. Takrat je večino občinstva zanetil magnet Erlinga Haalanda, norveškega strela za zadetke, ki je že takrat spadal med najdražje in največje nogometne atrakcije na svetu. Slovenska reprezentanca se je ravno pobirala po bolečem porazu v Beogradu, ko si je vsaj malce dvignila samozavest z remijema v Oslu (0:0) in Ljubljani proti Srbiji (2:2). Nato pa se je doma proti Norveški pred polnimi tribunami še bolj izkazala.

Slovenski nogometaši so leta 2022 dočakali zgodovinsko zmago v B skupini lige narodov. Premagali so Norveško in dodatno motivacijo črpali v tem, da je bil stadion razprodan zlasti zaradi prisotnosti Erlinga Haalanda. Foto: Aleš Fevžer

Da so gledalci takrat napolnili Stožice zlasti zaradi prisotnosti Haalanda, podoben fenomen je bilo zaznati tudi spomladi, ko se je v Ljubljani mudila zvezdniška Portugalska s Cristianom Ronaldom, je bilo v očeh slovenskih nogometašev zaznati še dodaten motiv. Želeli so dokazati navijačem, da nekaj veljajo tudi sami. In da bi lahko prišli na tekmo tudi zaradi njih. To jim je konec septembra 2022 pomagalo, da so prikazali odlično tekmo, najboljšo v tistem ciklusu, in vikinge premagali z 2:1. To je bila zgodovinska zmaga Slovenije, prva v skupini B lige narodov. Pozneje so Kekovi varovanci dodali še dve, obe so dosegli letos proti Kazahstanu.

Rapsodija Novakovića razblinila skandinavski kompleks

Norveška, ki je letos v ligi narodov podobno kot Slovenija in Avstrija zbrala sedem točk, je sicer dolgo veljala za enega najneugodnejših tekmecev Slovenije. Svojčas nas je premagovala na vsakem koraku, tako doma kot tudi v gosteh, le na Euru 2000 v Beneluksu je bilo 0:0. Potem pa je sledil preobrat, konec je bilo skandinavskega kompleksa.

Milivoje Novaković je pred 11 leti proti Norveški v Mariboru dosegel hat-trick. Foto: Vid Ponikvar

Pred 11 leti se je marsikaj spremenilo. Slovenska rapsodija, zmaga nad Norveško s 3:0 v Ljudskem vrtu, je še dolgo odmevala. To je bil sanjski večer Milivoja Novakovića, zdajšnjega sodelavca Matjaža Keka. Takrat je Slovenijo vodil še Srečko Katanec in se podpisal pod zgodovinski uspeh. Prvič je padel tekmec iz Skandinavije.

Pet let pozneje, ko je Slovenija skromno nastopala v ligi narodov, žreb pa jo je v skupini C združil tudi z Norveško, se je dvoboj v Stožicah končal z remijem (1:1), leta 2022 pa je Slovenija premagala Norvežane prvič še v Ljubljani. Zmagala je z 2:1. Sprva je kazalo bolje gostom, saj je Erling Haaland na začetku drugega polčasa kaznoval napako Žana Karničnika, ki je v svojem kazenskem prostoru slabo podal žogo. Darilo je izkoristil napadalec Cityja, z lahkoto zadel v polno in popeljal vikinge v razprodanih Stožicah v vodstvo.

Erling Haaland je po napaki Žana Karničnika popeljal Norvežane v vodstvo v Ljubljani. Foto: Aleš Fevžer

Nato je sledil eden lepših preobratov slovenske reprezentance v zadnjih letih, osrednji junak pa je postal šele 19-letni Benjamin Šeško. Najprej je s podajo zaposlil Andraža Šporarja, ki je izenačil na 1:1, nato pa še odločil zmagovalca.

Prve večje zametke Šeškomanije je bilo zaznati v Ljubljani ravno po zmagi nad Norveško. Foto: Aleš Fevžer

Po dolgi podaji Mihe Blažiča, enega izmed petih slovenskih nogometašev, ki so nastopili takrat, v četrtek pa ne bodo kandidirali za dvoboj (poleg Blažiča so to še Sikošek, Gorenc Stanković, Verbič in Črnigoj), se je začela akcija, ki jo je Šeško velemojstrsko sklenil z izjemnim volejem. Žogo je najprej ustavil s prsmi, jo nato umiril s kolenom, sledil pa je natančen strel z okrog 25 metrov, s katerim je Posavec matiral norveškega vratarja.

Norvežani so na čelu s prvim zvezdnikom Haalandom Stožice zapuščali sklonjenih glav. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija je tako premagala Norveško z 2:1 in si močno izboljšala možnosti za obstanek v B skupini lige narodov, vikingi pa so ostali brez načrtovanih točk, ki bi jim še kako pomagale v boju za vodilni položaj in selitev med najboljše. Prvo mesto je pozneje osvojila Srbija.

"Slovenski Haaland" zasenčil pravega

Najstniški napadalec Salzburga je tako 24. septembra 2022 zablestel v polni meri, "slovenski Haaland", kot so ga pred leti oklicali avstrijski novinarji, je premagal pravega. Imata kar nekaj skupnih značilnosti. Oba sta bila rdeča bika v Salzburgu, oba sta se iz Avstrije preselila v Nemčijo. Če se bo Benjamin Šeško podobno kot Erling Haaland iz Nemčije podal še v Anglijo, bo treba še malce počakati.

Sodeč po zanimanju, ki ga največji otoški klubi namenjajo dragulju slovenskega nogometa, ni izključen tudi takšen scenarij. Šeško si je s takratno domačo zmago nad Norveško (2:1) dvignil samozavest, le tri dni pozneje je z legendarnim volejem zablestel še na Švedskem. To je bil čas, ko je na sončni strani Alp prvič resneje odmevala Šeškomanija.

Norveška je podobno kot Slovenija v uvodnih štirih nastopih lige narodov zbrala sedem točk. Foto: Aleš Fevžer

Tako je Haaland v karieri že zapuščal Ljubljano s sklonjeno glavo. Če bi jo tudi letos, bi Slovenija ostala v igri za prvo mesto v skupini, za katerega bi najverjetneje potrebovala še nedeljsko zmago na Dunaju proti Avstriji. V skupini B3 bi bilo lahko tako v boju za napredovanje med elito napeto do konca.