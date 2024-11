Matjaž Kek opozarja, da bi bila to velika neumnost

Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na predzadnji izziv v letošnji izvedbi lige narodov. V četrtek se bo ob 20.45 v razprodanih Stožicah pomerila proti Norveški, ki ji je prejšnji mesec v Oslu prizadejala hud poraz (0:3). Takrat je Erling Haaland dvakrat premagal Jana Oblaka. "Če imaš v športu urejene stvari v glavi, potem te mora 'revanša' dodatno podžgati,'' selektor Matjaž Kek napoveduje, kako se želi Slovenija maščevati Skandinavcem in si z zmago še izboljšati možnosti za prvo mesto v skupini. Za nastopa sta vprašljiva Josip Iličić in Sandi Lovrić.

Bliža se četrtek, ko bo stadion Stožice pokal po šivih. Leta 2022 so polne tribune največjega nogometnega objekta v Sloveniji pozdravile zmago nad Norveško (2:1), za katero je zadel v polno tudi opevani Erling Haaland, a to gostom iz Skandinavije ni pomagalo do uspeha.

Zmagoviti zadetek je dosegel "slovenski Haaland" Benjamin Šeško, Slovenija pa je dokazala, da zmore premagovati tudi tako kakovostne reprezentance. Dve leti pozneje bodo Stožice znova polne, zanos slovenskih navijačev pa še večji, saj bo Kekova četa zelo uspešno leto 2024, kar se tiče domačih tekem, sklenila proti tekmecu, polnem zvezdniških imen.

Erling Haaland je prejšnji mesec dvakrat zatresel slovensko mrežo. Foto: Reuters

Selektor Matjaž Kek je dan pred srečanjem z Norveško izpostavil, kako se v slovenskem taboru zavedajo norveške kakovosti in njenih igralcev, "ki igrajo v najboljših ligah", a tudi dodal, kako je Slovenija v boljši kondiciji, kot je bila v prejšnjem oknu. Takrat je manjkalo kar nekaj nogometašev, med njimi tudi Žan Karničnik in David Brekalo, kar se je močno poznalo na desni igralni strani.

Tokrat sta oba nared, čeprav Korošec še ni v pravem tekmovalnem ritmu, tako da najverjetneje ne bo mogel odigrati vso tekmo. Tako bi lahko na desni strani zaigral tudi Brekalo. Kar se tiče zdravstvenega stanja, je nekaj nejasnosti glede pripravljenosti Sandija Lovrića in Josipa Iličića. Torkov trening sta opravila po posebnem programu, tako da bo danes jasno, ali lahko pomagata ali ne.

Nenavadno obdobje za Haalanda pri Cityju

Manchester City je izgubil štirikrat zapored. Foto: Guliverimage Pri Norvežanih podobno kot prejšnji mesec ne bo kapetana Martina Odegaarda. Norveška je oktobra prikazala dva različna obraza. Proti Sloveniji je navdušila (3:0), proti Avstriji pa si v drugem polčasu privoščila katastrofo (1:5). Glavni zvezdnik Norveške je napadalec Erling Haaland, ki je oktobra dvakrat zatresel slovensko mrežo, z Manchester Cityjem pa doživlja nenavadno obdobje, saj je izgubil štirikrat zapored, kar se bogatemu angleškemu klubu, odkar ga vodi Josep Guardiola, ni zgodilo še nikoli. Bi lahko sladkost zmage občutil v državnem dresu?

"Neumno bi se bilo pripravljati le na enega igralca" pravi 63-letni Mariborčan. "Na Norveškem smo izgubili proti celi ekipi, ekipi z zelo kakovostnimi posamezniki, ki spadajo v vrh evropskega nogometa in so na naslovnicah medijev vsega sveta iz tedna v teden. To vse pove," je selektor Kek odločno zavrnil možnost, da bi Slovenija pred gostovanjem Norveške razmišljala izključno le o tem, kako ustaviti Haalanda.

"Slovenija mora pokazati pravi obraz in pamet"

Motivacijski vidik kljub uspešnemu letu ne sme biti vprašljiv, pravi Kek, posebej po visokem porazu pred enim mesecem v Oslu (0:3). "Če imaš v športu urejene stvari v glavi, potem te mora 'revanša' dodatno podžgati. Tekma bo v Stožicah, kjer igrišče ni idealno, ampak tudi za Norvežane bo isto. V določeni meri bo tudi to vplivalo, kako igrati."

Ko je Slovenija nazadnje zaigrala v Stožicah, je na krilih trikratnega strelca Benjamina Šeška nadigrala Kazahstan (3:0). Foto: www.alesfevzer.com

Jasno pa je, da bo treba pokazati bistveno več agresivnosti kot na Norveškem. "To je težko okno, naša tekmeca (Slovenijo čaka v nedeljo še gostovanje v Avstriji, op. p.) slovita po agresivnosti, direktnosti, temperamentu in kakovosti. Pripravljamo se na način, ki ga zahteva karakter obeh ekip. Igramo pa prvo tekmo doma in Slovenija mora pokazati pravi obraz, pamet, taktično disciplino in imeti željo po zadetku več," je po poročanju STA še povedal Kek in nadaljeval, da ob pogledu proti uvrstitvi na naslednje veliko tekmovanje razmišljajo o tem, "kako biti boljši, raznovrstnejši, da pridemo do želenega izida".

Glede stanja v ekipi je povedal, da so se nekateri vrnili po poškodbah, da minutaža v klubih pri nekaterih tudi ni idealna, "ampak to je bilo vedno v slovenskem reprezentančnem nogometu". Zraven sta prvič Svit Sešlar in Marcel Ratnik.

Matjaž Kek je zadovoljen z delom ter potencialom Marcela Ratnika in Svita Sešlarja, mladih novincev na seznamu A reprezentance. Foto: Aleš Fevžer

"Tudi trening in pol je pokazal neko kakovost, zakaj sta z nami. Imata možnosti, da s talentom in zavzetim delom postaneta pomembna v slovenskem reprezentančnem in klubskem nogometu. Zelo sem vesel, ko dodatna energija spodbudi tudi koga iz prejšnje skupine igralcev, ki znajo tudi malce 'zaspati'. Potrjevanje pa mora biti na vsakem treningu na najvišji ravni."

Dvoboj med Slovenijo in Norveško se bo v četrtek v Stožicah začel ob 20.45.