Selektor Matjaž Kek je predstavil seznam kandidatov za tekmi lige narodov proti Norveški in Avstriji. Na zahtevna spopada, ki bosta odločala o tem, ali bo Slovenija še vztrajala v boju za napredovanje, se bo odpravil bogatejši, saj bo prvič po Euru 2024 računal na zelo pomembnega moža v udarni enajsterici. To je Žan Karničnik, ki se je uspešno vrnil na zelenice in v četrtek s Celjani dodobra namučil favorizirani Betis v konferenčni ligi (1:2). Poleg Karničnika pa je na seznamu tudi njegov klubski soigralec Svit Sešlar, ki je tako dočakal prvi vpoklic. Podobno, če odštejemo januarsko prijateljsko tekmo med "B" reprezentancami Slovenije in ZDA, velja tudi za mladega kapetana Olimpije Marcela Ratnika. "Predstavljata energijo, ki jo reprezentanca potrebuje," je izpostavil Mariborčan.