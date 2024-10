Haaland se je po šoku zavil v molk, nato se vsem opravičil in poslal sporočilo (tudi) Sloveniji

Norveški zvezdnik Erling Haaland je v nekaj dneh izkusil dve skrajnosti. V četrtek je po zmagi nad Slovenijo (3:0) pokal od ponosa, saj je dosegel dva zadetka, postal strelski rekorder Norveške in nato javnosti sporočil, da bo postal očka, tri dni pozneje pa je v Linzu proti Avstriji, kjer je nekoč blestel v dresu Salzburga, s kapetanskim trakom doživel hudo ponižanje. Vikingi so izgubili s kar 1:5, kar je najhujši poraz Haalanda, odkar nastopa v članski konkurenci, kritike pa si je prislužil tudi s svojimi dejanji po tekmi.

Norveška reprezentanca je po prepričljivi zmagi nad Slovenijo (3:0) od gostovanja v Avstriji pričakovala bistveno več, na koncu pa doživela katastrofo (1:5). Po prvem polčasu je še kazalo, da bi lahko v Linzu uresničila cilj, saj je bil rezultat izenačen (1:1), Erlingu Haalandu pa je med drugim sreča obrnila hrbet, ko je eden izmed njegovih strelov končal v vratnici.

Drugi polčas pa je nato postregel z drugačnim razpletom. Avstrijci so bili v drugem polčasu neizprosni in gostom napolnili mrežo, s tem pa poskrbeli za gnečo na vrhu lestvice B3, kjer so se s sedmimi točkami pridružili Norveški in Sloveniji. "To je bilo sramotno in ponižujoče," je po hudem porazu priznal Sander Berge, nogometaš Fulhama in dober prijatelj Haalanda.

Zavil se je v molk in napovedal zmago v Ljubljani

Foto: Instagram Kapetanu Norveške po njegovem najvišjem porazu v karieri ni bilo do besed. Odločil se je za molk in se v mešani coni ni ustavljal pred novinarskimi mikrofoni. Izognil se je neprijetnim vprašanjem, ki jih po nepričakovanem polomu vikingov v Linzu ni manjkalo. To je norveška nogometna javnost sprejela z neodobravanjem, mnogi so prepričani, da bi moral zvezdnik Manchester Cityja kot kapetan sprejeti odgovornost in v tako kočljivem in zahtevnem trenutku deliti svoje občutke z navijači.

To je storil šele pozneje, ko jim je poslal sporočilo prek družbenega omrežja Instagram. Na njem se je opravičil vsem za svojo slabo predstavo v Avstriji in dodal, da bo Norveška prihodnji mesec krenila po boljši rezultat, po vseh šest točk na tekmah s Slovenijo in Kazahstanom. Tako se bodo vikingi želeli prikazati v boljši luči že na naslednji tekmi, ki bo 14. novembra v razprodanih Stožicah. Tam pa bo imela svoje načrte tudi Kekova četa, saj se bo želela maščevati Skandinavcem za visok poraz v Oslu.

Erling Haaland pričakuje, da bo Norveška v novembrskem ciklusu premagala tako Slovenijo kot tudi Kazahstan. Foto: Reuters

Čez mesec dni nas tako v Ljubljani čaka poslastica lige narodov, ki prinaša izjemno velik vložek. Poražencu dvoboja bo namreč grozilo, da bi se morala tretjeuvrščena ekipa v skupini B3 podati v naporne dodatne kvalifikacije za obstanek.