Kek ostro o odhodu Cesarja: Sredi ciklusa si teh stvari ne smemo dovoliti

Matjaž Kek je bil po zmagi slovenske reprezentance z 1:0 nad Kazahstanom brez dlake na jeziku. Govoril je tudi o odhodu Boštjana Cesarja, ki je očitno zelo vplival na reprezentante in četrtkov poraz na Norveškem z 0:3. "Fantje si tega ne zaslužijo. Pokazali so, da igrajo s srcem za državo. Njih se je to dotaknilo. Razumem vse strani, a sredi ciklusa si teh stvari ne smemo dovoliti."

"Pričakovano težka tekma, ker je Kazahstan doma druga ekipa, kar so videli Norvežani. Mi smo bili po porazu, ki je odjeknil kot nekaj slabega, ki postavlja pod vprašaj reprezentanco. Slabo smo začeli. Ko pa smo bili odločnejši, bolj osredotočeni, pa smo imeli priložnosti. To so te tekme, ki ves čas visijo," je v prvi izjavi po tekmi v prenosu na Sportklubu dogajanje v Almatyju komentiral selektor Matjaž Kek. "Jaz sem zadovoljen, ker smo pokazali karakter. Je bil pa to eden težjih tednov v moji karieri." Pri tem ni mislil samo na poškodbe, očitno tudi na odhod pomočnika Boštjana Cesarja, ki je sredi akcije prekinil pogodbo z zvezo in odšel na pogovore v Turčijo, da bi postal novi trener NK Maribor.

Slovenija je v Kazahstanu zmagala z 1:0. Foto: Reuters "Premagati takega tekmeca ni enostavno, posebej zaradi tega, kar se je dogajalo s spiskom igralcev, odpadanjem in vsem drugim. Nismo bili zadovoljni sami s sabo po Oslu. Vsi pa pričakujejo to, da je treba zmagati v Kazahstanu. Poznala se je dolga pot, to se je videlo na igrišču. Meni pa je bil pomemben pristop in fantje so odgovorili na pravi način," pa je povedal selektor na novinarski konferenci po tekmi. "Manjkalo je nekaj kreacije, ampak smo že s postavitvijo pokazali, da hočemo zmagati. Petnajst minut smo imeli težave, potem pa smo se postavili. V drugem polčasu so fantje sicer hitro odpadali, ampak kljub temu dobili pomembno tekmo."

"Fantje si tega ne zaslužijo"

"Upam, da bo novembrski ciklus mirnejši." V nadaljevanju pogovora je bil Kek še bolj neposreden. "Skozi kariero sem se naučil, da ko se mi ni treba ukvarjati z vsem okoli, ko se lahko ukvarjam z igriščem, takrat sem dober. Zdaj pa sem moral preveč razmišljati okoli igrišča. Moja želja in želja sodelavcev, ki so ostali, je, da strokovni kader pojačajo s tistimi, ki imajo željo, ki znajo, ki imajo karakter. Neka imena so že v glavi. A tako kot pri igralcih moraš najprej imeti željo, da prideš v reprezentanco. Takšna zadeva se nam ne sme zgoditi. Ne na tak način. Se bomo še pogovorili. Fantje si tega ne zaslužijo. Fantje so pokazali, da igrajo s srcem za državo. Njih se je to dotaknilo. Razumem vse strani, a sredi ciklusa si teh stvari ne smemo dovoliti." Jeza je še toliko bolj razumljiva, ker Cesar sploh še ni postal trener Maribora, pa čeprav je odpotoval že v sredo zjutraj.

Nekdanji reprezentant Amir Karić je v studijski analizi na Sportklubu celo dejal: "Kot da izdaš svojo ekipo, jo pustiš na cedilu. Jaz mislim, da jih je pustil na cedilu."

Slovenija je Kazahstan premagala štirikrat na štirih medsebojnih tekmah. "To nikakor ni lahko," je povedal Kek in se ozrl na prihodnost. "S porazom v Oslu smo si malce otežili delo v boju za prvo mesto, ampak imamo še tekmi z Norveško in Avstrijo, obe bomo želeli dobiti." Slovenija ima v skupini B3 zdaj sedem točk po štirih tekmah. Kazahstan ostaja pri eni. Zmagovalec skupine bo napredoval v najmočnejšo ligo A, drugouvrščeni bo igral dodatne tekme za preboj v razred višje, tretjeuvrščenega čakajo dodatni boji za obstanek v ligi B, zadnjeuvrščeni pa bo izpadel v ligo C.