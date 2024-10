Mlakar zabil za zmago Slovenije, polomija Norveške v Avstriji

Slovenska nogometna reprezentanca je v četrtem krogu Uefine lige narodov v Almatyju z 1:0 premagala Kazahstan in se tako pobrala po visokem četrtkovem porazu na Norveškem. V prvem polčasu igra sicer ni bila najboljša, na začetku drugega se je poškodoval še Vanja Drkušić, a je nato v 55. minuti sledilo olajšanje, ko je zadel Jan Mlakar. V nadaljevanju so imeli izbranci Matjaža Keka še dve lepi priložnosti za povišanje vodstva. Na drugi tekmi slovenske skupine je pravo katastrofo doživela Norveška, ki je v Avstriji izgubila z 1:5. Tako imajo zdaj Norveška, Avstrija in Slovenija vse po sedem točk.

Liga narodov, 3. krog (četrtek, petek in sobota)

Liga narodov, 2. krog (nedelja, ponedeljek in torek)

Liga narodov, 1. krog (četrtek, petek in sobota)

Liga narodov, 4. krog:

Nedelja, 13. oktober:

Po treh letih v prvi postavi Iličić

Selektor Matjaž Kek je v prvi enajsterici naredil eno veliko spremembo. Prvič po skoraj treh letih je tekmo začel veteran Josip Iličić, in sicer na desni strani v vezni vrsti. Tam je igral Petar Stojanović, ki se je zdaj preselil nazaj na desni bočni položaj v obrambo, kjer pogrešajo poškodovanega Žana Karničnika. Tako je bil lahko Erik Janža znova na svojem primarnem položaju, na levem boku. V primerjavi s četrtkovo tekmo, ko so izgubili na Norveškem, tako v prvi postavi ni bilo Jureta Balkovca, namesto Dejana Petrovića pa je v vezni vrsti začel Jan Mlakar. Imena preostalih 11 so standardna: vratar Jan Oblak, osrednja branilca Jaka Bijol in Vanja Drkušić, Adam Gnezda Čerin in Timi Max Elšnik na sredini igrišča ter v napadu Andraž Šporar in Benjamin Šeško.

Jan Mlakar se je vrnil v prvo postavo. Foto: Reuters Uvodne minute so bile precej mirne, brez prave igre, nato pa skoraj šok za Slovenijo v 17. minuti. Abat Ajmbetov je na robu kazenskega prostora prejel žogo, se obrnil in nemudoma streljal na Oblakov gol. Jan je bil premagan, a se je žoga odbila od prečke. Slovenija je imela prvi strel proti vratom šele v 21. minuti, a je Šeško udaril premalo močno in vratar Igor Šackij ni imel težkega dela. Do konca prvega polčasa večje drame ni bilo več.

Jan Mlakar je dosegel četrti reprezentančni gol. Foto: Reuters Komaj se je začel drugi polčas, so že sledile nove težave za selektorja Keka. Drkušića je zapeklo v preponi. Takoj je bilo jasno, da bo potrebna menjava. V igro je vstopil Kenan Bajrić.

V 55. minuti pa je le sledilo olajšanje za Slovenijo. Iz prve je, s kakšnih 18 metrov, strel sprožil Mlakar. Žoga je kot projektil zletela v kazahstansko mrežo. Slovenije je povedla z 1:0, to je bil Mlakarjev četrti gol za slovensko člansko reprezentanco. Prav neverjetno, da Slovenija v 63. minuti ni vodila z 2:0. Samostojno akcijo, ko je preigral branilce, je Šeško končal z lepim strelom, vratar je bil premagan, a se je žoga odbila od vratnice. Sicer proti Šporarju, ki pa mu je ni uspelo dobro zadeti (pa še v prepovedanem položaju je bil). Igra je bila po doseženem golu res boljša, Mlakar je imel v 70. minuti še eno izvrstno priložnost, a je slabo streljal prek gola. Kazahstan v drugem polčasu ni pokazal skoraj nič in Slovenija je zasluženo osvojila tri točke.

Kekova četa se je s Kazahstanom pomerila četrtič in ga vselej premagala. Skupna razlika v zadetkih je 8:1. Prejšnji mesec ga je v Ljubljani premagala s 3:0, ko se je svojega prvega reprezentančnega hat-tricka razveselil Šeško.

Norvežani dobili kar pet golov

Erling Haaland ni mogel verjeti, kaj se jim je zgodilo. Foto: Reuters Obračun v Almatyju se je začel že ob 15. uri, druga tekma skupine B3 med Avstrijo in Norveško, na kateri je Erling Haaland, novopečeni državni strelski rekorder (34 zadetkov), znova nosil kapetanski trak, pa se je v Linzu začela ob 20.45. Avstrijci, ki so v naletu, kar so nakazali že v četrtek proti Kazahstanu (4:0), so se vikingom več kot maščevati za nedaven tesen poraz v Oslu (1:2). Prevladovali so od prve minute in zmagali s kar 5:1.

Marko Arnautović je zadel že v osmi minuti, v drugem polčasu enkrat še z bele pike, takrat za vodstvo z 2:1, potem ko je ob koncu prvega za izenačenje poskrbel Alexander Sorloth. Philipp Lienhart in Stefan Posch sta odločila tekmo sredi drugega polčasa z zadetkoma v razmaku petih minut. Končni izid je postavil Michael Gregoritsch. O premoči Avstrije veliko pove tudi ostala statistika: 66-odstotna posest žoge, 10:1 v strelih znotraj okvira gola.

Angleži do gladke zmage na Finskem

Declan Rice je zadel za 3:0. Na koncu je bilo 3:1. Foto: Reuters V skupini B2 je bilo v središču zanimanja gostovanje Anglije, aktualnih evropskih podprvakov, na Finskem. Trije levi so v četrtek nepričakovano ostali brez točk na Wembleyju proti Grčiji (1:2), ki ji gre letos v ligi narodov imenitno in je bila z devetimi točkami po treh krogih v vodstvu. A Angleži so se vrnili na zmagovalno pot. Fince so premagali s 3:1. Na 13 medsebojnih tekmah je to že 11. zmaga Anglije.

S tem je Anglija vsaj delno popravila vtis, ki ga je zapustila pred tremi dnevi, ko je doma izgubila proti Grčiji in morala zato od otoških medijev in javnosti poslušati številne kritike. Še enega spodrsljaja si ni smela privoščiti, popravni izpit pa je uspešno opravila. V prvem polčasu je povedla z golom Jacka Grealisha, na 2:0 je v 74. minuti povišal Troy Alexander-Arnold, tretji gol pa je prispeval Declan Rice. Finci so v 87. minuti le kozmetično olepšali svoj poraz.

Na drugi tekmi skupine B2 je Grčija z 2:0 premagala Irsko in je s polnim izkupičkom 12 točk vodilna. Anglija ji sledi z devetimi.

Liga narodov, 4. krog:

Nedelja, 13. oktober:

Ponedeljek, 14. oktober:

Torek, 15. oktober:

Lestvice: