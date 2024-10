Selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Milenko Aćimović je po zgodovinski prvi uvrstitvi na EP skozi kvalifikacije v tej starostni kategoriji govoril o ponosu, ki ga čuti ob vodenju te generacije slovenskih nogometašev. Ta je bila pred odločilno tekmo proti Avstriji v kvalifikacijah pod ogromnim pritiskom, dodaja.

V posnetih izjavah, ki jih je na svojem kanalu Youtube po pogovoru s slovenskimi mediji objavila Nogometna zveza Slovenije, je nekdanji odlični vezist pohvalil svoje varovance, ki so zdržali pritisk in se po razpletu preostalih tekem v kvalifikacijah že neposredno uvrstili na EP. To bo junija prihodnje leto na Slovaškem.

Slovenci so v Wiener Neustadtu igrali 1:1, potem ko so izničili zaostanek po uspešno izvedeni enajstmetrovki Thierno Balla v 56. minuti. Izenačujoči gol je po podaji Svita Sešlarja dosegel Nejc Gradišar devet minut kasneje. Slovenija je imela še nekaj priložnosti za zmago, a je ostalo pri delitvi točk. Kot se je izkazalo, je bilo to dovolj za uvrstitev na EP.

Slovenija ima po svojih vseh osmih odigranih tekmah na vrhu skupine H 17 točk. V torek jih lahko v zadnjem krogu prehitijo Francozi (16), če bodo slavili proti Avstriji ali pa iztržili točko. Le v primeru francoskega poraza bi Slovenija ostala na vrhu in s prvega mesta napredovala na EP.

Četudi Aćimovićevi varovanci končajo na drugem mestu v skupini H, jih nihče iz preostalih skupin ne more več potisniti izven treh mest, ki z drugega mesta prinašajo nastop na EP. Preostalih šest reprezentanc na drugem mestu čakajo še dodatne kvalifikacije. Zadnji krog bo na sporedu v ponedeljek in torek.

"Po tej tekmi in celoletnem delu v kvalifikacijah se s tribun sliši evforija, veselje, slavje," je v pogovoru za RTV Slovenija neposredno po tekmi dejal nad glasno skupino slovenskih navijačev navdušeni Aćimović.

"Zelo zahtevna tekma, Avstrija je dober nasprotnik, ampak fantje so pustili srce na igrišču. Vedno govorim, da radi igrajo za Slovenijo. Na zbore so prihajali poškodovani, prehlajeni, bolni, a se vedno sestavili. Vesel sem, da lahko vodim to generacijo," je ponosno pristavil 47-letni strateg, ki od novembra 2020 vodi reprezentanco do 21 let.

"To je velik uspeh za vse nas. Hkrati je bilo to najtežjih 90 minut na klopi, to lahko rečem. Igral sem v Avstriji, poznam tukajšnji nogomet. Vem, kakšno šolo nogometa imajo in kakšne igralce proizvajajo. Pritisk na naših fantih je bil ogromen. Igrati tekmo za neposredno uvrstitev na EP pri tako mladih letih ni mala stvar, zato kapo dol vsem fantom," je pohvale delil Aćimović, nekdanji član Austrie z Dunaja.

Niso so se panično odzvali

Pomudil se je tudi pri sami tekmi, na kateri se njegovi varovanci tudi po zaostanku niso odzvali panično. "Nisem se posebej odzval na klopi. Dolgo delam s temi fanti, poznam jih in vem, po kaj so prišli sem. Vedeli smo v glavi, da našega cilja ne spremeni niti njihovo vodstvo z 1:0. Po izenačujočem zadetku smo imeli še kakšno priložnost za zmago, a smo tudi z 1:1 srečni. Avstrijci so imeli svoje priložnosti, a naše so bile izrazitejše. Zasluženo smo vzeli točko in bili bližje zmagi," je še sklenil Aćimović.

Zdaj bo s svojimi varovanci nestrpnostjo pogledoval proti žrebu, ki bo 3. decembra v Bratislavi.

Slovenska reprezentanca do 21 let je sicer enkrat že nastopila na EP, a je pred štirimi leti skupaj z Madžarsko gostila turnir, zato je bila nanj uvrščena neposredno. Tokrat so si mladi slovenski nogometaši prvič prek kvalifikacij zagotovili nastop med elito stare celine.

