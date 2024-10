Boštjanu Cesarju v Ljubljani žaljivo sporočili, da je izdajalec

Namigovanja, da bo na vroči trenerski stolček NK Maribor sedel Boštjan Cesar in nasledil Anteja Šimundžo, so v Ljubljani, rojstnem mestu slovenskega rekorderja in donedavnega prvega pomočnika selektorja Matjaža Keka, sprožila veliko jeze med navijači Olimpije. Svoj bes so podobno kot pred osmimi leti, ko je Milivoje Novaković, Ljubljančan in nekdanji mladinec zmajev, ob vrnitvi iz tujine sprejel ponudbo Maribora, izrazili z grafiti in nekdanjega otroka Olimpije označili za izdajalca.

Nekdanjemu slovenskemu kapetanu Boštjanu Cesarju v teh dneh zagotovo ni lahko. Reprezentanco, s katero se je odlično razumel in si v zadnjih letih izklesal status težko pogrešljive desne roke Matjaža Keka, ki so ji igralci še kako zaupali, je zapustil tik pred zahtevnima gostovanjema na Norveškem in v Kazahstanu.

Nespodobne grafite na zidu športne dvorane Baza so hitro odstranili:

O tem, kako je do njegovega odhoda prišlo v neposrečenem trenutku, saj je spravil v težave svojega "šefa" Keka, ki ga je čakal eden najtežjih tednov v karieri, je odkrito spregovoril prav 62-letni Mariborčan. Nerad govori o sebi, a je tokrat napravil izjemo in javnosti pojasnil, kako sovraži trenutke, ko mu morajo misli segati še kam drugam kot pa le na igrišče. Z njimi je imel opravka ravno tokrat, ko je Slovenija doživela hud poraz v Oslu. Izbrana vrsta je slab večer na Norveškem, v katerem je bila dobršen del srečanja nemočna, sprejela kot opozorilo, nato pa vendarle zbrala toliko moči, da se je na vse skupaj odzvala z dragoceno zmago v oddaljenem Kazahstanu, kar je v zadnjih letih uspelo le malokateri reprezentanci.

Slovenska nogometna reprezentanca je v nedeljo v Kazahstanu osvojila tri dragocene točke, s katerimi vztraja v boju za vrh skupine B3. Foto: Reuters

Tam ni bilo Cesarja, tako kot ga ni bilo tudi nekaj dni pred tem na Norveškem. Ljubljančan, ki ga je (družinsko) življenje usmerilo med tri države, saj se vrti v trikotniku med Slovenijo, Hrvaško in Italijo, je vmes postal prvi kandidat za izpraznjeno mesto trenerja NK Maribor. To je najbolj trofejen slovenski klub, ki po prihodu turških investitorjev išče način, kako si povrniti nekdanji status, ko je bil na sončni strani Alp malodane nedotakljiv. Cesar v zadnjih letih ni skrival ambicij, da bi po koncu bogate igralske kariere trenersko pot nadaljeval v klubskem svetu.

Podobno kot leta 2016

V reprezentanci se je odlično počutil, izjemno sodeloval s strokovnim štabom in igralci, petkrat nadomestil Keka, Slovenija pa je na teh tekmah vedno ostala neporažena. Očitno pa ga žene naprej želja, da bi se dokazal tudi kot samostojni trener. Zdaj, ko se je odločil za odhod iz reprezentance in ga je premamila ponudba Maribora, s katerim sicer do danes še nista sklenila sodelovanja, pa so se v Ljubljani odzvali navijači Olimpije, kar je močno spomnilo na dogodke, ko se je za selitev na Štajersko odločil Milivoje Novaković.

Eden izmed grafitov, ki so se leta 2016, ko se je Milivoje Novaković pridružil Mariboru, znašli na stavbi, kjer je nekdanji zvezdnik slovenskega nogometa odraščal v Novih Jaršah. Foto: Bor Slana

Takrat so privrženci Olimpije v protest popisali dobršen del fasad na bloku v Novih Jaršah, kjer je "Novagol" odraščal. Vsebina je bila žaljiva in vulgarna, drugi najboljši strelec slovenske reprezentance pa si tega, vsaj tako je govoril v javnosti, ni gnal pretirano k srcu.

Cesar v Ljudski vrt s poslovnim partnerjem Jokićem?

Poraja pa se vprašanje, kako je vse skupaj, ko je zagledal oziroma izvedel za prizore na zidu "svoje" večnamenske športne dvorane Baza v Štepanjskem naselju, sprejel Cesar. Olimpija mu kot prvi klub, ki mu je ponudil priložnost v članskem nogometu, leži v srcu. Kot dolgoletni kapetan Slovenije pa je tudi spoznal, kakšno veličino in potencial izžareva Maribor. Ko je bil še reprezentant, so vijolice vrsto let kraljevale in opozarjale nase v Evropi.

V Štepanjskem naselju, gosto naseljenem delu Ljubljane, ki leži med Kodeljevim in Fužinami ter je dal slovenskemu nogometu kopico priznanih velemojstrov, od leta 2018 po zaslugi Boštjana Cesarja in Bojana Jokića deluje športna dvorana Baza. Naložba je znašala 1,3 milijona evrov in je del javno-zasebnega partnerstva z Mestno občino Ljubljana (MOL). Foto: Žiga Zupan/Sportida

Navijači Olimpije iz Ljubljane, ki so konec prejšnjega tedna z žaljivimi grafiti "okrasili" športno dvorano Baza, so vseeno prepričani, da bi se moral odločiti drugače. Označili so ga za izdajalca. Pa ne le to, očitali so mu še marsikaj, vse skupaj pa izrazili na zelo žaljiv način. To so izpisali na zid dvorane, kjer sicer izvaja dejavnosti nogometna šola Cesar-Jokić. Oba naj bi po novem sodelovala pri NK Maribor. Cesar je bil sicer do prejšnjega tedna pomočnik selektor članske reprezentance Matjaža Keka, njegov poslovni partner Bojan Jokić pa je pomočnik selektorja kadetske izbrane vrste Gorana Cvijanovića.

Maribor začasno vodita Filipović in Mertelj

Ante Šimundža je zapustil Maribor na drugem mestu. V tem koledarskem letu je v 1. SNL na zelenici izgubil le dvakrat proti Celju. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V Ljudskem vrtu, kjer je na južni tribuni, svetem mestu za člane navijaške skupine Viole, v zadnjih dneh izobešen transparent "Mi, vijolčne krvi, smo za vedno povezani! Hvala, Ante!," ki so ga privrženci vijolic namenili zdaj že nekdanjemu trenerju, ljubljencu tribun Anteju Šimundži, še niso sporočili javnosti, kdo bo novi strateg Maribora.

V mestu ob Dravi tako še vedno čakajo uradno sklenitev sodelovanja z novim trenerjem. V zadnjih dneh sta treninge trenutno drugouvrščene ekipe 1. SNL, pri kateri znova trenira povratnik Hilal Soudani, vodila donedavni koordinator prve ekipe Željko Filipović in tehnični direktor Aleš Mertelj.

42-letni Boštjan Cesar je z 101 nastopi rekorder slovenske nogometne reprezentance. Foto: Vid Ponikvar

Če bi Cesar resnično prevzel vodenje Maribora, bi postal prvi Ljubljančan na klopi vijolic po kar treh desetletjih. Pred njim je vijolice, nogometni ponos Štajerske, za kratek čas vodil le Jani Zavrl, sicer brat nekdanjega predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Rudija Zavrla in oče nekdanjega slovenskega reprezentanta Janeza Zavrla.