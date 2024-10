Maribor potrdil odhod Šimundže, Mariborčana naj bi zamenjal Ljubljančan

V nedeljo je Maribor z igralcem manj izgubil štajerski derbi, potem ko je dobil odločilni gol v sodnikovem dodatku. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec Maribor je po 11 krogih prve lige na drugem mestu, samo točko za vodilno Olimpijo. Je pa v zadnjih treh tednih dvakrat izgubil s Celjem, najprej na zaostali tekmi in minuli konec tedna še drugič. Aktualni prvaki so tako samo še točko za vijolicami. Ekipa24 je že v torek opoldne poročala, da je trener Ante Šimundža na izhodnih vratih Ljudskega vrta. Ključni sestanek naj bi se odvijal ob 17. uri. Pol ure zatem so objavili video, kako trener odhaja s stadiona s kovčkom. Turški vlagatelj v mariborski klub z delom Šimundže naj ne bi bil najbolj zadovoljen. Lahko pa si tudi mislimo, da uveljavljeni slovenski trener, ki je tako z Mariborom kot Muro dosegel velike stvari, vmešavanja v svoje delo s strani vlagateljev ne dovoli.

"Izražamo mu zahvalo za predanost"

Ante Šimundža je zadnjo tekmo vodil proti Celju. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Iz kluba so uro po sestanku sporočili, da je bila "sprejeta odločitev o spremembi v strokovnem štabu: Ante Šimundža ni več trener NK Maribor". Zapisali so še: "Ante je bil pomemben del našega kluba, v preteklosti kot igralec in pozneje kot član strokovnega štaba. Dolga leta je posvetil klubu, njegov prispevek na igrišču in s klopi je trajno zaznamoval našo ekipo ter delovanje kluba. Izražamo mu zahvalo za predanost in storjeno med skupnim obdobjem. Svoje delo je opravljal z veliko zagnanostjo in pripadnostjo, za kar se iskreno zahvaljujemo ter mu želimo veliko sreče ter uspehov na nadaljnji poti." Kdo ga bo nasledil, za zdaj še ne sporočajo.

Mariborčana naj bi zamenjal Ljubljančan

Boštjan Cesar je pomočnik selektorja Matjaža Keka. Foto: www.alesfevzer.com Ekipa24 piše, da si Acun Ilicali za novega trenerja želi pomočnika Matjaža Keka v slovenski reprezentanci Boštjana Cesarja. Dolgoletni reprezentančni steber obrambe je na trenersko pot stopil kot selektor reprezentance do 19 let, v članski pa dela od januarja 2022. Na torkovem treningu slovenske reprezentance pred sredinim odhodom v Oslo na četrtkovo tekmo lige narodov je Cesar normalno opravljal svoje naloge. Cesar je petkrat vodil tekmo ob odsotnosti Keka in niti enkrat ni izgubil (zmaga nad Portugalsko in štirje remiji). Bi bila pa zagotovo velika zgodba, da bi na klopi Maribora Mariborčana zamenjal Ljubljančan.

Z Muro prvak leta 2021, od lanskega oktobra v Mariboru

Šimundža je pred leti Maribor vodil tudi v ligi prvakov, z Muro je bil državni prvak leta 2021, pred letom dni pa se je vrnil v Ljudski vrt. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Šimundža se je na klop Maribora vrnil oktobra 2023 in odtlej ekipo vodil na 47 tekmah, ko so 25-krat zmagali, 12-krat igrali neodločeno in 10-krat izgubili. Pred tem je bil trener Ludogorca (prvak Bolgarije 2022) in Mure, ki jo je popeljal nazaj v prvo ligo in z njo tudi postal državni prvak (na 191 tekmah 88 zmag). Maribor je uspešno vodil že v obdobju med 2013 in 2015, ko so bili dvakrat prvaki in so igrali tudi v elitni ligi prvakov.