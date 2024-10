Kaos in velika črna pika ob koncu štajerskega derbija

Nogometaši Celja so še drugič v sezoni prve lige ugnali Maribor. Čeprav začetek in celotni prvi polčas nista potekala po njihovih željah, saj so že v tretji minuti prejeli zadetek, v prvih 15 minutah pa bi lahko dobili še kakšnega, so v drugem prišli do preobrata. Veliko zaslug za to ima izključitev domačega igralca zvezne vrste Jana Repasa. Celjani so, potem ko so v 60. minuti dobili številčno premoč, povsem zagospodarili na igrišču, nizali priložnosti, dvakrat pa tudi zadeli v polno. Prvič takoj po izključitvi Repasa, drugič pa v drugi minuti sodnikovega dodatka, ko je odbito žogo v mrežo pospravil Edmilson in svoji ekipi zagotovil tri točke.

A tako kot dogajanje na zelenici med srečanjem je odmevalo tudi po koncu tekme, ki jo je spremljalo šest tisoč gledalcev. Po zadnjem sodnikovem žvižgu so namreč na igrišče vdrle tudi Viole, nogometaši celjskega moštva so zato hitro zapustili zelenico, in se napotile proti tribuni s celjskimi navijači, ki so proti mariborskim privržencem vrgli nekaj stolov, a na srečo ob obsojanja vrednem dejanju do kakšnih hujših incidentov ni prišlo. Pestro je bilo sicer tudi dogajanje izven stadiona.

The scenes from Maribor!



Viole enter the pitch and attack the away fans. After they get to simply walk back to the stand🤷‍♂️



Where is the security? Where is the police? Why does it keep happening? pic.twitter.com/6ce4jPICOX — Slovenian football🇸🇮 (@sloveninho1) October 6, 2024

Šimundža: Po izključitvi je padlo v vodo

O obsojanja vrednih dogodkih je po srečanju spregovoril tudi strateg Maribora Ante Šimundža. "Po pravici povedano, zgodilo se je zelo hitro, zelo težko bi jaz to komentiral. Potem sem zapustil zelenico. Upam, da se je vse skupaj končalo mirno," so besede stratega Maribora povzeli pri Ekipi. "Seveda, tega si nihče ne želi. To so stvari, ki ne sodijo na nogometna igrišča. Nogometna igrišča so za to, da se na njih igra nogomet. Navijači so zato tukaj, da navijajo in vzpodbujajo svoje ekipe. In to vsekakor ne sodi na nogometna igrišča," je še dodal Šimundža.

Celjani so slavili po preobratu. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

Ta je spregovoril tudi o dogodku, ki je ključno zaznamoval srečanje, izključitvi Jana Repasa, ki je moral v 59. minuti zaradi drugega prejetega kartona z igrišča. "Kako je sodnik videl dogajanje na igrišču, ne bom komentiral, občutek za igro je nekaj drugega. A če je pravilo takšno, pač je. V tistem trenutku smo imeli pripravljene menjave, da bi dvignili ritem in kakovostno raven igre. Predvsem s hitrostjo in nekaj več izkušnjami, toda po izključitvi je to padlo v vodo. Ko pogledamo vse skupaj, smo premagali sami sebe. Kljub temu da je Celje odigralo dobro tekmo," je za Sportklub takoj po koncu srečanja dejal Šimundža.

Na drugi strani pa je bil po šesti zmagi Celja v tej sezoni zadovoljen strateg Albert Riera. Celjani zdaj na četrtem mestu le dve točki zaostajajo za vodilno Olimpijo. "Bili smo odlično pripravljeni, verjeli smo v svojo idejo. Igralcem vseskozi polagam na dušo, da bodo goli in rezultati prišli in da morajo biti bolj osredotočeni na to, da napredujemo kot ekipa. Bilo je težko, ne glede na številčno prednost, ko so se tekmeci postavili v obrambni blok. Ko je tako, moraš imeti poseben trenutek, predvsem pa dovolj potrpljenja, da dosežeš svoj cilj. Zadovoljen sem s tem, kako smo igrali. Če bomo nadaljevali na takšen način, bomo na koncu lahko na vrhu," je še samozavestno za Sportklub dejal Riera.

