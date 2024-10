Ante Šimundža je v torek izgubil službo trenerja Maribora. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Iz NK Maribor čakamo novico o novem trenerju, potem ko je v torek službo izgubil Ante Šimundža. Bo ali ne bo njegov naslednik dosedanji pomočnik Matjaža Keka v slovenski reprezentanci Boštjan Cesar? Ta je zapustil reprezentančno akcijo, zveza je potrdila, da je že prekinila sodelovanje z njim, a za zdaj potrditve, da je oziroma bo postal trener najtrofejnejše ekipe v Sloveniji še ni. Za 42-letnika bi to bil največji trenerski izziv doslej. V klubskem nogometu sploh še ni dela, bil je le selektor mlajših slovenskih reprezentant in zadnji dve leti in pol Kekov pomočnik.

Boštjan Cesar je kandidat za novega trenerja Maribora. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com V četrtek popoldne iz Ljudskega vrta prišla samo novica, da so se nogometaši, ki so na lestvici na drugem mestu, samo točko za vodilno Olimpijo, vrnili na treninge. "Po vnaprej predvidenih treh dnevih premora znova v delovnem ritmu. Moštvo je četrtkov trening v Ljudskem vrtu opravilo pod vodstvom Aleša Mertlja in Željka Filipovića," so zapisali v NK Maribor. So pa trenutno v precej okrnjeni zasedbi, saj imajo kar 10 reprezentantov. Josip Iličić in Jan Repas sta v slovenski, Pijus Širvys v litovski, Orphe Mbina v izbrani vrsti Gabona, György Komaromi v mladi madžarski reprezentanci, Karol Borys v poljski, Niko Grlić, Anej Lorbek in Niko Osterc v slovenski selekciji U19, Žan Meško pa v U17.