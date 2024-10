"Nogometna zveza Slovenije je dosegla sporazum o prekinitvi sodelovanja z Boštjanom Cesarjem, ki je od leta 2022 opravljal delo trenerja v članski A-reprezentanci Slovenije in se kot član strokovnega štaba udeležil Eura 2024. Dolgoletni kapetan slovenske reprezentance je kot selektor pred tem uspešno vodil mladinsko reprezentanco Slovenije, v dresu z državnim grbom pa je kot nogometaš zbral rekordna 102 nastopa. Nogometna zveza Slovenije se Boštjanu Cesarju zahvaljuje za opravljeno delo ter mu želi veliko uspehov na nadaljnji športni poti," so v sporočilu za javnost zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije in se tako tudi uradno razšli s Cesarjem, ki je trenutno v Turčiji, kjer se dogovarja s prvim možem mariborskega kluba Acunom Ilicalijem.

