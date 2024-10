Neverjetni Haaland bo proti Sloveniji pisal zgodovino. Zakaj? Kako?

Podobno kot slovenski selektor Matjaž Kek ima pred četrtkovo tekmo lige narodov v Oslu težave s poškodbami pomembnih igralcev tudi njegov stanovski kolega Stale Solbakken. V derbi skupine B3, ki bo odločal o vodilnem položaju, bo vstopil brez kapetana Martina Odegaarda. Zvezdnik Arsenala si je prejšnji mesec proti Avstriji huje poškodoval gleženj, tako da se na igrišča še ne bo vrnil tako hitro.

V dresu Manchester Cityja je na uvodnih sedmih prvenstvenih tekmah v tej sezoni dosegel kar deset zadetkov. Foto: Reuters

Že nekaj časa manjka tudi Oscar Bobb, obetavni mladi Norvežan, sicer velik up Manchester Cityja, kjer si deli slačilnico z znamenitim rojakom. To je seveda Erling Haaland, eden najbolj vročih in spoštovanih nogometašev na svetu, ki v angleškem prvenstvu trese mreže z neverjetno lahkoto, tako da je že dolgo strah in trepet obrambnih vrst.

Državni rekorder že pri 24 letih?

Ko se je prejšnji mesec proti Avstriji poškodoval Odegaard, je Haaland prevzel kapetanski trak in prispeval zmagoviti zadetek za 2:1. To je bil že njegov 32. zadetek v državnem dresu. Za Norveško je odigral šele 35 tekem, do državnega rekorda, ki ga je pred davnimi 90 leti postavil Jorgen Juve (33 zadetkov), pa mu tako manjka le še en zadetek. Haalandu se tako obeta priložnost, da bi že pri 24 letih ne le izenačil, ampak tudi presegel norveški rekord. Morda že proti Sloveniji, v nedeljo pa ga čaka še gostovanje v avstrijskem Linzu.

Tako je Martin Odegaard v solzah po poškodbi gležnja zapuščal igrišče na tekmi z Avstrijo. Kapetanski trak je dal Erlingu Haalandu. Foto: Guliverimage

Da se bo ta teden zagotovo vpisal v zgodovino, je poskrbelo dejstvo, da bo v odgovorni vlogi nadomeščal kapetana Arsenala in prvič, odkar igra za reprezentanco, popeljal soigralce na zelenico s kapetanskim trakom. Tako bo prvič kapetan v izbrani vrsti od prve minute.

O tem, kaj mu to pomeni, bo spregovoril danes na novinarski konferenci pred tekmo s Slovenijo. To bo posebna čast za norveške predstavnike sedme sile, saj ga zveza ne izbira pogosto za sogovornika na konferencah. Nazadnje se je 24-letni napadalec znašel pred mikrofoni v začetku pomladi pred prijateljskima tekmama s Češko in Slovaško, pred tem pa ni bil gost novinarskih konferenc na reprezentančnih tekmah kar 547 dni. Pa čeprav že dolgo spada med največje nogometne zvezdnike na svetu.

Velik zvezdnik, ki pa ni prav nič vzvišen

Pri norveški agenciji NTB so povprašali reprezentante o tem, ali je Haaland primerna oseba za kapetana. Odgovori so bili zelo pozitivni in pritrdilni. "Erling je zelo prijazna oseba. Je velik norveški zvezdnik, najbolj prepoznaven v svetu, znotraj ekipe pa je neverjetno prijeten. Pozitivno preseneča s tem, da je – kljub temu da predstavlja velikega zvezdnika – z nogami povsem na tleh. To je odlično zlasti za nas, njegove soigralce. Dober je do vseh, ki ga obkrožamo. Je pravi vodja," je član Wolverhamptona Jørgen Strand Larsen pojasnil, kako Haaland ni prav nič vzvišen v norveškem taboru in dodal, kako se na igrišču vede malce drugače od Odegaarda, ki je bolj aktiven. "Dober kapetan si lahko na različne načine. Tudi Erling ima tako kot Martin popoln nadzor nad dogajanjem na igrišču," je prepričan.

Na zadnji reprezentančni tekmi je s kapetanskim trakom dosegel zmagoviti zadetek na srečanju z Avstrijo. Foto: Guliverimage

"Lahko se spopada z vsemi izzivi. Martin je naš veliki kapetan in že leta opravlja odgovorno vlogo, je pa nekaj povsem naravnega, da ga nadomesti Erling. To lahko naredi z lahkoto," je prepričan nogometaš Fulhama Sander Berge. Je dober prijatelj Haalanda, s katerim se je v soboto pomeril v angleškem prvenstvu.

Fulham je na Etihadu izgubil z 2:3, Haaland se "presenetljivo" ni vpisal med strelce, ampak je junak srečanja z dvema zadetkoma postal Hrvat Mateo Kovačić. Po tekmi sta Haaland in Berge skupaj s srčnima izbrankama z zasebnim letalom pripotovala na reprezentančni zbor v domovino.

Edini, ki ima lahko svojega fizioterapevta

Haaland je sicer v norveški reprezentanci deležen posebnih privilegijev. Selektor mu dovoli, da ima svojega fizioterapevta. To je 44-letni Italijan Mario Pafundi. Čeprav njegovi soigralci ne morejo imeti podobnega privilegija, zaradi tega ni slabe volje. "Erling je stroj, ki eksplodira trikrat na teden, od 50- do 60-krat na leto. Verjamem, da preostali igralci to razumejo in tudi sprejemajo. Erling je naša prioriteta," pojasnjuje selektor Stale Solbakken.

Ko se je Stale Solbakken nazadnje pomeril s Slovenijo, je v nabito polnih Stožicah leta 2022 ostal brez točk (1:2). Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pafundi sicer odlično pozna Haalanda. S Cityjem sodeluje od leta 2016, šest let pozneje, ko ga je na Otoku spoznal Haaland, pa je Italijan na željo skandinavskega golgeterja začel sodelovati še z norveško reprezentanco. Kaj pripravljata za četrtek, ko bo Haaland poskušal prvič premagati Slovenijo? Leta 2022 je v Oslu v ligi narodov remiziral z 0:0 in po tekmi izpostavil številne obrambe Jana Oblaka, v Stožicah pa je, čeprav je zadel v polno, izgubil z 1:2. Norveška tako na prvo zmago nad Slovenijo čaka vse od leta 2018 …