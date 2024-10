Nove skrbi za slovenskega selektorja

Slovenska nogometna reprezentanca je v Nacionalnem nogometnem centru Brdo v ponedeljek začela priprave na prihajajoči tekmi Uefa lige narodov proti Norveški in Kazahstanu. Vzdušje na prvem treningu je rahlo skazilo zdravstveno poročilo, ki je razredčilo konkurenco v zvezni vrsti. Zaradi poškodbe se je v klub vrnil Sandi Lovrić, medtem ko je bolezen pokvarila načrte Tomiju Horvatu, so sporočili z NZS.

Lovrić in Horvat sta tako nova nogometaša na že tako dolgem seznamu odsotnih nogometašev. Med drugim majkajo Žan Karničnik, Jon Gorenc Stanković in David Brekalo. Nekaj več skrbi je tudi zaradi nevarnosti kartonov in zdravstvenih težav, predvsem Jana Mlakarja in Vanje Drkušića. Zaradi vsega naštetega je selektor Matjaž Kek naknadno v izbrano vrsto vpoklical še Sandra Jovanovića.

Slovenija se bo 10. oktobra ob 20.45 pomerila z Norveško, s Kazahstanom pa 13. oktobra ob 15. uri po slovenskem času. Do konca lige narodov sta potem še dve novembrski preizkušnji, in sicer bodo Kekovi izbranci 14. novembra gostili Norveško, 17. novembra pa bodo gostovali v Avstriji. Na lestvici sta po prvih dveh krogih na vrhu skupine B3 Slovenija in Norveška s po štirimi točkami, Avstrija in Kazahstan imata po eno.

