Matjaž Kek pet pred dvanajsto vpoklical dodatno moč

Selektor Matjaž Kek bo danes na Brdu pri Kranju zbral reprezentanco, ki se bo do srede na Brdu pripravljala na prihajajoči tekmi lige narodov proti Norveški in Kazahstanu. Kek se je zaradi nekaterih težav s poškodbami odločil dodati še šestindvajsetega igralca. Vpoklic je naknadno prejel še vezist Kopra Sandro Jovanović, so danes sporočili iz NZS.

Jovanović je vpoklic sicer dočakal že januarja, ko so reprezentanco sestavljali večinoma igralci iz Prve lige Telemach, vendar je takrat pot v ZDA zaradi bolezni na koncu izpustil.

Na seznamu je zdaj 26 igralcev, nekaj več tudi zaradi nevarnosti kartonov in zdravstvenih težav, predvsem Jana Mlakarja in Vanje Drkušića. Zaradi poškodbe med drugimi manjkajo Jon Gorenc Stanković, Žan Karničnik, David Brekalo ...

Seznam za Norveško in Kazahstan: - vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Matevž Vidovšek (Olimpija), Igor Vekić (Vejle);

- branilci: Kenan Bajrić (Slovan Bratislava), Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Erik Janža (Gornik Zabrze), Petar Stojanović (Salernitana), Vanja Drkušić (Crvena zvezda), David Zec (Celje), Sven Šoštarič Karič (Pari Nižnij Novgorod);

- vezisti: Josip Iličić (Maribor), Sandi Lovrić (Udinese), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Jasmin Kurtić (Südtirol), Tomi Horvat (Sturm Gradec), Jan Mlakar (Pisa), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Jan Repas (Maribor), Dejan Petrovič (Rijeka), Sandro Jovanović (Koper);

- napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos), Benjamin Šeško (Leipzig), Žan Vipotnik (Swansea), Žan Celar (QPR), Blaž Kramer (Konyaspor).

Slovenija se bo z Norveško pomerila 10. oktobra ob 20.45, s Kazahstanom pa 13. oktobra ob 15. uri po slovenskem času. Do konca lige narodov sta potem še dve novembrski preizkušnji, in sicer bodo Kekovi izbranci 14. novembra gostili Norveško, 17. novembra pa bodo gostovali v Avstriji. Na lestvici sta po prvih dveh krogih na vrhu skupine B3 Slovenija in Norveška s po štirimi točkami, Avstrija in Kazahstan imata po eno.

