Matjaž Kek primoran v nekaj sprememb

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na naslednjih dveh preizkušnjah na Norveškem in v Kazahstanu v ligi B lige narodov. Na seznamu je zavoljo nekaterih poškodb in drugih razlogov nekaj sprememb.

V obrambni vrsti sta tokrat zraven David Zec in Sven Šoštarič Karič, v zvezni je poziv spet dobil tudi Jan Repas, po daljšem času pa je med napadalci tudi Blaž Kramer. Na seznamu je 25 igralcev, nekaj več tudi zaradi nevarnosti kartonov in zdravstvenih težav, predvsem Jana Mlakarja in Vanje Drkušića. Zaradi poškodbe sicer med drugimi manjkajo Jon Gorenc Stanković, Žan Karničnik, David Brekalo ...

"Dve zelo zahtevni gostovanji sta v tem ciklu. Zahtevni zaradi kakovosti tekmecev in potovanja ter pomanjkanja časa za treninge. Smo pa sredi tekmovalne sezone in jasno vse ne more biti idealno. Nekaj novih imen je na spisku, nekaj jih manjka, ampak to je popolnoma običajno. Vsaka poškodba, karton daje priložnost nekomu drugemu. Ta liga narodov je namenjena deloma tudi kakšnemu novemu imenu, razširitvi seznama," je seznam komentiral Kek.

Na seznamu med drugim ni poškodovanega Jona Gorenca Stankovića. Foto: www.alesfevzer.com

"Reprezentanca bo skupaj praktično le dva treninga. Igralcev iz mlade reprezentance nisem klical, saj sem prepričan, da lahko v Avstriji (na odločilni tekmi kvalifikacij za EP do 21 let; op. STA) naredijo super izid. Tako so tu nekateri, ki so že bili v kadru članske vrste, poznajo način dela, hierarhijo. Imajo tudi kakovost, da so tu. Vedno bi lahko razmišljali še o kom, ampak to je moja odločitev, 25 igralcev je za zdaj dovolj. Vsaka poškodba pa nosi priložnost komu drugemu in prepričan sem, da bodo ti igralci dali vse. Upam, da pridejo vsi zdravi na ponedeljkov zbor," je dejal Kek.

Zahtevna logistika

Glede na to, da je pred reprezentanco zahtevno gostovanje, v sredo potuje v Oslo, v četrtek zvečer ima tam tekmo, v petek pa leti približno devet ur proti Almatyju, je Kek poudaril, da izkušnje s tovrstno logistiko pridejo še kako prav. Obenem pa njemu osebno dajejo taki trenutki še nekaj več. "To so tisti trenutki, v katerih vidiš karakter in pripravljenost žrtvovati se za reprezentanco."

Slovenija, 51. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, se je z Norveško, ki je 47., doslej merila enajstkrat, nazadnje v ligi narodov 2022, ko je doma zmagala z 2:1, v gosteh pa igrala 0:0. Skupno ima Slovenija proti Norveški dve zmagi, tri neodločene izide in šest porazov. S Kazahstanom, ki je 109. na svetovni lestvici, pa se je srečala trikrat in ima tri zmage. Nazadnje je septembra v Ljubljani v ligi narodov zmagala s 3:0.

Slovenija se bo z Norveško pomerila 10. oktobra ob 20.45, s Kazahstanom pa 13. oktobra ob 15. uri po slovenskem času. Do konca lige narodov sta potem še dve novembrski preizkušnji, in sicer bodo Kekovi izbranci 14. novembra gostili Norveško, 17. novembra pa bodo gostovali v Avstriji.

Na lestvici sta po prvih dveh krogih na vrhu skupine B3 Slovenija in Norveška s po štirimi točkami, Avstrija in Kazahstan imata po eno.

Seznam za Norveško in Kazahstan: - vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Matevž Vidovšek (Olimpija), Igor Vekić (Vejle);

- branilci: Kenan Bajrić (Slovan Bratislava), Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Erik Janža (Gornik Zabrze), Petar Stojanović (Salernitana), Vanja Drkušić (Crvena zvezda), David Zec (Celje), Sven Šoštarič Karič (Pari Nižnij Novgorod);

- vezisti: Josip Iličić (Maribor), Sandi Lovrić (Udinese), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Jasmin Kurtić (Südtirol), Tomi Horvat (Sturm Gradec), Jan Mlakar (Pisa), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Jan Repas (Maribor), Dejan Petrovič (Rijeka);

- napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos), Benjamin Šeško (Leipzig), Žan Vipotnik (Swansea), Žan Celar (QPR), Blaž Kramer (Konyaspor).

