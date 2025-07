Stefano Pioli se vrača v Fiorentino

Devetinpetdesetletnik bo nasledil rojaka Raffaeleja Palladina, ki je na presenečenje vseh odstopil konec maja, nekaj tednov po podaljšanju pogodbe do leta 2027.

"Fiorentina sporoča, da je njen novi trener Stefano Pioli," je klub sporočil na spletni strani in dodal: "Pioli, ki se vrača v Firence, potem ko je vijolični dres nosil kot igralec med letoma 1989 in 1995 ter klub treniral od leta 2017 do 2019. Podpisal je pogodbo, ki ga s Fiorentino veže do 30. junija 2028."

Fiorentina je v prejšnji sezoni v serie A končala na šestem mestu, kar ji je omogočilo uvrstitev v konferenčno ligo. Pioli je Al-Nasr, kjer igra portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, zapustil na začetku tega tedna po samo eni sezoni na čelu kluba, potem ko ga je popeljal na tretje mesto v savdski ligi.

Njegova trenerska kariera vključuje obdobja pri Bologni, Interju iz Milana, Fiorentini in nato pet let pri Milanu, s katerim je v sezoni 2021/22 osvojil serie A.