Angleški nogometni prvak Liverpool bo po smrti Dioga Jote upokojil številko 20, ki jo je nosil njihov nekdanji član. "Z upokojitvijo te številke jo bomo naredili večno. Nikoli ne bo pozabljena. To je edinstven poklon čudoviti osebi," so zapisali na uradni spletni stran. Za takšno potezo so se odločili prvič v zgodovini kluba.

V začetku julija je svet pretresla tragična vest, da sta v prometni nesreči v Španiji umrla zvezdnik Liverpoola Diogo Jota in njegov brat, prav tako nogometaš, Andre. Brata sta bila z avtomobilom na poti do trajekta, s katerim bi pot nadaljevala do Otoka, kjer bi Diogo ta teden začel priprave z angleškim prvakom, a do želenega cilja nista prišla.

Liverpool je v petek sporočil, da bodo v spomin na tragično umrlega Dioga njegovo številko 20 upokojili. Odločitev so javnosti uradno predstavili po posvetovanju z Diogovo ženo Rute, s katero sta bila poročena le dva tedna in imata tri otroke, in njegovimi bližnjimi.

Ulico stran od stadiona Anfield so navijači v črno prebarvali opečnat zid ene od stavb in nanj zapisali na stotine sporočil pokojnemu nogometašu, med drugim "Za vedno 20":

"Poteza, ki ne kaže zgolj na rezultatski prispevek, pač pa tudi globok osebni vpliv"

"Ta poteza je priznanje ne le neizmerljivega prispevka našega fanta iz Portugalske k uspehom na igrišču v zadnjih petih letih, temveč tudi globokega osebnega vpliva, ki ga je imel na soigralce, prijatelje in navijače, ter trajnih vezi, ki jih je z njimi zgradil," so zapisali pri klubu, ki bo številko 20 upokojil na vseh ravneh, vključno z žensko ekipo LFC in akademijo.

Za vedno 20 Foto: Reuters

"Kot klub se vsi močno zavedamo čustev naših navijačev, tudi mi se počutimo enako. Za nas je bilo izjemno pomembno, da smo v odločitev vključili Diogovo ženo Rute in njegovo družino ter zagotovili, da bodo to izvedeli prvi," je za klubsko spletno stran dejal izvršni direktor Michael Edwards.

"Edinstven poklon čudoviti osebi"

Dodal je, da so se za takšno potezo odločili prvič v zgodovini nogometnega kluba Liverpool: "Zato lahko rečemo, da je to edinstven poklon čudoviti osebi. Z upokojitvijo te številke jo bomo naredili večno, zato nikoli ne bo pozabljena. Diogo se nam je pridružil leta 2020, številko 20 je nosil s častjo, ugledom in naklonjenostjo. Kar zadeva nogometni klub Liverpool, bo za vedno naša številka 20."

"V dolgi in bogati zgodovini našega kluba ta čast še nikoli ni bila podeljena." Foto: Reuters

"Dejstvo, da v dolgi in bogati zgodovini našega kluba ta čast še nikoli ni bila podeljena, kaže na to, kakšen pomen ima Diogo za nogometni klub Liverpool," pa so si ob tem enotni možje z vrha kluba Billy Hogan, John Henry, Tom Werner in Mike Gordon.

Liverpool bo pred začetkom nove sezone oziroma pred prvo prijateljsko tekmo s Prestonom pripravil tudi spominsko slovesnost v čast pokojnega Dioga Jote.