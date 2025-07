Domžalčani so po zadnji sezoni, ko so se morali reševati za obstanek v prvi ligi, doživeli precej sprememb. Poslovil se je tudi trener Tonči Žlogar, ki je spomladi ekipi pomagal pri obstanku v prvi ligi. Teden dni pred začetkom nove sezone svetovnega pokala so Domžalčani predstavili njegovega naslednika.

To je Andaluzijec Emilio Millan, za katerega verjamejo, da prinaša sodobne trenerske pristope, ki temeljijo na razvoju mladih igralcev z uporabo sodobne metodologije dela.

Nazadnje deloval na akademiji Toronto FC

"Millan je v trenerski svet vstopil izjemno mlad, njegova karierna pot pa vključuje delovanje v Španiji, Angliji in Kanadi. Prešel je vse razvojne trenerske korake od dela in izobraževanja v akademijah do prvih ekip. Aktivno je deloval v uglednih klubih, kot sta Atletico Madrid in Toronto FC, kjer je izpilil svoje trenerske sposobnosti ter pridobil veliko znanja. Nazadnje je deloval v akademiji Toronto FC (MLS), kjer je poleg trenerske vloge sodeloval tudi pri programu vključevanja mladih kanadskih reprezentantov," so zapisali na uradni spletni strani.

"Trenerskemu štabu sem se pridružil po koncu prejšnjih pogodbenih obveznosti in urejanju družinskih zadev. Ves čas sem bil v stiku z direktorjem prve ekipe in opazil sem, da ekipa napreduje. Zelo sem vesel in navdušen, da sem zdaj del te zgodbe," je ob prihodu v Domžale dejal Millan.

Domžalčani bodo prvo tekmo nove sezone prve lige odigrali v soboto, 19. julija, na gostovanju pri Primorju.