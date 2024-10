Rapsodija strelcev v ligi prvakov, najbolj noro je bilo v Dortmundu!

Uvodni dan 2. kroga ligaškega dela lige prvakov je postregel s kar 32 zadetki. Velikani so se znašali nad avtsajderji. Borussia Dortmund je mrežo Celtica zatresla sedemkrat (7:1), Barcelona je pomendrala Young Boys (5:0), Manchester City, Inter in Brest pa so zmagali s 4:0. Na San Siru je v ligi prvakov debitiral Vanja Drkušić, Timi Max Elšnik je odigral vso tekmo za Crveno zvezdo, v Bratislavi, kjer je zadel v polno tudi Erling Haaland, pa Kenan Bajrić za Slovan. Arsenal je v derbiju večera, sodil je Slavko Vinčić, odpravil PSG (2:0). Večina Slovencev v ligi prvakov bo na delu v sredo.

Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Torek, 1. oktober:

Nov večer za nogometne sladokusce, saj so na devetih tekmah dočakali kar 32 zadetkov, je najbolj zaznamovala rumeno-črna sedmica v Dortmundu. Borussia, ki je letos izgubila v finalu lige prvakov proti madridskemu Realu, nato pa se odločila za menjavo stratega in na trenerski stolček ustoličila Nurija Sahina, to jesen navdušuje v Evropi.

Karim Adeyemi je v prvem polčasu zatresel mrežo Celtica kar trikrat, Borussia Dortmund pa je odšla na odmor z rezultatom 5:1! Na koncu je zmagala s 7:1 in poskrbela za najvišjo zmago večera, ki je prinesel kar 32 zadetkov. Foto: Reuters

V drugem krogu je na Westfalnu odpravila škotski Celtic kar s 7:1, že po prvem polčasu pa je vodila s 5:1. Tri zadetke je prispeval mladi napadalec Karim Adeyemi, nad njim je bil storjen tudi prekršek za najstrožjo kazen, dvakrat je bil uspešen nekdanji napadalec Stuttgarta Serhou Guirassy, rumeno-črni pa so po torkovem sporedu s šestimi točkami in imenitno razliko v zadetkih (10:1) prevzeli prvo mesto na razpredelnici.

Nagrado za najboljšega igralca tekme in žogo po hat-tricku je prejel 22-letni Karim Adeyemi:

Vratar škotskih prvakov Danec Kasper Schmeichel je tako v Porurju prejel kar sedem zadetkov, Celtic pa ima po dveh krogih skrajno nenavadno razliko v zadetkih 6:8, saj je v prvem krogu s 5:1 nadigral Slovan.

Inter kaznovala napake, Drkušić prvič med elito

Leto 2024 je v karieri Vanje Drkušića zapisano kot leto iz sanj. Še pred štirimi leti je delaven Dolenjec razmišljal o tem, da bi nogometne čevlje obesil na klin, a je vendarle vztrajal in se dotaknil zvezd. Na Euru se je zasidral v udarni Kekovi enajsterici, v torek, 1. oktobra, pa je dočakal še prvi nastop v ligi prvakov. Crvena zvezda, pri kateri se je Timi Max Elšnik hitro ustalil v začetni postavi, se je na San Siru hrabro upirala milanskemu velikanu, nekajkrat ogrozila vrata gostiteljev, najbolj je navduševal 17-letni dragulj Crvene zvezde Andrija Maksimović, a morala na koncu le priznati premoč črno-modrim. Inter je spretno izkoriščal napake Beograjčanov in dosegel štiri zadetke.

Hakan Calhanoglu je v 11. minuti mojstrsko izvedel prosti strel in z atraktivnim zadetkom popeljal Inter v vodstvo proti Crveni zvezdi (1:0). Foto: Reuters

Drkušić je odigral 89 minut in storil prekršek, po katerem je sodnik pokazal na belo točko, Iranec Mehdi Taremi pa postavil končni rezultat (4:0). Premagal je izraelskega vratarja Omrija Glazerja.

Elšnik si je v 69. minuti prislužil rumeni karton, za najlepši trenutek srečanja pa je v 11. minuti poskrbel turški zvezdnik Interja Hakan Çalhanoğlu, ki je odlično izvedel prosti strel in z velike razdalje s pravcatim evrogolom popeljal Milančane v vodstvo.

Nemec Kai Havertz se je v derbiju večera vpisal med strelce v 20. minuti, ko je Arsenal popeljal v vodstvo nad PSG z 1:0. Topničarji so na koncu zmagali z 2:0, saj je 15 minut pozneje v polno zadel še mladi Anglež Bukayo Saka. Parižani so največjo priložnost za zadetek zapravilii v 64. minuti, ko je Portugalec Joao Neves zadel okvir vrat. Foto: Reuters

PSG je v poslastici večera gostoval v Londonu pri Arsenalu brez zvezdniškega napadalca Ousmaneja Dembeleja, ki se je sprl s trenerjem Luisom Enriquejem, zato ga Španec za kazen sploh ni uvrstil med potnike za dvoboj na otoku, topničarji pa so pogrešali poškodovanega kapetana Martina Odegaarda, ki ta mesec ne bo mogel pomagati tudi reprezentanci, tako da bo manjkal na tekmah proti Sloveniji in Avstriji.

Igra mačke z mišjo v Bratislavi

Slovesnost v Bratislavi, Slovan je odigral prvo domačo tekmo med evropsko elito, je pokvaril Manchester City. Slovaškega prvaka je ugnal s prepričljivim rezultatom 4:0, rezultat pa bi bil lahko na vse priložnosti angleških prvakov še višji.

Manchester City si je v uvodnih 15 minutah na Slovaškem zagotovil prednost dveh zadetkov (2:0), na koncu pa zmagal s 4:0. Foto: Reuters

Razmerje strelov na gol je bilo kar 25:2 v korist varovancev Josepa Guardiole, v polno pa je zadel tudi norveški superzvezdnik Erling Haaland, ki bo čez dober teden dni v ligi narodov največja nevarnost slovenski reprezentanci na dvoboju v Oslu. Skandinavca je sredi drugega polčasa zamenjal mladi Anglež James McAtee in kmalu dočakal strelski prvenec v ligi prvakov.

Če se odšteje izvajanje 11-metrovk, City v ligi prvakov ni izgubil že 25 tekem zapored. V tem obdobju je vknjižil 17 zmag in osem remijev. Slovenski reprezentant Kenan Bajrić je odigral vso tekmo.

Robert Lewandowski je popeljal Barcelono v vodstvo proti švicarskemu prvaku Young Boys. Na seznam strelcev se je vpisal tudi na začetku drugega dela, Katalonci pa so se na koncu veselili izdatne zmage s 5:0. Barcelona sicer ni mogla računati na številne poškodovane igralce. Manjkali so Marc-Andre ter Stegen, Gavi, Dani Olmo, Ronald Araujo, Fermin Lopez, Bernal in Christensen, Eric Garcia pa je srečanje izpustil zaradi kazni. Foto: Reuters

Nigerijec Victor Boniface je odločil zmagovalca na srečanju med Bayerjem in Milanom v Leverkusnu. Foto: Reuters

Jerdy Schouten je v 15. minuti dvignil na noge navijače PSV. Dišalo je po zmagi nekdanjih evropskih prvakov, a je nato rezervist Sportinga Daniel Braganca šest minut pred koncem srečanja izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Senegalec Abdallah Sima je na gostovanju v Salzburgu zadel dvakrat v polno v dresu Bresta. Francoski klub, ki nastopa v ligi prvakov prvič, je nadigral rdeče bike kar s 4:0. Brest je tako v uvodnih dveh nastopih premagal oba avstrijska predstavnika v ligi prvakov. V prvem krogu je namreč z 2:1 ugnal Sturm. Salzburg, nekdanji klub Benjamina Šeška, je po torkovem sporedu lige prvakov padel na zadnje mesto. Foto: Reuters

Na stadionu v Stuttgartu, kjer je Slovenija letos začela svoje odmevne nastope na Euru 2024, je prvič po letu 2010 zadonela himna lige prvakov. Navijači nemškega prvoligaša na koncu niso bili najbolj zadovoljni, saj so njihovi ljubljenci proti praški Sparti osvojili "le" točko (1:1), češki prvaki pa ostajajo eno najbolj pozitivnih presenečenj lige prvakov. Foto: Reuters

Večina slovenskih legionarjev, ki nastopajo v ligaškem delu lige prvakov, bo na delu v sredo. Jan Oblak bo z Atleticom gostoval pri nekdanjem klubu Benfici v Lizboni, Benjamin Šeško in Kevin Kampl bosta z RB Leipzigom gostila Juventus, Tomi Horvat, žal poškodovani Jon Gorenc Stanković in Ajdin Malić pa bodo s Sturmom v Celovcu pričakali Club Brugge.

Liga prvakov, ligaški del (2. krog):

Torek, 1. oktober:

Sreda, 2. oktober:

Lestvica: