Junaka Atletica še kako zabolelo, ko je zadel Benjamin Šeško

Če gre dan soditi po jutru, bo Benjamin Šeško v tej sezoni dosegel še ogromno zadetkov. V sezono je vstopil po razočaranju na Euru 2024, ko je z izbrano vrsto nizal odmevne rezultate, sam pa zapravljal priložnosti in ostal brez tako želenega zadetka, a si je nato hitro povrnil strelsko formo. Najprej je v polno zadel v nemškem pokalu, nato kar štirikrat v državnem dresu za Slovenijo, zdaj pa se lahko pohvali še z zadetkom v ligi prvakov. Ta je bil še kako poseben, saj ga je dosegel proti kapetanu reprezentance Janu Oblaku.

Tako je Benjamin Šeško v 4. minuti zatresel mrežo reprezentančnega soigralca in kapetana Jana Oblaka. Foto: Reuters

Mrežo Atletica je po "nebeškem" skoku zatresel že v četrti minuti, a na koncu dvoboja ni mogel biti pretirano zadovoljen. Leipzig je ostal brez vsega, Atleticu je po zadetku Joseja Marie Gimeneza v zadnji minuti uspel popoln preobrat (2:1). Takrat je bil Šeško, ki je v Španiji odigral 70 minut, že na klopi. Rdeči biki so tako v derbiju četrtkovega večera lige prvakov ostali brez točk.

Leipzig gostoval z "vrtcem"

Benjamina Šeška in druščino je od dragocene točke delilo le nekaj minut. Foto: Guliverimage "Razočarani smo, saj smo izpustili iz rok točko tik pred koncem tekme. Če bi jo osvojili, bi bilo to zelo dobro za nas in za moralo ekipe," je izpostavil trener RB Leipziga Marco Rose. Varovance je pohvalil za borbenost in dodal, kako bi lahko njegovi mladi izbranci veliko odnesli od tega srečanja.

V ogenj je poslal kar pet igralcev, starih 21 let ali manj. Med njih spada tudi Šeško, ki je podobno kot Castello Lukeba in Xavi Simons star 21 let, Norvežan Antonio Nusa in Belgijec Arthur Vermeeren, oba sta prišla v Leipzig v poletnem prestopnem roku, pa jih štejeta šele 19. V takšni ekipi se zdi Kevin Kampl, ki je v Madridu ostal prikovan na klop, pri 33 letih že pravcati veteran.

Griezmann: Prvi zadetek nas je zelo zabolel

Jan Oblak je edini Slovenec, ki je v prvem krogu lige prvakov vknjižil zmago. Foto: Guliverimage Kamplov sovrstnik je Antoine Griezmann, ki je bil za izvrstno predstavo proti Leipzigu nagrajen s priznanjem za igralca tekme. Francoz je najprej v 28. minuti z atraktivnim volejem izenačil na 1:1, v zadnji minuti pa prispeval podajo za zmagoviti gol Urugvajca, po katerem je več kot 60 tisoč navijačev na Metropolitanu norelo od sreče, saj je Atletico prišel do pomembne zmage.

Dolgoletni trener Atletica Diego Simeone je po tekmi zelo pohvalil Griezmanna in ga označil za igralca, ki prinaša dodano vrednost ekipi in lahko takrat, ko odigra tako dobro kot je proti Leipzigu, marsikaj dobrega. "Potrebujemo takšnega Griezmanna," si želi, da bi Francoz, ki se je vpisal na seznam strelcev že v 11. zaporedni sezoni lige prvakov (12 let mlajši Šeško se je v drugi zapored), nadaljeval s takšnimi predstavami.

Kaj pa je po dvoboju povedal Francoz? Po njegovem mnenju je bilo ključno, da so po prejetem zadetku ohranili mirnost. To je bilo težko, saj jih je gol Benjamina Šeška preprosto šokiral. "Prvi zadetek nas je zelo zabolel, saj smo se pred tekmo v slačilnici pogovarjali ravno o tem. Zato nas je to še bolj prizadelo," je pojasnil, kako so pred srečanjem opozarjali na hitre protinapade kot največjo nevarnost s strani Leipziga.

Antoine Griezmann je prispeval podajo in zadetek ter bil izbran za najboljšega igralca srečanja. Foto: Reuters

Pozneje, ko je kmalu potegnil po sredini proti vratom gostiteljem Šeško, tega niso znali ustaviti. Oblakova mreža se je tako zatresla že po štirih minutah.

Na koncu se je lahko kljub zgodaj prejetemu zadetku velikih treh točk vendarle veselil tudi Jan Oblak. Je najbolj izkušeni Slovenec v ligi prvakov, to je bil že njegov 85. nastop v elitnem tekmovanju. Če bo zadržal takšen ritem in ostal zdrav, bi se lahko spomladi močno približal jubilejni stotici.

Prevlada strelcev nemških klubov V ligi prvakov na seznamu najboljših strelcev po uvodnem krogu zanimivo kraljujejo le nogometaši nemških klubov. Na vrhu je Anglež Harry Kane, ki se je z Bayernom znesel nad Dinamom (9:2). Sam je dosegel štiri zadetke, a le enega iz igre, kar tri pa z bele točke. Dva zadetka so v prvem krogu dali še njegov rojak Jamie Gittens (Borussia Dortmund), Nemec Florian Wirtz (Bayer) in njegov soigralec pri Bayernu, Francoz Michael Olise (Bayern).

Šeško zadel točno leto dni po prvencu

V dresu Leipziga je v ligi prvakov zadel v dveh različnih sezonah. Foto: Reuters Nekaj posebnega je glede 19. septembra. Benjamin Šeško je svoj prvi zadetek v ligi prvakov dosegel 19. septembra 2023, ko je bil uspešen na gostovanju Leipziga v Bernu, natanko leto dni pozneje pa se je vpisal med strelce še na atraktivnem gostovanju v Madridu pri Atleticu. Pri 21 letih se lahko pohvali s tremi zadetki v ligi prvakov.

Glede na to, kaj vse je še pred njim, in da se zanj potegujejo številni evropski velikani, bi lahko med elito nastopal še zelo dolgo. Tako bi se lahko njegovo število zadetkov pridno vzpenjalo. Z zadnjim zadetkom je Šeško na večni lestvici slovenskih strelcev v ligi prvakov skočil na samostojno tretje mesto. Od njega sta boljša le rekorder Zlatko Zahović (11 zadetkov) in pa Josip Iličić (7).

Vsi zadetki Slovencev v ligi prvakov (kronološko):

Slovenski strelec v ligi prvakov Tekma Datum Zlatko Zahović (Porto) Porto : Rosenborg 3:0 - za 1:0 30. oktober 1996 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Olympiakos 2:2 - za 1:0 16. september 1998 Zlatko Zahović (Porto) Ajax : Porto 2:1 - za 1:1 30. september 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Croatia Zagreb 3:0 - za 2:0 21. oktober 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Croatia Zagreb 3:0 - za 3:0 21. oktober 1998 Zlatko Zahović (Porto) Olympiakos : Porto 2:1 - za 2:1 25. november 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Ajax 3:0 - za 1:0 9. december 1998 Zlatko Zahović (Porto) Porto : Ajax 3:0 - za 2:0 9. december 1998 Ante Šimundža (Maribor) Dinamo Kijev : Maribor 0:1 - za 0:1 14. september 1999 Zlatko Zahović (Olympiakos) Olympiakos : Real Madrid 3:3 - za 3:2 15. september 1999 Zlatko Zahović (Olympiakos) Molde : Olympiakos 3:2 - za 0:2 20. oktober 1999 Zlatko Zahović (Valencia) Valencia : Lyon 1:0 - za 1:0 27. september 2000 Milenko Ačimović (Lille) Lille : Manchester United 1:0 - za 1:0 2. november 2005 Valter Birsa (Auxerre) Ajax : Auxerre 2:1 - za 2:1 19. oktober 2010 Luka Zahović (Maribor) Maribor : Sporting Lizbona 1:1 - za 1:1 17. september 2014 Damjan Bohar (Maribor) Schalke : Maribor 1:1 - za 0:1 30. september 2014 Kevin Kampl (Bayer Leverkusen) Bayer Leverkusen : Roma 4:4 - za 3:4 20. oktober 2015 Kevin Kampl (Bayer Leverkusen) Tottenham : Bayer Leverkusen 0:1 - za 0:1 2. november 2016 Damjan Bohar (Maribor) Maribor : Spartak Moskva 1:1 - za 1:1 13. september 2017 Josip Iličić (Atalanta) Atalanta : Valencia 4:1 - za 2:0 19. februar 2020 Josip Iličić (Atalanta) Valencia : Atalanta 3:4 - za 0:1 10. marec 2020 Josip Iličić (Atalanta) Valencia : Atalanta 3:4 - za 1:2 10. marec 2020 Josip Iličić (Atalanta) Valencia : Atalanta 3:4 - za 3:3 10. marec 2020 Josip Iličić (Atalanta) Valencia : Atalanta 3:4 - za 3:4 10. marec 2020 Josip Iličić (Atalanta) Liverpool : Atalanta 0:2 - za 0:1 25. november 2020 Josip Iličić (Atalanta) Atalanta : Manchester United 2:2 - za 1:0 2. november 2021 Benjamin Šeško (RB Leipzig) Young Boys : RB Leipzig 1:3 - za 1:3 19. september 2023 Benjamin Šeško (RB Leipzig) RB Leipzig : Young Boys 2:1 - za 1:0 13. december 2023 Benjamin Šeško (RB Leipzig) Atletico Madrid : RB Leipzig 2:1 - za 0:1 19. september 2024

Zanimivo je, da sta se v zadnjih sedmih letih, kar se tiče slovenskih udeležencev v ligi prvakov, med strelce vpisala le dva. Najprej je sedemkrat zapored zadel Iličić, zdaj pa je napočilo obdobje prevlade Šeška. V polno je zadel trikrat zapored.

Slovenski strelski rekorder v ligi prvakov je že dolgo časa legendarni Zlatko Zahović. Foto: Reuters

Slovenija tako že kar nekaj časa čaka na jubilejnega desetega strelca v ligi prvakov. Kandidatov se v tej sezoni ponuja kar nekaj. Če izvzamemo vratarja Oblaka ter Kampla, ki je v ligi prvakov že dosegel dva zadetka, oba še v dresu Bayerja iz Leverkusna, bi lahko v polno merili "novinci" Timi Max Elšnik, Jon Gorenc Stanković, Tomi Horvat, Vanja Drkušić, Kenan Bajrić in Arjan Malić. Ker bo ligaški del še zelo dolg, vsak klub čaka še sedem tekem, bo tako priložnosti, da bi Slovenija dočakala še kakšnega strelca v ligi prvakov, več kot dovolj.