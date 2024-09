Kljub Haalandu derbi brez golov, v Glasgowu pa kar šest

Liga prvakov je zaživela v novem tekmovalnem formatu , v katerem ni več skupinskega dela in nastopa kar 36 klubov. Prvi krog poteka od torka do četrtka, vsak dan igra po 12 klubov. Praška Sparta je na prvi sredini tekmi s 3:0 premagala Salzburg in se tako na najlepši način vrnila v ligo prvakov po 19 letih. Ljubitelje zadetkov sta razočarala Manchester City in Inter Milan, ki sta igrala 0:0. Jih je pa zato padlo kar šest v Glasgowu, kjer je Slovan iz Bratislave Celtic premagal s 5:1. Kenan Bajrić je odigral celotno tekmo. Šele v zaključku sta do zmage prišla Borussia Dortmund in PSG.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Sreda, 18. september:

Erling Haaland Foto: Reuters Po atraktivnem torkovem sporedu, ko je nov rekord tekmovanja z devetimi zadetki v mreži zagrebškega Dinama postavil münchenski Bayern, je bil v sredo v ospredju derbi na stadionu Etihad. Manchester City, za katerega je Erling Haaland na uvodnih štirih tekmah angleškega prvenstva dosegel devet zadetkov, je v ponovitvi finala lige prvakov iz leta 2023 gostil Inter. City v ligi prvakov doma ni izgubil 31 tekem zapored. Inter je pogrešal nekaj pomembnih igralcev, tudi Avstrijca Marka Arnautovića, ki je nedavno gostoval v Stožicah.

Prva četrtina tekme ljubiteljev napadalne igre ni navdušila, nato se je dogajanje na zelenici le razživelo in do konca polčasa smo videli po dve lepi priložnosti na vsaki strani. Kevin de Bruyne in Haaland sta v 27. in 36. minuti le za malo zgrešila gol, Matteu Darmianu je v 29. minuti strel proti praznim vratom blokiral eden od branilcev, Carlosu Augustu pa je v sodnikovem dodatku branil vratar Ederson. Inter se je dobro branil, priložnosti pa si je priigral iz protinapadov.

Niso in niso mogli zadeti. Foto: Reuters Trener Cityja Pep Guardiola je po glavnem odmoru na zelenico poslal dva sveža nogometaša: povratnika po poškodbi Phila Fodna in povratnika v klub Ilkaya Gundogana. Ta je zamenjal De Bruyneja, ki je ob koncu prvega polčasa prejel udarec in začutil bolečino. A do 70. minute nismo videli niti enega strela znotraj okvira vrat, ne na eni ne na drugi strani. Nato pa končno ena res lepa akcija, pravo timska Cityja z veliko podajami, a je Fodnu lepo branil Yann Sommer. Najlepšo priložnost Interja v drugem polčasu je imel Henrikh Mkhitaryan (76. minuti), sicer pa je zaključek pripadel Cityju. Haaland ni bil posebej opazen, bolj nevaren je bil Foden. V sodnikovem dodatku je imel še zadnjo priložnost na tekmi Gundogan, a tudi on ni zadel. Tako pričakovana tekma se je tako končala z 0:0.

Sanjska vrnitev Sparte Prage v ligo prvakov

Kaan Kairinen je za vodstvo Sparte zadel že v drugi minuti. Foto: Reuters Sredino dogajanje v ligi prvakov se je začelo ob 18.45 v Pragi in Bologni. Sparta je himno lige prvakov poslušala prvič po letu 2005, v goste je prišel avstrijski podprvak Salzburg, ki se v zadnjem obdobju redno druži z evropsko elito. Po 19 letih čakanja na ligo prvakov so prvi gol na tej tekmi dočakali že v drugi minuti, ko je za vodstvo zadel Kaan Kairinen. Ob polčasu je po golu Victorja Olatunjija Sparta vodila že z 2:0. V 58. minuti pa je Qazim Laci povišal še na končnih 3:0.

Bologna prvič po 22 letih nastopa v Evropi. Nazadnje je igrala v pokalu Intertoto, v ligi prvakov pa zdaj prvič. Kar zadeva njenega predhodnika, je v njem že nastopila, a pred davnimi 61 leti. V sezoni 1963/64 jo je v takratnem pokalu državnih prvakov izločil Anderlecht. Na tekmi z ukrajinskim Šahtarjem so igrali 0:0. Georgij Sudakov je za goste zapravil 11-metrovko.

Ljubljančanu so se uresničile sanje

Celtic je prišel do hitrega vodstva proti Slovanu. Foto: Guliverimage Slovenski reprezentant Kenan Bajrić je v uvodnem dejanju ligaškega dela lige prvakov gostoval (bil je v prvi enajsterici) na Celtic Parku, kjer so pred desetimi leti Mariborčani proslavljali zmago za preboj v ligo prvakov. Leta 2014 se je Bajrić še dokazoval pri Olimpiji in se štiri leta pozneje preselil na Slovaško, kjer je postal obrambni steber Slovana. Letos se mu je uresničila velika želja, igranje v ligi prvakov.

Slovan je bil edini, ki je na sredinih štirih večernih tekmah dobil gol v prvem polčasu. Škoti so v 17. minuti povedli z zadetkom Liama Scalesa. Z golom Kyoga Furuhashija so z 2:0 povedli v drugi minuti drugega polčasa. Še več: to je bila edina tekma večera, ko so padali goli. V 71. minuti je bilo že 4:1, ko so zadeli še Arne Engels, Daizen Maeda in Kevin Wimmer.

Nato pa smo le dočakali gol tudi na eni od preostalih treh tekem, v Bruggu. Jamie Bynoe-Gittens je v 76. minuti zadel za vodstvo Borrusie iz Dortmunda. Deset minut pozneje je z drugim zadetkom potrdil zmago nemškega kluba. V sodnikovem dodatku je za zmago s 3:0 z bele točke zadel še novi član Dortmunda, Serhou Guirassy. V 90. minuti pa je do zmage vendarle prišel tudi PSG. Gironi je zabil Nuno Mendes. Medtem se je tekma med Celticom in Slovanom končala se še višjo zmago, s 5:1, zadel je še Adam Idah.

Šeško in Kampl v četrtek pri Oblaku

Jan Oblak bo v četrtek v Madridu gostil rojaka, ki ju dobro pozna iz slovenske reprezentance. Foto: Guliverimage Kar zadeva slovenske nastope v ligaškem delu lige prvakov, jih bo z naskokom največ v četrtek. Crvena zvezda bo s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem gostila Benfico. Jan Oblak bo z Atleticom na slovenskem derbiju pričakal Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla, graški Sturm z Jonom Gorencem Stankovićem in Tomijem Horvatom pa bo gostoval pri francoskem Brestu.

Uvodni krog ligaškega dela lige Europa bo na sporedu prihodnji teden, 36 udeležencev konferenčne lige, med katerimi sta tudi Celje in Olimpija, pa se bo prvič potegovalo za točke v začetku oktobra.

