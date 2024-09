Ko je vodstvo zagrebškega Dinama po torkovem sramotnem porazu v ligi prvakov (2:9) v Münchnu prekinilo sodelovanje s trenerjem Sergejem Jakirovićem, je hrvaški Index povprašal javnost, katerega stratega bi si želeli najraje videti na vročem modrem stolčku. Presenečenje ali ne, izkazalo se je, da bi bil v očeh navijačev najbolj zaželen kandidat Matjaž Kek. S tem se je še enkrat več potrdil izjemen ugled, ki ga slovenski selektor uživa na Hrvaškem. In to ne le pri "njegovi" Rijeki, ampak tudi Dinamu in Hajduku!

V svetu nogometnih trenerjev ga ni Slovenca, ki bi na Hrvaškem predstavljal boljšega ambasadorja od Matjaža Keka. Mariborčana spoštujejo vsi. Ne le "njegova" Rijeka, s katero je svojčas podiral mejnike, osvajal lovorike in si zgradil status klubske ikone, ampak tudi ostali hrvaški klubski velikani. Zlasti splitski Hajduk in zagrebški Dinamo, ki sta ob menjavah svojih trenerjev že večkrat javno pomislila na možnost, da bi k sebi zvabila slovenskega stratega.

Matjaž Kek je pred sedmimi leti popeljal Rijeko do zgodovinskega podviga, dvojne hrvaške krone. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kek si je s svojimi uspehi, kakovostnim vodenjem moštva, dobrim vzdušjem med igralci, zlasti pa dopadljivo in spoštljivo komunikacijo s tekmeci ter mediji ustvaril zavidanja vreden ugled. Ta se je v zadnjem obdobju, ko je Hrvate navduševal s predstavami Slovenije na letošnjem Euru, le še učvrstil. Zato ne čudi, da se je aktualni slovenski selektor pojavil v anketi kandidatov za novega trenerja zagrebškega Dinama.

Kdo bo nasledil Jakirovića?

Sergej Jakirović je prvič vodil Dinamo v ligi prvakov na gostovanju na Bavarskem. Po tej tekmi (2:9) je ostal brez službe. Foto: Guliverimage Serijski hrvaški prvak ga išče po tem, ko je po zgodovinski sramoti v Münchnu, Dinamo je na Allianz Areni proti Bayernu, čeprav je na začetku drugega polčasa znižal na "obetavnih" 2:3, izgubil kar z 2:9. S tem je postal prvi klub, ki je v ligi prvakov na eni tekmi prejel kar devet zadetkov. Trener Sergej Jakirović, pred štirimi leti tudi strateg Maribora, takrat je v Ljudskem vrtu v kovidnem obdobju nasledil Darka Milaniča, je tako ostal brez službe.

Pri hrvaškem Indexu so povprašali bralke in bralce, kateremu strokovnjaku bi najbolj zaupali kot njegovemu nasledniku. In kdo bi bil najboljša rešitev za Dinamo.

Anketa je dokazala, kako Matjaž Kek na Hrvaškem še vedno uživa izjemno priljubljenost. Ne le, da se je znašel povsem na vrhu lestvice, impresiven je tudi pogled na imena preostalih kandidatov, katere je prehitel. Med njimi ne manjka trenerjev, ki so že vodili evropske velikane. Vseeno navijači zagrebškega Dinama v tem trenutku najbolj verjamejo, da bi najboljšemu hrvaškemu klubu, ki je padel v krajšo rezultatsko krizo (1:1 na Reki z Rijeko, 0:1 s Hajdukom v Zagrebu in 2:9 v Münchnu z Bayernom), najbolj pomagal ravno Kek. Od možnih petih točk so mu prisodili visoko oceno 4,1. Najvišjo izmed vseh kandidatov.

Matjaž Kek si je pridobil najvišjo oceno med kandidati za novega trenerja zagrebškega Dinama. Prehitel je tudi Edina Terzića, ki je letos v finalu lige prvakov vodil Borussio Dortmund. Foto: zajem zaslona

Na njihovo žalost pa iz te moke ne bo kruha. Selektor Slovenije Matjaž Kek je namreč že nekaj časa povsem osredotočen na dogajanje v ligi narodov, kjer mu gre z izbranci zelo dobro. Po dveh krogih je na vrhu lestvice B3, tako da se nahaja pred Norveško, Avstrijo kot tudi Kazahstanom. Mariborčan želi popeljati varovance na naslednje veliko tekmovanje. To je svetovno prvenstvo, ki bo leta 2026 potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Matjaž Kek je s Slovenijo po dveh odigranih tekmah v ligi narodov na prvem mestu skupine B3. Foto: www.alesfevzer.com

Selektor Kek je prepričan, da lahko njegova zasedba le še napreduje in se po odmevnih nastopih na Euru znova druži z največjimi na naslednjem večtedenskem spektaklu. Njegov optimizem je nalezljiv, Slovenijo že vidi med udeleženci SP 2026.

Tako bo moralo vodstvo zagrebškega Dinama poiskati nekoga drugega. Po odhodu Jakirovića je začasno prevzel odgovorni položaj njegov donedavni pomočnik Sandro Perković, športni direktor Marko Marić pa si prizadeva, da bi našel novega trenerja vsaj do začetka prihodnjega meseca.

Prehitel je Bjelico, Terzića, Bilića, Bišćana ...

Edin Terzić po tem, ko je zapustil Borussio Dortmund, še išče novega delodajalca. Foto: Reuters In kdo vse je v anketi zaostal za Kekom? Za Mariborčanom so se zvrstili Nenad Bjelica (4,0), nekdanji strateg Dinama, dobro zapisan pri navijačih modrih, ki je nazadnje vodil berlinski Union, Edin Terzić, Nemec hrvaških in bosanskih korenin, ki je nazadnje vodil Borussio Dortmund in jo popeljal v finale lige prvakov, zdaj pa se zanj zanima AC Milan, Željko Sopić, nekdanji trener Rijeke, Slaven Bilić, nekdanji hrvaški selektor, ki je nazadnje deloval v Savdski Arabiji, Litovec Valdas Dambrauskas, ki je pustil velik pečat na Hrvaškem kot trener Hajduka in Gorice, zdaj pa vodi ciprsko Omonio, nekdanji trener Dinama, Olimpije in Rijeke Igor Bišćan, ki deluje na Arabskem polotoku, kar velja tudi za Gorana Tomića.

V anketi so bili omenjeni tudi Igor Štimac, Krunoslav Jurčić, Igor Jovičević, Ante Čačić in Gonzalo Garcia, a so prejeli najnižje ocene.

Najvišjo (4,1) si je prislužil 63-letni Slovenec, ki ni le selektor slovenske nogometne reprezentance, ampak, tako so ga poimenovali pri Indexu, tudi legenda hrvaškega nogometa. "Je selektor Slovenije, a tudi legenda hrvaškega nogometa. V zgodovino se je zapisal kot tisti, ki je z Rijeko osvojil prvenstvo in prekinil dominacijo Dinama. Z Rijeko je osvojil tudi dva hrvaška pokala, enkrat tudi superpokal. Dinamo ga je že skušal pripeljati v Zagreb, Kek pa ni nikoli skrival, da obožuje Hajduk," so predstavili Matjaža Keka pri Indexu.

"Je selektor Slovenije, a tudi legenda hrvaškega nogometa," so zapisali pri Indexu. Foto: www.alesfevzer.com

To pa je kompliment in pol, ki samo priča o tem, kako močno hrvaška nogometna javnost ceni in spoštuje Mariborčana. In dokaz več, da bi si lahko Matjaž Kek, če bo kdaj v prihodnosti ostal brez delodajalca, z lahkoto našel nov izziv na Hrvaškem. Rijeka, Hajduk ali Dinamo, vseeno, saj je odlično zapisan pri vseh treh.