Norišnica v Madridu! Šeško premagal Oblaka, a se je na koncu smejalo Škofjeločanu.

V ligi prvakov se v tej sezoni dokazuje kar devet slovenskih legionarjev, do točk pa je v prvem krogu uspelo priti le enemu. To je Jan Oblak. Prvi vratar Atletica je po preobratu z 2:1 ugnal Leipzig, za katerega je zaigral Benjamin Šeško in že v 4. minuti premagal Škofjeločana. Kevin Kampl je ostal na klopi. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta s Sturmom izgubila v Brestu (1:2), Arjan Malić je ostal na klopi, Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo izgubil doma proti Benfici (1:2), Vanja Drkušić pa ni dočakal debija v ligi prvakov. Lamine Yamal, strelec častnega zadetka za Barcelono ob porazu pri Monacu (1:2), je zgrešil rekord lige prvakov le za 28 dni.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Četrtek, 19. september:

Četrtkov derbi lige prvakov je potekal v Madridu, kjer sta se merila Atletico in RB Leipzig, na dvoboju pa so bili prisotni kar trije Slovenci. Jan Oblak in Benjamin Šeško sta igrala od prve minute, Kevin Kampl pa je spremljal dogajanje s klopi za rezervne igralce. Kaj kmalu je lahko zaploskal soigralcem, saj je Leipzig šokiral Simeonejevo četo z zgodnjim vodstvom že v 4. minuti. In to z zadetkom mladega Slovenca!

Jan Oblak je bil premagan že po štirih minutah srečanja. Vseeno se je na koncu srečanja veselil treh točk. Foto: Reuters

Šeško je začel protinapad, prodiral po sredini, nato podal na desno Loisu Opendi. Belgijec je nevarno streljal na vrata, a se je z izjemnim posredovanjem izkazal Oblak. Škofjeločan je z zadnjimi močmi odbil žogo, ta pa je prišla ravno do njegovega reprezentančnega soigralca. 21-letni mladenič iz Radeč je bil najvišji v skoku in po strelu z glavo spretno v loku poslal žogo v mrežo.

Sledil je oster odgovor Atletica, ki je pritisnil proti vratom gostom. Angel Correa je zatresel vratnico, takrat je imel Leipzig veliko sreče, v 28. minuti pa je Marcos Llorente z desne strani imenitno zaposlil Antoina Griezmanna, na katerega je pozabila obramba rdečih bikov. Francoz se je odločil za neposreden strel. Žogo je zadel z volejem iz prve in atraktivno izenačil na 1:1.

Antoine Griezmann je v 28. minuti po atraktivnem zadetku izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Čeprav je v Madridu dolgo časa dišalo po remiju, pa so gostitelji v zaključku srečanja le strli odpor Nemcev. V zadnji minuti je za popoln preobrat in veliko slavje domačih navijačev poskrbel Urugvajec Jose Maria Gimenez. Postal je junak večera, Atletico je kljub zgodnjemu šoku, ko je zadel v polno Šeško (Radečan je odigral 70 minut), zmogel dovolj moči, da je preobrnil srečanje v svojo korist. Kampl ni dočakal priložnosti za nastop.

Veselje nogometašev in navijačev Atletica po zmagovitem zadetku Gimeneza. Foto: Guliverimage

Čudežni deček Barcelone zgrešil rekord za 28 dni

Monaco je kot prvi v tej sezoni premagal Barcelono, ki je v španskem prvenstvu ujela zmagoviti ritem in je navduševala pod vodstvom novega trenerja Hansija Flicka. Niz pa se je končal v bogati kneževini, saj so Katalonci na uvodni tekmi lige prvakov v 10. minuti ostali brez izključenega Erica Garcie, nato pa je Monaco potreboval le šest minut, da je prednost pretopil v prednost. Mrežo Barcelone je zatresel Maghnes Akliouche.

Eric Garcia je moral zaradi rdečega kartona predčasno z igrišča že po desetih minutah. Foto: Reuters

V nadaljevanju je Barcelona, čeprav je nastopala z igralcem manj, hitro vrnila udarec. V 28. minuti je 17-letni zvezdnik Lamine Yamal izenačil na 1:1.

Lamine Yamal scores his first Champions League goal 🙌#UCL pic.twitter.com/ec0EDB6AA2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2024

Čudežni najstnik Barcelone je tako proslavljal strelski prvenec v ligi prvakov pri 17 letih in 68 dneh, s tem pa postal drugi najmlajši strelec tekmovanja vseh časov. Za rekordom je zaostal le slab mesec, Ansu Fati je v dresu Barcelone leta 2019 zadel v polno proti Interju pri 17 letih in 40 dneh! George Ilenikhena je popeljal Monaco v vodstvo v 71. minuti. Foto: Reuters

Monaco pa je boljšo igro v nadaljevanju vendarle kronal z zmagovitim zadetkom. Barcelona je tako prvič v tej sezoni ostala brez točk.

Gorenc Stanković in Horvat debitirala v ligi prvakov s porazom

Brest, novinec v ligi prvakov, je zgodovinski prvi zadetek proti Sturmu dosegel v 26. minuti. Hugo Magnetti je zatresel mrežo črno-belih, za katere sta nastopila tudi Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat. Gostje iz Avstrije so po avtogolu Edimilsona Fernandesa v izdihljajih prvega polčasa izenačili na 1:1.

Brest nastopa prvič v ligi prvakov. Foto: Reuters

Horvat je odigral le prvi polčas, v sodniško beležko pa se je vpisal z rumenim kartonom. Prejel ga je tudi Gorenc Stanković in to v 59. minuti, ko so črno-beli znova zaostajali. Brest je namreč v 56. minuti prek Senegalca Abdallaha Sime povedel z 2:1. Mladi slovenski branilec Arjan Malić je ostal prikovan na klop, gostitelji pa so ohranili prednost do konca.

Vratar Arsenala David Raya je prebral namero Matea Reteguija in ubranil 11-metrovko. Foto: Reuters

Edina tekma zadnjega večera uvodnega kroga lige prvakov, ki ni postregla z zadetki, se je igrala v Bergamu. Brez zadetkov sta se razšla Atalanta in Arsenal, ki je pogrešal kar nekaj poškodovanih igralcev. Zmagi so bili bližje gostitelji. Najlepšo priložnost je zapravil Mateo Retegui, ko v 51. minuti ni izkoristil strela z bele točke.

Sanjski polčas Bayerja, Benfica spravila v slabo voljo Elšnika

Četrtkov spored lige prvakov se je začel v Beogradu in Rotterdamu. Osrečil je goste, saj sta si tri točke na gostovanju zagotovila Benfica in Bayer Leverkusen. Veliko lažje je do zmage prišel nemški prvak. Pod vodstvom Xabija Alonsa je hitro utišal privržence Feyenoorda. Na stadionu De Kuip je bil nemški stroj dodobra ogret že v prvem polčasu, ki ga je na krilih dvakratnega strelca Floriana Wirtza dobil kar s 4:0. V nadaljevanju se rezultat ni več spreminjal, Bayer je v prenovljeno ligo prvakov vstopil z impresivno zmago.

Florian Wirtz je zadel v polno za nemškega prvaka Bayer Leverkusen v Rotterdamu že v 5. minuti, nato pa se vpisal med strelce še 31 minut pozneje, ko so nemški prvaki povedli že s 3:0! Foto: Reuters

Z zmago pa je v ligo prvakov vstopila tudi Benfica. V obračunu nekdanjih evropskih prvakov je na stadionu Rajka Mitića spravila v slabo voljo domače privržence, pa tudi dva slovenska reprezentanta. Timi Max Elšnik je zaigral od prve minute in dočakal ognjeni krst v elitnem tekmovanju, Vanja Drkušić pa je dogajanje spremljal s klopi. Trener ga ni pošiljal v igro, tako da se Dolenjec še ne more pohvaliti z nastopom v ligi prvakov. Lizbončani so po zaslugi dveh turških reprezentantov po uvodnih 30 minutah vodili z 2:0. V polno sta zadela Kerem Aktürkoglu in Orkun Kökcü.

Turek Kerem Akturkoglu je popeljal Benfico v vodstvo v Beogradu po zgolj devetih minutah. Njegov reprezentantčni soigralec Orkun Kökçü je po natančni izvedbi prostega strelca podvojil prednost v 29. minuti. Foto: Reuters

Nadzorovali so potek srečanja, kanček upanja pa je štiri minute pred koncem, akcijo je začel ravno Elšnik, z zadetkom za 1:2 ponudil rezervist Milson. Obramba portugalskega velikana je zdržala do konca, Benfica, ki je do konca srečanja še zatresla okvir vrat rdeče-belih, pa se je razveselila uvodne zmage.

V Beogradu so se bali, da bi lahko četrtkov nogometni spektakel skazil prihod številnih hrvaških navijačev, članov navijaške skupine Torcida, ki je pobratena s privrženci Benfice (No Name Boys), a je dvoboj minil brez zapletov in incidentov.

Timi Max Elšnik (levo zgoraj) je debitiral v elitnem evropskem tekmovanju, njegov rojak in soigralec Vanja Drkušić pa je ostal na klopi, tako da bo moral na debi še malce počakati. Foto: Reuters

Srbska policija se je na dan srečanja odzvala z ukrepom, da je navijačem Benfice ob prehodu meje odvzela obeležja splitskega kluba. Številni Portugalci so jih namreč prinesli s seboj. To je potrdil tudi srbski podpredsednik vlade in notranji minister Ivica Dačić ter dodal, da je policija zaradi varnostnih razlogov odvzela Portugalcem vsa obeležja Torcide (nalepke, zastave, majice in značke).

Uvodni krog ligaškega dela lige Europa bo na sporedu prihodnji teden, 36 udeležencev konferenčne lige, med katerimi sta tudi Celje in Olimpija, pa se bo prvič potegovalo za točke v začetku oktobra.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Torek, 17. september:

Sreda, 18. september:

Četrtek, 19. september:

