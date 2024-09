"Mala terasa" je postala že tradicionalna himna in uvertura v tekme Olimpije, zato so se v taboru ljubljanskega kluba odločili, da bodo prav posebno operacijo Evropska jesen 2024 začeli prav na vrhu ljubljanskega Nebotičnika. V četrtek se bo pisala zgodovina. Konferenčna liga se bo prvič predstavila v novi tekmovalni podobi, namesto skupinskega dela bo v ospredju ligaški del s skupno lestvico, na kateri bo vseh 36 udeležencev. Kar dva, to se je zgodilo prvič v zgodovini slovenskega nogometa, prihajata s sončne strani Alp.

Boromisa: Nikogar se ne bojimo

Goran Boromisa je prepričan, da bo Olimpija v ligaškem delu osvojila več kot šest točk. Foto: Bor Slana/STA Celjani se bodo predstavili že v sredo, ko jih čaka gostovanje pri starih znancih, portugalski Vitorii iz Guimaraesa, kateri so prekrižali načrte že lani, dan pozneje pa bo prvič na delu Olimpija. Žreb je določil, da se bo prvič v ligaškem delu predstavila v Nemčiji, kjer bo naletela na enega najmočnejših udeležencev tekmovanja.

"Spoštujemo vsakega tekmeca, a se tudi nikogar ne bojimo. Pod vodstvom Victorja Sancheza, ki svojo nalogo opravlja odlično, še nismo izgubili. Prepričan sem, da lahko osvojimo še več točk kot v prejšnji sezoni," je športni direktor Olimpije Goran Boromisa optimist pred četrtkovim spektaklom v Heidenheimu, kamor se odpravlja ogromno navijačev Olimpije.

Olimpiji se obeta močna podpora s tribun

Zaradi Adama Deliusa se bo v četrtek v Heidenheim iz Münchna odpravilo veliko Nemcev. Foto: Aleš Fevžer Zgolj iz Ljubljane se odpravlja ogromno avtobusov, v klubu so že zdaj prodali več kot 600 vstopnic, treba pa je prišteti še dodatne privržence Olimpije, ki ne prihajajo iz Slovenije, ampak so Nemci. Kako je to mogoče? Glavni krivec za to je predsednik Adam Delius.

Nemški poslovnež se je zelo razveselil žreba, ki je Olimpiji za prvega tekmeca namenil predstavnika bundeslige. Zaradi tega se bo iz "njegovega" Münchna v slabih 200 kilometrov oddaljen Heidenheim odpravilo kar 80 njegovih rojakov, prav vsi pa bodo zaradi Deliusa čutili simpatije do zeleno-belih. To pa še ni vse.

Na tekmo se odpravljajo tudi znanci direktorja Igorja Barišića, ki tudi prihaja iz Münchna, tako da na tribunah ne bo manjkalo podpornikov zmajev. "To je posebna tekma za našega predsednika, ki se že veseli tekme. Lahko bomo računali na veliko podporo navijačev," je potrdil Boromisa, ki je po koncu sezone 2023/24 storil izjemno potezo, ko je v Ljubljano pripeljal Victorja Sancheza.

V Nemčijo se bo odpravilo ogromno podpornikov Olimpije. Gostitelji so jim namenili kar 1.200 vstopnic! Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Nekdanji španski reprezentant, nogometaš Reala in Deportiva, je vajen velikih evropskih tekem. Z Olimpijo je še vedno neporažen, niz pa želi nadaljevati tudi na najtežjem izpitu, ki se obeta v Nemčiji. "Ni bilo lahko popeljati Olimpije v Evropo po tretjem mestu v 1. SNL. Vsa čast igralcem in trenerju," ga je pohvalil Boromisa, ki je ponosen, da Olimpija še drugič zapored nastopa jeseni v Evropi.

Ratnik: V Nemčiji želimo zmagati

Olimpija je nazadnje zaigrala v soboto, ko je v Ajdovščini upravičila vlogo favorita in še drugič v tej sezoni premagala Primorje (3:0). Znova brez prejetega zadetka. "Nekaj igralcev po tej tekmi čuti posledice udarcev, po tekmi jih je bilo kar nekaj poškodovanih, a upamo, da bomo imeli v četrtek na voljo vse igralce," je dejal Španec, ki ni hotel razkriti, kateri nogometaši so v tem trenutku najbolj vprašljivi za dvoboj, ki ga nestrpno čakajo navijači.

"Prišlo bo veliko naših navijačev. Prišli bodo Green Dragons. Upam, da jih bo čim več. Kot kapetan lahko rečem vsakemu, ki nas bo podpiral, hvala. Hvala pa tudi tistim, ki nas bodo podpirali s kavčev," je dejal kapetan Marcel Ratnik, poveljnik obrambne vrste, ki v tej sezoni prejema zelo malo zadetkov. Tako v Sloveniji kot tudi Evropi.

"Ozračje v ekipi je na vrhuncu. V Nemčijo gremo s ciljem, da zmagamo. Želimo dobiti tekmo. Res je, tekmec je zelo dober, igra v eni izmed petih najboljših lig in bo zagotovo šel na zmago, a se moramo obremenjevati sami s seboj. Mogoče nas bodo podcenjevali, tega ne vemo, a če bomo igrali tako, kot znamo, bo rezultat v redu," je mladi branilec prepričan, da bi lahko Olimpija nadaljevala niz neporaženosti tudi po zahtevnem gostovanju v Nemčiji.

Igralci bodo s pomočjo strokovnega vodstva podrobneje analizirali tekmeca v prihodnjih dneh. Na pot odhajajo že v torek, za razliko od tekmeca pa imajo že izkušnje iz Evrope, saj so lani igrali v skupinskem delu konferenčne lige. Sklenili so ga z odmevno zmago nad Slovanom v Bratislavi.

Čudovita zgodba Heidenheima

"Kar zadeva taktiko, je vsaka tekma drugačna. Seveda je razlika med nemško bundesligo in slovenskim prvenstvom. Moramo poiskati najboljše rešitve pri izboru ekipe, da bi nato dosegli zmago. Ta je vedno naš cilj. Izziv je velikanski," želi Sanchez v četrtek presenetiti nemškega prvoligaša, ki ga vodi njegov stanovski kolega Frank Schmidt neprekinjeno že vse od leta 2007. To je v svetu nogometa, zlasti v tako dobrem klubu, zelo redek in osamljen primer.

Heidenheim je v prejšnji sezoni v bundesligi osvojil osmo mesto. Foto: Reuters

"Zgodba Heidenheima, ki se je iz nižjih lig prebil v bundesligo, v prejšnji sezoni pa še v Evropo, je čudovita. To govorim kot ljubitelj nogometa. Lepo je, da je klub napredoval skozi leta in da še vedno zaupa istemu trenerju. Skupaj z njim so uresničili sanje," je spregovoril Španec o 50-letnem nemškem strategu, v pogovor pa se je vmešal športni direktor in dodal, da verjame, da bi lahko Sanchez postal prvi trener Olimpije, ki bi v Ljubljani zdržal na tem položaju neprekinjeno vsaj pet let.

"Victor je srečen v Sloveniji, v športnem svetu pa je stabilnost zelo pomembna. Olimpija jo z njim ima," je dejal Hrvat Boromisa, ki tako v tej evropski sezoni pričakuje več kot šest osvojenih točk Olimpije.

Dvoboj med Heidenheimom in Olimpijo se bo v četrtek začel ob 18.45.