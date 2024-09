Olimpija brez praske v Ajdovščini, Bravo premagal prvake iz Celja

Druga četrtina 1. SNL se je začela v Ajdovščini, kjer so prvič po letu 2011 igrali prvoligaški nogomet, gostili pa kar vodilno in v tej sezoni nepremagljivo Olimpijo, ter Lendavi, ki je bila prvič po 12 letih prizorišče prekmurskega derbija v elitnem tekmovanju med Nafto in Muro. Primorje je izgubilo z 0:2, Nafta in Mura pa sta se razšla z remijem brez golov. Zmagoviti niz prvakov iz Celja se je končal v Stožicah pri neugodnem Bravu, ki je zmagal s 3:2. Koper bo v nedeljo gostil Radomlje, Maribor pa se v Domžale odpravlja s ciljem, da v sklepnem dejanju desetega kroga poglobi krizo zadnjeuvrščenih Domžal.

1. SNL, 10. krog:

Sobota, 28. september:

Uspešna generalka Olimpije za četrtkov spektakel v Nemčiji

Vodstvo tekmovanja prve lige Telemach je po Bravu, ki mu je zaradi višjih sil, načete in slabo pripravljene travnate površine v Stožicah dovolilo igrati v Šiški, pogledalo skozi prste tudi Primorju. Ker igrišče v Novi Gorici, kjer je na začetku te sezone gostil tekmece, po prenovi še ni pripravljeno, so lahko rdeče-črni dvoboj desetega kroga vendarle odigrali na domačem stadionu, ki pogreša zahtevane reflektorje. Tako je bila prestolnica burje po dobrih 13 letih znova prizorišče prvoligaške tekme.

Ajdovščina je tako po 13 letih le dočakala prvoligaško tekmo, prvi gol pa je padel po le 12 minutah. Za vodstvo Olimpije je poskrbel hrvaški napadalec Ivan Durdov. 0:1 je bil izid prvega polčasa. V drugem so Ljubljančani podvojili vodstvo z zadetkom Raula Florucza v 71. minuti. Olimpija tako tudi po desetih krogih še ne pozna poraza, danes je dosegla šesto zmago in se z 22 točkami še utrdila na vrhu prvoligaške lestvice.

Bravo je s 3:2 premagal prvake iz Celja. Foto: www.alesfevzer.com

Bravo vrnil Celju

Ljubljančani so se v boj s Celjani podali po treh zaporednih remijih. Prav Celjani, ki so danes obelodanili še novo okrepitev, to je postal 32-letni španski defenzivni vezist Inigo Eguaras, ki ima več kot 300 nastopov v prvi in drugi španski ligi, pa so doslej edini v sezoni premagali Bravo.

A ta je vrnil milo za drago, dvakrat je vodil, dvakrat so Celjani izenačili, mož odločitve pa je bil Milan Tučić z golom v sodniškem dodatku. Bravo je vsaj začasno skočil na drugo mesto z 19 točkami, Celje je četrto s 17.

Mura pod taktirko Oskarja Drobneta ne izgublja

Vročica prekmurskega derbija je v uvodnem krogu 1. SNL v Fazaneriji osrečila navijače Mure. Nafta je danes lahko računala na prednost domačega igrišča, a Lendavčanom ni uspelo docela razveseliti številnih privržencev, saj se je prekmurski derbi končal z neodločenih 0:0.

Na prekmurskem derbiju navijači niso videli zadetkov. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec/www.alesfevzer.com

Bogatinov proti nekdanjim varovancem

Nedeljski spored 1. SNL se bo začel ob 17.30 na Bonifiki. Koper bo brez kaznovanega Ahmeda Sidibeja gostil Radomljane. To je klub, ki ga odlično pozna Oliver Bogatinov. Zdajšnji strateg kanarčkov je v preteklosti vodil mlinarje in jim vselej zagotovil osnovni cilj, obstanek med najboljšimi. V tej sezoni, ko vodi Koper, so njegovi apetiti večji, saj želi Primorce vrniti na evropski zemljevid. V prejšnjem krogu mu ni uspelo premagati Mure (0:0), načrte za kaj več mu je preprečila izključitev Sidibeja, zdaj pa bo poskušal odpraviti Radomlje.

Koper in Radomlje sta se v 1. SNL na Bonifiki pomerila desetkrat in niti enkrat se tekma ni končala brez zmagovalca. Šestkrat je zmaga ostala doma, štirikrat je šla v Radomlje. Foto: www.alesfevzer.com

Pri gostih, ki to sezono ne blestijo v napadu, saj so dosegli zgolj šest zadetkov, bo zaradi kazni manjkal Ognjen Gnjatić. Mlinarji so med tednom šele po izvajanju 11-metrovk v pokalnem tekmovanju odpravili tretjeligaške sosede iz Doba. Junak srečanja je bil vratar Emil Velić, ki bi lahko imel v Kopru veliko dela zlasti z najboljšim strelcem Kopra Petrom Petriškom.

Maribor želi poglobiti krizo Domžal

Sklepno dejanje desetega kroga bo v Športnem parku ob Kamniški Bistrici. Zadnjeuvrščene Domžale bodo lovile izhod iz krize proti nehvaležnemu tekmecu, ki ga še kako zanima prvo mesto in želi v tej sezoni v primerjavi s prejšnjo osvajati tudi lovorike. Domžale so s skromnimi rezultati, s katerimi so se zasidrale na dnu razpredelnice, nadaljevale tudi po prihodu novega trenerja Dejana Dončića in med tednom izpadle še iz pokalnega tekmovanja.

Ante Šimundža se ne bo prvič pomeril z Dejanom Dončićem. Leta 2020 sta se srečala v prekmurskem finalu pokala na Brdu pri Kranju, kjer je Mura upravičila vlogo favoritinje in z 2:0 premagala Nafto, ki je bila takrat del druge lige. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Dončić odlično pozna Maribor. V prejšnji sezoni je mladince v vijoličnih dresih popeljal do državnega naslova, vodil jih je tudi v začetku te sezone. Številni izmed njih dobivajo pri Anteju Šimundži vedno več priložnosti za dokazovanje. Na tekmi v Lendavi je tako strateg Maribora napisal zgodovino, ko je poslal v ogenj 16-letna mladeniča Nika Osterca in Žana Meška. Ta je postal drugi najmlajši debitant v vijoličastem, za rekorderjem Petrom Stojanovićem je zaostal le slaba dva meseca. Domžalčani še čakajo, da bi se prebudili njihovi mladi upi, še vedno pa daje manj od pričakovanj tudi izkušeni povratnik Haris Vučkić.

"Analiza nasprotnika je pokazala pluse in minuse, zavedamo se, da imajo težave, vendar so stalnica na prvenstvu in jih bomo tako tudi obravnavali. Z dolžnim spoštovanjem in popolno osredotočenostjo," pred tekmo v Domžalah sporoča trener Maribora. Zaradi poškodbe kolena bo manjkal Portugalec Andre Sousa, zaradi težav z ramenom pa Avstrijec Marko Božić, se pa v ekipo vrača slovenski reprezentant Josip Iličić.

1. SNL, 9. krog:

Sobota, 28. september:

Nedelja, 29. september:

Lestvica: