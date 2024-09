Nov šov Sešlarja in Celja, Maribor tekmo rešil v treh minutah

Na prvi nedeljski tekmi devetega kroga prve lige gola nismo dočakali, Koper je doma z Muro igral 0:0. Maribor s 3:0 premagal Nafto. Vijolice so se mučile skoraj eno uro, nato pa dale dva gola v razmaku dveh minut, zadela sta 18-letni Niko Grlić in tretjič v sezoni Etienne Beugre. S 3:0 so zvečer zmagali tudi Celjani, na tekmi z Domžalam so jim dva gola sodniki še razveljavili zaradi prepovedanega položaka. V soboto sta vodilna Olimpija in četrtouvrščeni Bravo remizirala z 1:1, zmaji v tej sezoni ostajajo brez poraza, Bravo pa njihov trn v peti, saj ga niso premagali že poldrugo leto.

Svit Sešlar je zadel na svoji prvi, drugi in zdaj še tretji tekmi za člansko ekipo Celja, Foto: www.alesfevzer.com Ob vrnitvi Alberta Riere na klop Celje jim sprva ni šlo, zadnje tekme, še posebej po prihodu Svita Sešlarja, pa so bile že druga zgodba. Prvič so zmagali dvakrat zapored. Španski trener je po prejšnji tekmi dejal, da se zdaj začenja celjski šov. Medtem so Domžale sezono začele res slabo, saj so na prvih osmih tekmah osvojile le dve točki. A z novim trenerjem Dejanom Dončićem se kažejo obrisu boljše igre.

Po napaki Toma Tolića v obrambi je Armandas Kučys že v tretji minuti tekme ob Kamniški Bistrici zadel za vodstvo gostov z 1:0. Aktualni prvaki so prevladovali večji del tekme, imeli več strelov na gol, terensko premoč, a so podvojili prednost šele v 66. minuti, ko je zadel Ivan Brnić. Kučys je sicer že v prvem polčasu dosegel še drugi gol, a je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Zaradi ofsajda so brez zadetka ostali tudi Domžalčani, razveljavili so ga Danijelu Šturmu. In kdo je dokončno odločil tekmo? Uganili ste, Svit Sešlar v 79. minuti s še enim čudovitim golom. Na tretji tekmi še tretji gol tega 22-letnika. Ob koncu tekme je za Celje zadel še Slavo Bralić, a iz nedovoljenega položaja, Dejan Lazarević pa je v sodniškem dodatku pred vrati zgrešil žogo in zapravil priložnost za častni zadetek.

Popović na ligaškem debiju za Koper do točke

Denis Popović je po vrnitvi Alberta Riere zapustil Celje, novo sredino je našel v Kopru, Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Nedeljski spored v 1. SNL se je začel na Primorskem. Koprčani so si med tednom s strelskim treningom v Dekanih, ko so mrežo Jadrana zatresli kar osemkrat, dvignili samozavest. Med strelce se je vpisal tudi povratnik Denis Popović, donedavni kapetan Celja, ki želi kanarčkom pomagati do uresničitve primarnega cilja, preboja v Evropo. Svojo prvo ligaško tekmo za Koper je začel med rezervisti, a vstopil v drugem polčasu. Želje po Evropi ne skriva niti Mura, ki se je po menjavi trenerja, Antona Žlogarja je zamenjal Oskar Drobne, navadila zmagovati s 4:0. Tokrat je drugače, saj ima opravka s koprsko obrambo, ki je samo na eni tekmi dobila več kot en gol. Pri Muri je v najboljši strelski formi Dario Vizinger. Hrvaški napadalec, ki je leta 2020 pomagal Celju do zgodovinskega prvega državnega naslova, je na zadnji prvenstveni tekmi proti Primorju proslavljal svoj prvi hat-trick v dresu Mure. No, na Bonifiki zdaj nismo dočakali gole ne ene ne druge ekipe. Končni izid 0:0.

Koper je več kot en polčas igral z igralcem manj, v 39. minuti si je zaradi udarca s komolcem v obraz Kaija Cipota drugi rumeni karton prislužil Ahmed Franck Sidibe. A številčne prednosti Prekmurcem pod vodstvom Oskarja Drobneta ni uspelo unovčiti. Prvi strel znotraj okvira vrat v okvir smo dočakali šele v 63. minuti, ko je sprožil Sandi Nuhanović. Mura je imela pobudo, toda Koper je imel v 75. minuti najlepšo priložnost na tekmi, ko je bil sam pred Florijanom Raduho isaac Matondo, toda Murin vratar je ubranil njegova zaporedna strela.

Maribor se je dolgo mučil, nato tekmo rešil v treh minutah

Maribor ni bil v polni postavi, tudi brez Josipa Iličića, a je zanesljivo osvojil tri točke v Lendavi pri Nafti. Novinci v prvi ligi so bili v prvem polčasu še enakovreden tekmec, nato pa jih je prvi prejeti gol presekal. Gostje so povedli v 56. minuti, ko je Niko Grlić v mrežo pospravil z blokom odbito žogo. Le dobri dve minuti pozneje je Etienne Beugre podvojil prednost Maribora, potem ko je po podaji Györgyja Komaromija z desne strani zadel z glavo.

V 71. minuti je Haris Kadrić zgrešil iz ugodnega položaja, ko je žogo z diagonalnim strelom poslal mimo vratarja in mimo vrat. To je bila najlepša priložnost domačih v drugem polčasu. Na drugi strani je bil natančnejši Marko Božić, ki je z glavo unovčil podajo Sheyija Oja z leve strani ter tako v 79. minuti postavil končni izid. V zadnjih minutah tekme je Ante Šimundža na teren poslal dva mladinca, 17-letni Niko Osterc in 16-letni Žan Meško sta tako debitirala za člansko ekipo.

Olimpija plesala v tretji minuti, a ji Bravo ostaja trn v peti Bravo se je v Stožicah veselil točke proti Olimpiji. Foto: www.alesfevzer.com

Na največjem slovenskem nogometnem objektu, na katerem travnata površina že dolgo ni v zavidljivem stanju, tako da naj bi decembra sledila temeljita prenova, sta v soboto zvečer igrala Olimpija in Bravo. Vodilni zmaji so imeli opravka s tekmecem, ki jim predstavlja v zadnjem obdobju največjo nadlogo v 1. SNL. Ni ga namreč kluba, proti kateremu bi že tako dolgo čakali na zmago. Zeleno-beli so ostali brez nje še šestič zapored. Olimpija zaradi kazni rumenih kartonov ni mogla računati na najboljšega igralca prejšnjega meseca v ligi, Raula Florucza.

Nogometaši Olimpije so plesali že v tretji minuti. Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com Olimpija je takoj krenila v napad in že v drugi minuti dobila 11-metrovko. Razlog pa igra z roko Gašperja Jovana. V tretji minuti je Matijo Orbaniča z bele pike zanesljivo matiral Pedro Lucas. Je bil pa to edini zares dramatičen trenutek prvega polčasa in rezultat se tako do glavnega odmora ni več spremenil. Olimpija je prevladovala (vratar Matevž Vidovšek ni imel pravega dela), najbolj nevarna je bila iz prekinitev. Po eni od akcij iz kota je iz težkega položaja streljal branilec Ahmet Muhamedbegović, a je bil Orbanić, nekdanji član Olimpije, na pravem mestu.

Matej Poplatnik je zadel za 1:1. Foto: www.alesfevzer.com Sicer je imela Olimpija tudi v drugem polčasu terensko premoč, a nobene igrivosti v napadu ((Bravo je v obrambi zelo disciplinirana ekipa). Bila je brez strela znotraj okvira vrat, Bravo pa je že prvega pretvoril v gol. V 80. minuti je za izenačenje na 1:1 zadel Matej Poplatnik. Branilci domače ekipe so bili takrat premalo agresivni. Že na začetku drugega polčasa je imel nekaj polpriložnosti za gostujočo ekipo Martin Pečar. Do konca se rezultat ni več spremenil. Olimpija s petimi zmagami in štirimi remiji ostaja na prvem mestu prvenstvene lestvice.

Niz tekem Olimpije brez zmage v 1. SNL:



6 – tekmec Bravo (trije remiji in trije porazi Olimpije)

4 – Maribor (remi in trije porazi Olimpije)

3 – Celje (dva remija in poraz Olimpije)

1 – Domžale (en remi)

0 – Koper, Mura, Nafta, Primorje, Radomlje

VarovanciVictorja Sancheza imajo za zdaj sanjsko sezono. Neporaženi so tako v prvenstvu kot tudi Evropi, kjer jo kmalu čakajo razvajanja in izzivi v konferenčni ligi. Obrambna vrsta zmajev navdušuje z vratarjem Matevžem Vidovškom in kapetanom Marcelom Ratnikom na čelu. Mreža zeleno-belih se je v uvodnih devetih krogih zatresla le štirikrat.

Zadnji obračun 9. kroga, sklepno dejanje uvodne četrtine sezone, bo odigran šele 12. oktobra. Primorje in Radomlje se bosta pomerila med reprezentančnim premorom, najverjetneje v Novi Gorici, kjer imajo, tako kot še po številnih nogometnih prizoriščih v Sloveniji, nemalo težav s pripravljenostjo igrišča.

