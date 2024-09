Za Tabor remi, Gorica z zmago na prvo mesto

V drugi slovenski nogometni ligi se ta konec tedna igrajo tekme drugega kroga. Na petkovi sta Brinje-Grosuplje in Tabor igrala 2:2. Sežanci imajo 14 točk (štiri zmage, dva remija in en poraz), zabili so že 17 golov. Brez zmagovalca se je končal tudi dvoboj Aluminija in Jadrana (1:1), Gorica pa je za prvo mesto na lestvici z 1:0 premagala Krko. Goričani imajo zdaj 15 točk, z 18 goli pa so tudi najbolj učinkovita ekipa druge lige.