Na startni listi je 29 kajtarjev, med katerimi ima Vodišek po odbitku enega plova tri točke. Drugi je Kitajec Qibin Huang s sedmimi točkami za 14, 3., 2. in 2. mesto. Devetnajstletni Kitajec je pred dvema letoma postal mladinski svetovni podprvak in tudi azijski članski prvak, lani je bil na OI deseti. Tretji je Grk Kameron Maramenidis z osmimi točkami, v posameznih regatah je bil 2., 2., 12. in 4.

"Koleno je tako, kot da ne bi bilo operirano. Na treningih nosim sicer opornico, a ne čutim nobenih bolečin. A če bi šal danes na tekmo, bi težko kaj dosegel. Uvodne treninge sem opravil malo z rezervo, nesreča nikoli ne počiva in ne smem delati neumnosti. Tako bo tudi v Los Angelesu, še vedno sem moram ogromno naučiti," je v začetku tega meseca po prvih treningih na vodi in tik pred odhodom v Los Angeles za STA povedal Vodišek.

A je že na prvi tekmi po vrnitvi nanizal štiri zmage, kar je lepa popotnica za svetovno prvenstvo konec septembra in v začetku oktobra na Sardiniji, kjer pa, kot je dejal pred odhodom v ZDA, že pričakuje več.

Foto: Instagram/Toni Vodišek

Na operacijo zaradi poškodbe kolena

Vodišek je šel pod nož po tem, ko si je konec lanskega leta med vadbo v domačem Kopru obnovil poškodbo desnega kolena. Prvič se je vrnil k treningom na vodi sredi junija.

Poškodbo je sicer prvič staknil že pred svetovnim in evropskim prvenstvom leta 2022, ko je prišlo do strgane sprednje in zadnje križne vezi, obenem pa še do poškodb meniskusa in ligamentov. Na obeh prvenstvih je nastopil in postal svetovni ter evropski prvak. Lani je nato v Parizu osvojil še olimpijski srebro.

Rajko Vodišek: Tvoja mentalna priprava in predanost sta navdihujoči

"Po enajstih mesecih od OI v Parizu in le po osmih mesecih od operacije kolena se Toni vrača, in kako! Na prvi dan predolimpijske regate v Los Angelesu je zabeležil neverjeten rezultat, štiri zmage. Tvoja mentalna priprava in predanost sta navdihujoči," je po regati sinu na družabnih omrežjih čestital oče Rajko Vodišek, ki tudi vodi njegovo ekipo.

"Tvoja mentalna priprava in predanost sta navdihujoči." Foto: Anže Malovrh/STA

Korenine regate olimpijskih razredov na Long Beachu v južni Kaliforniji segajo v zgodnja šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko se je uveljavila kot prvi tovrstni dogodek v ZDA. V naslednjih dveh desetletjih se je razvila v vodilno regato olimpijskih razredov v državi in igrala ključno vlogo pri pripravah na OI leta 1984 v Los Angelesu. Letos športniki tekmujejo na predlaganem prizorišču OI leta 2028.