Po srebru na pariških olimpijskih igrah je Vodišek novembra lani odšel na operacijo kolena. Po skoraj sedmih mesecih rehabilitacije se je danes uspešno vrnil na vodne treninge.

"Komaj sem čakal, da zdravniki prižgejo zeleno luč. Občutek, ko spet začutiš veter in hitrost pod seboj, je nepopisen. Pogrešal sem vodo, pogrešal sem ta adrenalin," je po prvem treningu povedal Vodišek.

"Pretekli meseci niso bili enostavni. Predvsem mentalno. Na začetku sem imel kar nekaj težav, da sem sprejel realnost in se brez prehitevanja posvetil rehabilitaciji kolena, postopoma znova shodil in nadaljeval do tega trenutka, ko sem lahko znova kajtal," je nadaljeval slovenski olimpijec.

Postopoma in premišljeno

Iz njegove ekipe poudarjajo, da bo proces vračanja tudi v prihodnjih tednih potekal postopoma in premišljeno, saj je glavni cilj dolgoročna pripravljenost in uspešen zaključek okrevanja.

"Za nami je zahtevno obdobje, a Toni je pokazal neverjetno disciplino in motivacijo. Danes ni šlo le za fizični povratek, temveč tudi za psihološki zagon. Po srcu je Toni izjemno tekmovalen in takšni dnevi predstavljajo ključne mejnike za njegov uspešen povratek na tekme," pravi njegov trener Ryan Palk.

V prihajajočih tednih se bo 25-letni kajtar vračal v ustaljeni ritem treningov in priprav. Kljub temu, da je izpustil dosedanji del sezone, ima Vodišek tudi za letos tekmovalne načrte.

Konec septembra je na sporedu svetovno prvenstvo

Konec septembra bodo najboljši jadralci v formuli kite tekmovali na svetovnem prvenstvu na Sardiniji. Tam si želi biti tudi Vodišek.

"Prezgodaj je govoriti, kakšni bodo na Sardiniji realni rezultatski cilji. Si pa želim na SP nastopiti in verjamem v soliden rezultat. Zavedam se, da stvari ne morem prehitevati in da moram po tako dolgi odsotnosti zaupati procesu. Si pa želim v septembru pokazati zobe in predvsem zaupati svojemu telesu, da lahko prestanem vse obremenitve, ki jih predstavlja tekmovalni teden," je še povedal Vodišek.

V poletnih mesecih načrtuje še odhod v ZDA, kjer bo Los Angelesu potekala testna regata v luči olimpijskih iger leta 2028: "V Los Angeles želimo zato, da čim prej spoznamo značilnosti in specifike razmer, ki jih lahko tam pričakujemo na tekmah. Cilj se je tja podati vsako leto do iger in se čim več naučiti ter pripraviti na najpomembnejše trenutke. Imamo dovolj časa, a želim izkoristiti to priložnost, saj že letos tam poteka testna regata."

Preberite še: