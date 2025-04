V Španiji je jadralo pet slovenskih jadralcev. V razredu ILCA 6 je Lin Pletikos pristala na 65. mestu, Žan Luka Zelko v ILCA 7 pa na 38.

V iQFOiL je nastopil Val Eržen in prijadral svojo prvo uvrstitev v zlato skupino med člani, končal pa je kot 52. Lina Eržen je bila 54.

V formuli kite je nastopila samo Marina Vodišek, saj Toni Vodišek še okreva po operaciji kolena, je pa spremljal sestro v vlogi trenerja. Slednja je končala na 23. mestu.

"Marina se je pripravljala predvsem fizično, pokazala je določene dobre stvari, bila je že 12. in 14., kar je v tej svetovni eliti zanjo zelo dober dosežek, po državah gledano še toliko boljše, saj so tukaj najboljše jadralke. Imamo pa še šibke točke in vemo, kaj ji manjka in na čem moramo delati," je za Jadralno zvezo Slovenije povedal trener Rajko Vodišek.

Vodišek vrnitev v vodo načrtuje junija. Foto: Anže Malovrh/STA

Vodišek vrnitev na vodo načrtuje junija

Toni Vodišek pa je razkril, kdaj se bo vrnil na tekmovanja. "Pripravljamo se na Hyeres, jaz bom v vsakem primeru tam spremljal regate, da vidim tekmece in opremo, kaj deluje in kaj ne. Junija pa načrtujem vrnitev na vodo s pametnimi in previdnimi treningi."

Pokal princese Sofije šteje kot prva regata nove serije jadralni grand slam, ki je nastala okoli petih že obstoječih regat olimpijskih razredov. Naslednja regata iz te serije bo francoski olimpijski teden od 19. do 26. aprila v Hyeresu.