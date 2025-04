Avstrijec, ki je na OI 2024 kot edini prehitel Tonija Vodiška, se je huje poškodoval na smučanju

Olimpijski prvak in tekmec srebrnega Tonija Vodiška na olimpijskih igrah Valentin Bontus si je med smučanjem strgal križne vezi levega kolena, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa. Že v soboto zvečer so avstrijskega kajtarja uspešno operirali v zasebni bolnišnici v Hochrumu in se že zdravi doma.