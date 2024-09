Tabor skočil na vrh, Bistrica ni več zadnja

Nogometaši sežanskega Tabora so v 6. krogu druge nogometne lige doma odpravili Beltince Klima Tratnjek s 3:0. S 13 točkami so začasno skočili na vrh lestvice. V nedeljo se bosta v derbiju, po katerem bi lahko prišlo na vodilnem položaju do spremembe, udarila Bilje in Gorica.

Nogometaši sežanskega Tabora so v soboto na Krasu premagali Beltince Klima Tratnjek. S 13 točkami so začasno skočili na vrhu drugoligaške druščine. Za Sežance so zadeli Federico Fitz-Anthony Rose (26.), Gašper Vodeb (55.) in Krasimir Ivanov Todorov (65.). Tabor je prišel do četrte zmage, zdaj pa ima točko več od Aluminija in Jadran Dekanov na drugem oziroma tretjem mestu.

Kidričani so v soboto v gosteh z 1:0 premagali TKK Tolmin, tekmo je odločil avtogol Aneja Kujovića v 75. minuti. Nogometaši Dekanov pa so doma z enakim izidom ugnali Dravinjo. Za domače je bil strelec Nejc Bračko, ki je bil natančen v 25. minuti.

Do tega kroga zadnjeuvrščena Kety Emmi&Impol Bistrica je na domačem terenu z 2:1 ugnala zdaj zadnjeuvrščeni Rudar iz Velenja. Velenjčani so sicer povedli v 55. minuti, ko je zadel Shakeone Satchwell, preobrat sta v vsega treh minutah zrežirala Jaša Martinčič (70.) in Enej Marsetič (72.).

Primorska poslastica v Biljah

Gorica čaka v nedeljo gostovanje pri sosedih v Biljah. Foto: www.alesfevzer.com Biljenci in do tega kroga vodilni Goričani se bodo v nedeljo pomerili v sosedskem obračunu. Tega v boljšem položaju pričakujejo Goričani, ki so kljub remiju v Sežani ohranili vodstvo na lestvici 2. SNL, v gostovanje v bližnjih Biljah pa vstopajo z 11 točkami. Dve manj so v prvih petih krogih zbrali Biljenci, ki so v petem krogu izgubili še drugič v tej sezoni.

Prvi dve tekmi 6. kroga sta bili odigrani že v petek popoldne, ko so Brinje-Grosuplje s kar 4:1 premagale Dravo, Krka pa je bila z 1:0 boljša od Ilirije. Grosupeljčani so zabeležili tretjo letošnjo zmago in so z desetimi točkami trenutno peta ekipa drugoligaške druščine. Goste je v 29. minuti v vodstvo popeljal Kan Kovač, v 41. je izenačil Ugo Coelho. Še pred odmorom so gostje spet povedli po avtogolu Angela Timoteja Reca. V drugem polčasu sta zmago potrdila Josip Marinić iz enajstmetrovke (60.) in Josip Ivan Zorica (86.). Novomeščani so prišli do druge zmage. Edini zadetek je v 66. minuti dosegel Mark Gliha.

Druga liga, 6. krog:

Petek, 13. september:



Sobota, 14. september:



Nedelja, 15. september:



Lestvica: