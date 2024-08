Za uvod spopad ekip, ki nimata razlogov za zadovoljstvo

Le dan po uvrstitvi Celja in Olimpije v glavni del konferenčne lige bo znova pestro na slovenskih zelenicah. Sedmi krog 1. SNL bosta danes v Lendavi odprli ekipi, ki sta na začelju lestvice, Nafta in Domžale. V soboto bodo Radomlje pričakale vodilni Bravo, preostale tri tekme pa bodo na sporedu v nedeljo. Maribor si bo skušal evropske rane zaceliti proti vročemu Primorju, Celjani se podajajo na gostovanje v Koper, za konec pa se obeta še derbi med Muro in Olimpijo.

1. SNL, 7. krog:

Petek, 30. avgust:

Za uvod obračun začelja

Za uvod v sedmi krog se bo dogajalo v Lendavi, kjer se bosta v obračunu začelja udarili ekipi Nafte in Domžal. Moštvi sta v šestih krogih skupaj zbrali le štiri točke, Nafta tri, Domžale le eno. Zaradi slabih rezultatov je konec preteklega tedna z mesta trenerja odstopil Erik Merdanović, do nadaljnjega pa bo ekipo vodil Matej Podlogar. Sodu je dno izbil sobotni poraz proti Kopru, ki je bil v Domžalah boljši s kar 3:0. Za obliž na rane so Domžalčani poskrbeli v pokalu, saj so poskrbeli, da je v mreži trboveljskega Rudarja odjeknila petarda.

Nafta na drugi strani še ni odigrala prve tekme v pokalu, ta jo čaka prihodnji teden, ko jo v Dolgi vasi čaka dvoboj s tamkajšnjim Hungarikumom. Nafta je do zdaj edine tri točke v sezoni zabeležila proti Radomljam, ko je konec julija slavila z 2:1, zatem je nanizala štiri zaporedne poraze s skupnim izidom 0:10. Tudi Domžale v strelskem pogledu nikakor ne blestijo, saj so na zadnjih štirih tekmah dosegle le en zadetek, edino točko do zdaj pa so odščipnili Olimpiji.

Bravo je izvrstno krenil v sezono. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Bravo želi ostati na vrhu

Za edino sobotno srečanje v prvoligaški druščini bosta poskrbela Radomlje in vodilni Bravo. Malokdo bi si drznil napovedati, da bo položaj na lestvici po šestih odigranih krogih takšen, kot je, presenetljiv je predvsem pogled na vrh lestvice, ki ga zasedajo Šiškarji. Ti so v šestih krogih zbrali trinajst točk. "Pogled na lestvico je lep, ampak nikakor nas to ne bo poneslo. Odigranih je zgolj šest tekem, nismo niti na četrtini prvenstva. Smo pa izredno ponosni na osvojene točke na začetku sezone in veseli zanje, saj preklop med Evropo in državnim prvenstvom ni bil enostaven," je po tekmi šestega kroga dejal trener Brava Aleš Arnol. Zadnja tekma med tema dvema tekmecema v prejšnji sezoni 1. SNL se je končala z remijem. Kako bo tokrat?

Maribor si želi zaceliti evropske sanje, a ima Primorje svoje načrte

Nedeljski spored se bo začel v Ljudskem vrtu, kjer bo ranjeni Maribor po izpadu na zadnjem koraku kvalifikacij za konferenčno ligo gostil trenutno zelo vroče Primorje. Mariborčani, ki so leta 2017 nazadnje igrali v katerem izmed evropskih tekmovanj, bodo tudi letos primorani vse svoje sile uperiti v domače prvenstvo, saj se je v četrtek v Ljudskem vrtu končala njihova letošnja evropska pot. Nogometaši Maribora so v Ljudskem vrtu na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo izgubili proti Djurgardnu z 0:1 (0:1), z enakim izidom pa so klonili tudi na prvi tekmi. Zasedba Anteja Šimundže v domačem prvenstvu z odigrano tekmo manj za vodilnim Bravom na petem mestu zaostaja štiri točke. Tokrat Mariborčane čaka obračun z izjemno razpoloženim Primorjem, ki je trenutno na šestem mestu, ta pa se na gostovanje v Maribor podaja s popotnico treh zaporednih zmag. Po vrsti so ugnali Nafto, Domžale in pretekli konec tedna še Celje s kar 3:0. Lahko zdaj poskrbijo še za presenečenje v Ljudskem vrtu?

"Evropsko" Celje v Koper Celjane čaka gostovanje v Kopru. Foto: www.alesfevzer.com

Za konec kroga bosta v nedeljo zvečer na sporedu še dve tekmi. Celjane po uvrstitvi v konferenčno ligo čaka gostovanje v Kopru. Kljub v zadnjem času precej razburkanemu obdobju je Celjanom v četrtek uspel zgodovinski met, saj so si priborili tako želeno vstopnico za evropsko jesen in bodo prvič zaigrali v glavnem delu konferenčne lige. Tudi zavoljo evropskega tekmovanja so Celjani nekoliko na obrobje potisnili domače prvenstvo, kjer so po petih odigranih tekmah šele na sedmem mestu s sedmimi točkami. Bolje gre Kopru, ki je z dvanajstimi pred začetkom sedmega dejanja sezone na drugem mestu z le točko zaostanka za vrhom lestvice. Koprčani so na zadnjih dveh tekmah vknjižili zanesljivi zmagi, najprej so s 3:0 ugnali nafto, nato pa so z enakim izidom zaustavili še Domžale.

"Evropska" Olimpija pa gosti Muro

Tako kot v Celju pa je bilo v četrtek veliko slavje tudi v Ljubljani, saj se je Olimpija drugič uvrstila v Uefino konferenčno ligo. Drugi zaporedni preboj v skupinski del je Olimpiji, ki pod španskim strategom še 12. tekme v sezoni ni izgubila, prinesel skoraj tri milijone evrov. A po evropskem slavju ljubljansko zasedbo čaka zahtevno delo tudi v domačem prvenstvu, saj v goste prihaja Mura, ki je po šestih odigranih krogih tako kot Olimpija pri dvanajstih točkah. Prekmurska ekipa je na zadnjem obračunu z 1:0 zaustavila Radomlje, pred tem pa je klonila proti Bravu in Mariboru. Zadnji dve tekmi omenjenih ekip sta se v prejšnji sezoni 1. SNL končali z remijem, pred tem pa je bila dvakrat boljša Olimpija. Kako bo tokrat?

