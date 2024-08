Medtem ko so v Celju in Ljubljani v četrtek proslavili uvrstitev v evropsko jesen, pa je bilo razumljivo veliko bolj klavrno vzdušje v Mariboru, ki se je še po drugem porazu proti Djurgardnu poslovil od možnosti za preboj v konferenčno ligo. "Prvi občutek je ena velika žalost," je po koncu dejal strateg Ante Šimundža, ki sicer tekme zaradi kazni ni smel spremljati s klopi.

Mariborčani, ki so leta 2017 nazadnje igrali v katerem izmed evropskih tekmovanj, bodo tudi letos primorani vse svoje sile uperiti v domače prvenstvo, saj se je v četrtek v Ljudskem vrtu končala njihova letošnja evropska pot. Nogometaši Maribora so v Ljudskem vrtu na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo izgubili proti Djurgardnu z 0:1 (0:1), z enakim izidom pa so klonili tudi na prvi tekmi. Štajerski klub je zadetek prejel že v četrti minuti, ob tem pa se je v zadnje pol ure moral znajti še z igralcem manj na zelenici, potem ko je drugi rumeni karton prejel Lan Vidmar.

Šimundža dogajanje spremljal s tribun

Dogajanje na igrišču je lahko le nemočno s tribun spremljal strateg Ante Šimundža, ki zaradi kazni ni smel voditi svoje ekipe z roba igrišča, njegov trenerski stol pa je zasedel pomočnik Damjan Ošlaj. Mariboru tako v obeh tekmah ni uspelo zatresti mreže tekmeca, po osmih kvalifikacijskih tekmah pa je njegova pot končana. Razočaranje je bilo v Ljudskem vrtu, kjer se je zbralo več kot osem tisoč navijačev, precej klavrno, zelo razočaran je bil tudi Šimundža.

Mariborčani so dobre pol ure igrali z nogometašem manj na igrišču. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Prvi občutek je ena velika žalost, predvsem iz razloga, ker smo imeli pripravljeno, kar se je tudi potem pokazalo skozi tekmo po prejetem zadetku, da smo prišli v situacije, v katere smo si želeli. Nismo pa bili učinkoviti in moramo čestitati tekmecem za napredovanje. Na dveh tekmah so zadeli dvakrat, mi niti enkrat in gredo zasluženo v skupinski del. Na dveh tekmah smo bili premalo konkretni," je za klubsko spletno stran dejal mariborski strateg.

"Uvrstitev v play-off je v tem trenutku, glede na vse dejavnike, ki jih je treba upoštevati, dobra zadeva, ki smo jo naredili. Žal nam ni uspelo priti naprej, narediti naslednjega koraka. Play-off je pomenil željo, ki je prinesla osem tekem. Toda dejstvo je, kot smo rekli in ni zdaj opravičilo, da se usmerjamo v državno prvenstvo, kjer želimo osvojiti prvo mesto. To smo pred sezono tudi izpostavili kot osrednji cilj. Je pa prisotno razočaranje, ker vemo, da bi z nekoliko drugačnimi odločitvami lahko prišli do naslednjega koraka v Evropi. Imamo svoje težave, ki se jih zavedamo, a imamo tudi določene prednosti," je še dodal Šimundža.

Domači navijači na koncu niso imeli razlogov za zadovoljstvo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Vse sile uperiti v domače prvenstvo

Mariborčani so sicer po hitro prejetem zadetku krenili proti vratom švedskega nasprotnika, a brez uspeha. V priložnosti so se med drugim znašli Arnel Jakupović, pa Maks Barišić, Jan Repas in tudi Josip Iličić, ki so neuspešno ogrožali vrata gostov. "Povedano po pravici, imeli smo tri dobre situacije v prvem polčasu, potem še eno v drugem. Nato pa je tekmo popolnoma presekal rdeči karton z nespretnostjo Lana, kar se zgodi, glede na izkušnje, ki jih ima. Potem smo storili vse, da bi poskrbeli za preobrat. Skušali smo rešiti, kar bi se rešiti dalo, poskušali tudi z dvema napadalcema, toda Djurgarden je bil dovolj zrela ekipa, da je to prednost obdržal. Nedvomno je hiter gol odločilno vplival na potek dvoboja," je še dodal Šimundža.

Štajerski klub bo zdaj vse svoje misli preusmeril v državno prvenstvo, kjer je cilj jasen. Naslednja preizkušnja Mariborčane čaka že v nedeljo, ko bo v Ljudski vrt pripotovalo Primorje, ki je v zadnjem obdobju v izjemni formi. "Kot smo dejali pred sezono, cilj, ki je zapisan kot št. 1, je osvojitev naslova državnega prvaka. Tukaj moramo narediti vse, da bi nam uspelo. S korakom naprej v različnih pogledih. Celju in Olimpiji bi čestital za evropsko jesen. Če bo zaradi tega liga za nas lažja, ni pomembno, o tem ne razmišljamo. Razmišljamo predvsem o sebi, mi moramo urediti svoje zadeve in vse moči usmeriti k uresničitvi cilja, ki smo si ga zastavili," je še dodal Šimundža.

Preberite še: