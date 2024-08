Olimpija utišala Hrvate: "Mi smo bili tiho, govori se na terenu"

NK Olimpija se je drugič uvrstila v Uefino konferenčno ligo. In to na kakšen način. Na povratki tekmi "play-offa" je s 5:0 nadigrala NK Rijeka. "Res smo odigrali skoraj popolno tekmo. A ko bomo analizirali tekmo, bomo zagotovo našli kaj, kar lahko še izboljšamo," je po veliki zmagi dejal perfekcionist Victor Sanchez. Na 12 tekmah njegova Olimpija še ni izgubila. Ljubljančani so odigrali izjemen prvi polčas, ki so ga dobili s 4:0. "Bilo je videti, kot da igramo z madridskim Realom," je dejal trener hrvaške ekipe Radomir Đalović.

Victor Sanchez je čestital svojih varovancem. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Bil je nepozaben četrtkov nogometni večer v Stožicah. "Čestitke igralcem. Zaradi njih, njihovih prijateljev in družin ter navijačev, ki so prišli na to lepo tekmo, sem zelo vesel. Mi smo na tekmo prišli, da bi uživali. Imeli smo lepe možnosti. Igrali smo pomembno tekmo, ki je bila kot finale. In opravili smo dobro delo. Veseli smo. In ponavljam, najbolj vesel sem za igralce, ki trdo garajo," je v prvi izjavi povedal španski trener Olimpije Victor Sanchez. "To je bil eden tistih dni, ko se vse zgodi, kot si načrtoval. Že od prve minute. In na igralce si lahko zato ponosen." Morda je Rijeko presenetil tudi s tem, da je spremenil taktično postavitev na zelenici 4-4-2 (v primerjavi s prvo tekmo in zadnjo tekmo slovenske lige proti Mariboru). "Načrt je bil očitno dober, saj se je obrestoval že od prve minute. Rad imam, da moje ekipe igrajo pametno. Med tekmo se marsikaj zgodi in se moraš prilagoditi. Zato je treba tudi spreminjati taktične postavitve."

"Kot da igramo z madridskim Realom"

In odziv trenerja Rijeke Radomirja Đalovića? "Nočna mora. Opravičujem se vsem, ki jim Rijeka nekaj pomeni. Bilo je videti, kot da igramo z madridskim Realom. Naša obramba, ki v ligi še ni dobila gola, ga je dobila v drugi minuti. Nihče od naših igralcev ne more verjeti, kaj se je zgodilo."

"Govorilo se je, da je hrvaški nogomet boljši

Pa pravijo, da je hrvaški nogomet boljši! Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Strelec prvega gola, že v 83. sekundi tekme, Raul Florucz je bil dan prej redkobeseden, umirjen je ostal tudi po veliki zmagi. "Seveda sem zadovoljen z ekipo, z rezultatom, za napredovanjem v konferenčno ligo. Kot sem rekel že pred tekmo: mi ne govorimo na novinarskih konferencah, mi govorimo na terenu. Govorilo se je, da je Rijeka favorit, da je hrvaški nogomet boljši od slovenskega. Mi smo bili tiho, nismo veliko govorili. In na koncu koncev se govori na terenu. Od prve minute smo šli na zmago. Takoj smo zadeli. Navijači so nas ponesli. Vzdušje je bilo lepo. Na koncu 5:0 in napredovanje." Pretirane evforije v vrstah Olimpije vendarle ni bilo. Poveselili so se na zelenici z navijači, nato v slačilnici, že petek pa prinaša priprave na nedeljsko ligaško tekmo z Muro.

Sploh prvič v svoji zgodovini je Olimpija v prvem polčasu evropske tekme zabila štiri gole. Prvi gol je padel že v drugi minuti, točneje v 83. sekundi, ko je zadel Florucz. Kot je zapisal statični strokovnjak za tekme Olimpije OptaŽabar, je to najhitrejši evropski gol zeleno-belih po letu 2001, ko je Brondbyju zabil Tonči Žlogar v prvi minuti tekme. Žlogar si je tekmo z Rijeko ogledal v živo na stadionu.

Sanchez: Res smo odigrali skoraj popolno tekmo, a …

Victor Sanchez z Olimpijo še ne pozna poraza. Foto: www.alesfevzer.com Pod vodstvom Victorja Sancheza je Olimpija v vseh tekmovanjih še neporažena: 12 tekem, osem zmag in štirje remiji. ter 22 doseženih golov. Prvi polčas proti Rijeki se je zdel eden najboljših, a trener pogosto govori, da morajo biti na naslednji tekmi še boljši. "Res smo odigrali skoraj popolno tekmo. A ko bomo analizirali tekmo, bomo zagotovo našli kaj, kar lahko še izboljšamo. Vedno si lahko še boljši. S takšno mentaliteto delamo vsak dan in igralci to vedo. Po tako dobri tekmi grem do igralcev, jim čestitam, a obenem povem, da smo našli še to in to, kar lahko izboljšamo. Je pa treba stvari spreminjati tudi zato, ker te tekmeci analizirajo. Če boš vedno igral enako, te lahko premagajo. Zato moraš igralce postaviti pred nove izzive. So dobri, lačni, mladi igralci, radi bi bili še boljši."

"Bomo videli, če bo še več takšnih večerov"

Tudi jeseni bi se radi v konferenčni ligi takole veselili ob zmagah. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

In za nastope v konferenčne ligi bodo morali biti, saj bodo tekmeci še boljši. Petek prinaša žreb, lahko dobijo tudi londonski Chelsea, španski Betis, poljsko Legio, a sami žreba ne bodo spremljali, pripravljali se bodo za tekmo z Muro. Sporočajo samo, da v konferenčni ligi ne bodo samo sodelovali. "Ni pomembno, ali imamo nižji proračun od nasprotnika. Za nas je to priložnost, da odigramo dobro tekmo. Za nas je velika stvar, da bomo igrali v Evropi. Všeč nam je, da bodo del tega tekmovanja. Borili se bomo na vsaki tekmi. Da bodo naši navijači ponosni na nas, da bomo skupaj uživali. Bomo videli, če bo še več takšnih večerov," se je proti evropski jeseni ozirl Sanchez.

Sanchez: Nočem, da bi odšel kdo od njih

A tudi z nekaj previdnosti, saj še ni končana nogometna tržnica. Jesen z dvema tekmama na teden bi dobro dela s še kakšno okrepitvijo, s še daljšim kadrom. Trener si sicer predvsem želi, da nihče več ne odide. Nenazadnje so to poletje izgubili motor igre, kapetana Timija Maxa Elšnika. "Vem, kakšen je ta posel. Vedno bi bili radi boljši, a včasih si presenečen, ko izgubiš igralca. Tudi naši igralci so na tržišču. Nočem, da bi odšel kdo od njih," je druženje z novinarji zaključil španski trener na klopi Olimpije.

V Stožicah 12.616 navijačev

V Stožicah se je zbralo 12.616 navijačev. To je druga najbolj obiskana mednarodna tekma Olimpije v Stožicah. Več navijačev je bilo samo lani proti Galatasarayu (13.000). Sanchezovo ekipo in igro so vzljubili tudi navijači. Pa čeprav je v ekipi samo sedem slovenskih igralcev (od tega trije vratarji). "Če se izkažeš na zelenici, se povežeš z navijači. Skušamo biti borbeni. In navijači so tako ponosni na nogometaše."

V Stožicah se je zbralo več kot 12.000 navijačev. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Zelo zelo nevarno. Upam, da se to ne zgodi več!"

Neljubi prizori iz Stožic. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Tekma je vendarle imela črno piko. Organizirana skupina reških navijačev Armada si je privoščila velik incident. Bakle ni metala samo na zelenico, temveč tudi v družinski sektor na tribunah. Tekma je bila tako v 60. minuti za več kot pol ure prekinjena. Izpraznili so celotno gostujočo tribuno, ob tem so člani Armade še lomili in metali stole ter jih nekaj tudi zažgali. Reški navijači so morali v Ljubljani predčasno s stadiona že leta 1990 (Bežigrad).

"Takšnih stvari si ne želimo. To ni lepo za nogomet. In je nevarno. Že na prejšnji tekmi se je zgodilo enako, v ligi proti Mariboru. Najbolj pomembno je zdravje nogometašev na zelenici. Nevarno je, ko začnejo metati take stvari. Zelo zelo nevarno. Upam, da se to ne zgodi več! Vem, da je Uefa zelo odločna proti takemu obnašanju, a se še vedno to dogaja. Moramo uživati v nogometu," je o huliganskem obnašanju Armade povedal Sanchez, Florucz pa je dodal: "Razumem evforijo in razumem njihove frustracije, a tega se ne sme delati. Da mečejo proti našim navijačem ... Tam so tudi otroci, družine. Ne vem, kaj naj sploh rečem."