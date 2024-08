Velika črna pika ob spektaklu v Stožicah #foto

Nogometaši Olimpije so se na povratni tekmi "play-offa" za uvrstitev v konferenčno ligo sprehodili do zmage nad Rijeko, jo dosegli s 5:0 (4:0) in se s skupnim izidom 6:1 uvrstili v skupinski del konferenčne lige ter si s s tem zagotovili evropsko jesen. A izjemno ljubljansko predstavo je zaznamoval tudi sramoten vložek gostujočih navijačev, ki so si z nečastnimi dejanji prislužili tudi predčasen odhod s stadiona.

Nogometaši Olimpije so na povratni odločilni tekmi za uvrstitev v konferenčno ligo svoje delo, po remiju na prvi tekmi (1:1) proti Rijeki, opravili že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 4:0. Že v drugi minuti je zadel Raul Florucz, zatem sta se med strelce vpisala še Thalisson (dvakrat) in Dino Kojić, za petardo v mreži Rijeke pa je na začetku drugega polčasa poskrbel Pedro Lucas.

Petarda pa ni odjeknila le v mreži Rijeke, temveč so številna pirotehnična sredstva na žalost romala tudi na zelenico in tribune Stožic, kjer so po dobri uri igre za obsojanja vredno dogajanje poskrbeli gostujoči navijači na južni tribuni, ki so najprej na zelenico zmetali številna pirotehnična sredstva in predmete, zažgali so tudi nekaj stolov na tribunah Stožic, nekaj bakel pa uperili tudi proti navijačem Olimpije. Ob tem so se organizatorji odločili, da bodo izpraznili južni del stadiona, a so se navijači Rijeke temu uprli in skušali obračunati tudi s policisti.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Zaradi dejanj, ki nikakor ne spadajo ob nogometne zelenice, je bila tekma prekinjena za pol ure, nato se je ob odhodu navijačev Rijeke nadaljevala, a so nečastna dejanja pustila kar nekaj slabe luči na igro ljubljanske ekipe. Svoje so s pirotehničnimi sredstvi zatem dodali še Green Dragons, ki bodo svoje ljubljence sicer spremljali tudi v evropski jeseni.

Ekipa Olimpije pod vodstvom Victorja Sancheza v tej sezoni na 12 tekmah še ni izgubila.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Ekipi sta za dobrih 20 minut zapustili zelenico v Stožicah. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Vratar Olimpije Matevž Vidovšek je miril domače navijače. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

S pirotehničnimi vložki so odgovorili tudi Green Dragons. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Tekma se bo nadaljevala, ko se izprazni gostujoča tribuna. Armada dominantne predstave Olimpije za 5:0 ni prenesla. @SiolSportal pic.twitter.com/rVMfV7C3Ba — Matej Podgoršek (@MatejPod) August 29, 2024

